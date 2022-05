Urbanimmersive annonce les résultats de son deuxième trimestre 2022

English French

SAINT-HUBERT, Québec, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Urbanimmersive inc. (« Urbanimmersive », la « Société » ou « UI ») (TSX CROISSANCE : UI) (OTCQB : UBMRF) annonce aujourd’hui certains résultats financiers et présente les faits saillants des activités de son deuxième trimestre se terminant le 31 mars 2022. Les états financiers intérimaires condensés consolidés et le rapport de gestion peuvent être consultés sur SEDAR à l’adresse https://www.sedar.com/.



FAITS SAILLANTS

Pour son deuxième trimestre 2022 (Q2-22), la Société a généré des revenus totaux de 2 182k$ comparativement à 982k$ pour Q2-21, soit une hausse de 1 200k$ ou 122%;

Pour Q2-22, la Société a vendu 3 806 visites immersives 3D comparativement à 1 122 visites en Q2-21, une augmentation de 2 684 visites (239%) ;

Dans un marché immobilier défavorable, notamment avec des inventaires et un nombre de transactions à des creux historiques en baisse de 20% sur l’an dernier combiné à un cycle de vente très rapide, la Société a réussi à maintenir ses revenus transactionnels de services de photographie au niveau de l’an dernier tout en poursuivant la migration de ses clients vers un modèle de forfait mensuel ;

Suivant la fin de la basse saison, la Société disposait au 31 mars 2022 de liquidités totalisant 1,2m$, soit un niveau comparable au 31 décembre 2021 (1,3m$) ;

Au cours du deuxième trimestre, la Société a procédé à l’intégration des entreprises de photographie immobilière nouvellement acquises sur sa plateforme de solution d’affaires pour photographes tout en développant et lançant notamment un système de commande en ligne innovateur avec outil d’optimisation des routes, un service interne d’édition photo en France ainsi qu’un système centralisé et automatisé de gestion de la paie des employés et/ou sous-traitants payés à la tâche.





PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

Période de 3

mois terminée

le

31 mars 2022 Période de 3

mois terminée

le

31 mars 2021 Période de 6

mois terminée

le 31 mars

2022 Période de 6

mois terminée

le

31 mars 2021 En milliers $ En milliers $ En milliers $ En milliers $ Produits 2 182 982 3 177 1 880 CMV et frais directs 943 318 1 382 648 Marge brute

(avant amortissement) 1 192 664 1 748 1 232 Amortissement 312 158 561 332 Charges opérationnelles 1 508 595 2 376 1 121 BAIIA* (68) 153 (240) 262 Autres dépenses 349 461 384 1 660 Bénéfice net (perte nette) (981) (551) (1 578) (1 883) Bénéfice net (perte nette) de base par action (0,03) (0,03) (0,05) (0,10)

* Pour Q2-22, le BAIIA a été ajusté pour les coûts d’acquisitions d’entreprises (20k$) et les éléments hors caisse en ce qui a trait au paiement en actions et fondés sur des actions (228k$). Pour les 6 premiers mois de 2022, le BAIIA a été ajusté pour les coûts d’acquisitions d’entreprises (53k$), les frais de restructuration (60k$) et les éléments hors caisse pour les paiements en actions et fondés sur des actions (275k$). Pour Q2-21, le BAIIA a été ajusté pour les éléments hors caisse pour les paiements en actions et fondés sur des actions (84k$). Pour les 6 premiers mois de 2021, le BAIIA a été ajusté pour les frais de constitution d’une filiale (17k$), les honoraires légaux encourus pour la cotation sur le marché OTCQB (17k$) et les éléments hors caisse pour les paiements en actions et fondés sur des actions (152k$).

RÉALISATIONS

« Au cours du trimestre, nous avons consacré beaucoup d’efforts dans l’intégration des nombreuses entreprises de service de photographe acquises au cours des derniers mois. Ce processus d’intégration inclut notamment le développement et le lancement d’un système de prises de commande en ligne innovateur incluant un outil d’optimisation des routes, un service interne d’édition de photos en France, et un système de rétribution de nos employés et sous-traitants payés à la tâche (photographes , modeleurs 3D et éditeurs photo), avec comme objectif principal de nous permettre d’améliorer notre productivité, suivre la performance en temps réel et accroitre la profitabilité dégagée sur chaque commande. Nous avons également continué d’améliorer notre forfait d’abonnement mensuel incluant notamment UiMeet3D et avons poursuivi la migration des entreprises de service de photographie vers notre solution d’affaires intégrée pour photographes immobiliers. Nous continuons également d’ajouter à l’intelligence artificielle dans la production de nos visites 3D et plans de plancher.

Toutes ces améliorations notables permettent aujourd’hui au Groupe Urbanimmersive d’offrir une solution d’affaires pour photographes immobiliers unique, que ce soit pour l’étendue de ses fonctionnalités ou de son efficacité (gains de productivité) et ce, géré 100% à l’interne. La hausse importante de la demande pour nos visites 3D et le succès à ce jour dans la vente de nos forfaits d’abonnements auprès des courtiers immobiliers confirment davantage notre bon positionnement stratégique et notre avantage compétitif unique. Or, bien que nous naviguons toujours dans un marché immobilier de vendeurs combiné à un nombre d’inscriptions et de transactions près de creux historiques partout en Amérique du Nord et qui impacte directement les revenus d’Urbanimmersive, ces récentes avancées importantes nous donnent pleinement confiance en un avenir prometteur pour le Groupe », a déclaré Ghislain Lemire, président et chef de la direction d’Urbanimmersive.

Par ailleurs, la Société a également émis 113 829 actions au prix de 0,235$ à certains dirigeants et employés à titre de rémunération variable couvrant le plus récent trimestre.

À propos d’Urbanimmersive

Urbanimmersive développe et commercialise des technologies et services de photographie immobilière voués à redéfinir les standards de l’industrie du contenu visuel. Sa plateforme tout-en-un permet aux entreprises de photographie à haut volume d'augmenter leur productivité opérationnelle en offrant des visites 3D et des plans de plancher riches en fonctionnalités, des microsites web de propriétés à vendre à la fine pointe et des images haute résolution indexées par l'intelligence artificielle (AI). Les secteurs d'activités de la Société incluent les plateformes logicielles (SaaS), l’équipement de photographie 3D et, dans un nombre croissant de villes en Amérique du Nord, des unités de services de photographie ouvrant la voie à une transformation des standards de services photos offerts dans le marché. Pour en savoir davantage, visitez www.urbanimmersive.com.

