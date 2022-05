Baanbrekende Europese psychedelische conferentie vindt weer plaats in Amsterdam

English Dutch

AMSTERDAM, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- De OPEN Foundation , een Europese non-profitorganisatie die zich sinds 2007 richt op het bevorderen van psychedelisch onderzoek en verantwoorde integratie van psychedelica in de wetenschap, gezondheidszorg en maatschappij, kondigt met trots de vijfde editie aan van de toonaangevende Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research (ICPR ) . Dit congres vindt plaats van 22 t/m 24 september 2022 in Amsterdam.



ICPR 2022 presenteert de nieuwste bevindingen op het gebied van psychedelisch onderzoek, innovatieve benaderingen rondom psychedelische therapie, ontwikkelingen in beleid, onderzoek naar bewustzijn, neurowetenschap en filosofie. Veel aandacht gaat uit naar de inzichten van deelnemende onderzoekers en wetenschappers, door middel van gesprekken tussen experts over thema’s als ethiek, beleggingen in en de hype rondom psychedelica.

"Psychedelica zijn enorm populair op dit moment", aldus Joost Breeksema, directeur van de OPEN Foundation en de organisator van ICPR 2022.

"Studies worden gepubliceerd in gerenommeerde tijdschriften als Nature en Science, beleggers gooien miljoenen tegen psychedelica start-ups aan en nieuwe bedrijven schieten als paddenstoelen uit de grond", legt Breeksema uit. “Zij hebben er belang bij om psychedelica als wondermiddel uit de verf te laten komen. Psychedelica lossen natuurlijk niet alle problemen op, maar zijn wel veelbelovend bij de behandeling van ernstige psychische klachten. Alleen door open en kritisch te blijven, kunnen we ervoor zorgen dat psychedelica uiteindelijk op een veilige manier worden ingezet.”

Op ICPR 2022 komen meer dan honderd experts uit de psychiatrie, neurowetenschappen, sociale wetenschappen en farmacologie. Naast interessante lezingen, zijn er paneldiscussies, interactieve workshops, symposia, filmvertoningen en nog veel meer. ICPR 2022 maakt het mogelijk om wereldberoemde specialisten te ontmoeten, waaronder Paul Stamets, Katrin Preller, David Nutt, Amanda Feilding, Roland Griffiths, Kim Kuypers, Rick Doblin, Janis Phelps, David Nichols, Monnica Williams, Peter Gasser, Mendel Kaelen, Erika Dyck, Matthias Liechti, Bernardo Kastrup, en vele andere sprekers.

"Al vanaf 2007 richten we ons op kwalitatief hoogstaande wetenschap”, aldus Breeksema. “Maar we moeten niet vergeten dat het bij psychedelische therapie gaat om kwetsbare mensen die bijzonder krachtige en potentieel destabiliserende ervaringen ondergaan. We moeten ook over de uitdagingen en risico’s blijven praten. Hoe gaan we om met therapeutische misstappen? Hoe zorgen we ervoor dat behandelingen veilig, toegankelijk en inclusief zijn? Het doel van deze conferentie is om deze cruciale onderwerpen samen te bespreken.”

ICPR 2022 is de perfecte mogelijkheid om kennis op te doen via de vele academici, therapeuten, onderzoekers, artsen, beleidsmakers, ondernemers en individuen die actief zijn in het bevorderen van psychedelisch onderzoek en psychedelische therapie.

Over ICPR: De Interdisciplinaire conferentie over psychedelisch onderzoek ('Interdisciplinary Conference on Psychedelic Research', ICPR) is een toonaangevend Europees congres gewijd aan het bevorderen van psychedelisch onderzoek en therapie, dat sinds 2010 wordt georganiseerd door de OPEN Foundation. ICPR is een tweejaarlijkse conferentie gericht op wetenschap, therapie een kritische discussie, voor academici, therapeuten, onderzoekers, artsen, beleidsmakers en individuen.

Over de OPEN Foundation: De OPEN Foundation, opgericht in 2007, is de langstlopende non-profit expertorganisatie in Nederland en Europa, gericht op het bevorderen van kennis rondom psychedelica door middel van onderzoek. OPEN streeft ernaar de mogelijkheden van psychedelica in een therapeutische context te optimaliseren en te helpen bij de integratie van psychedelica in de maatschappij op een duurzame en verantwoorde wijze. We realiseren onze missie door het samenbrengen van en het onderwijzen van mensen die op dit gebied werken, door middel van conferenties, trainingen, lidmaatschap programma's en door het faciliteren van grondig en interdisciplinair onderzoek.

