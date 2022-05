Avis aux médias – Les finalistes du Grand championnat canadien ESG en compétition pour une part d'un mandat d'investissement de 90 millions de dollars

English French

MONTRÉAL, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les onze finalistes du Grand championnat canadien ESG présenteront leurs propositions à un panel d'experts en investissement responsable le 2 juin au Centre PHI à Montréal. Ces onze finalistes ont été retenus pour leurs performances ESG et financières, tels qu’évalués par les experts chez Millani et Normandin Beaudry. Des experts en investissement responsable : Barbara Zvan, PDG d'UPP, Andrea Moffat, vice-présidente de la Fondation Ivey et Daniel Simard, conseiller stratégique chez Bâtirente, écouteront leurs propositions à titre de juges. À la fin de l'événement du 2 juin, les experts partageront leurs commentaires pour chaque catégorie d'actifs. Les gagnants seront officiellement annoncés en octobre après une période de diligence raisonnable.



Possibilité d'entrevues : Les experts ESG, co-investisseurs ou finalistes sont disponibles pour des entrevues au sujet des propositions :

Éric St-Pierre, Directeur général de la Fondation familiale Trottier

Milla Craig, Fondatrice et Présidente de Millani

Jean-Grégoire Morand, Associé chez Normandin Beaudry



INSCRIPTION: Pour vous inscrire à l'événement, veuillez cliquer ici.

ÉVÉNEMENT: Le Grand championnat canadien ESG

DATE: Jeudi le 2 juin 2022

LIEU: Centre Phi, 315 rue Saint-Paul Ouest, Montréal, Québec H2Y 2M3 (également diffusé en direct virtuellement)

ORDRE DU JOUR: 9h – 17h (suivi par un cocktail)

Catégorie placements alternatifs



9h20 – 10h35 Catégorie multi-actifs



11h – 12h35 Catégorie actions et/ou revenus fixes



13h30 -15h05 PenderFund Capital Management

Portland Investment Counsel

UBS Asset Management Fiera Capital

Jarislowsky, Fraser Limited/Scotiabank

Rally Assets RBC Global Asset Management/PH&N Institutional AlphaFixe Capital

Lazard Asset Management

MacKenzie Investments

Schroders Investment Management

Personne-ressource pour les médias sur place: Marie-Eve St-Onge, ( mestonge@copticom.ca ) - 514-601-5504

À propos du Grand championnat canadien ESG

Inspirés du “ESG Olympics” tenu au Royaume-Uni, la Fondation familiale Trottier et ses co-investisseurs (la Fondation de l'Université Concordia, la Commission de dotation environnementale Skagit, la Fondation du Grand Montréal, la Fondation Sitka, la Fondation McConnell, la Fondation Consecon et deux fiducies privées) investiront un total de 90 millions de dollars auprès de gestionnaires d'actifs ayant démontré l’application rigoureuse de méthodes d'investissements ESG dans trois catégories d'actifs : actions et/ou titres à revenu fixe, actifs alternatifs et multi-actifs.