FlightHub et 4Ukraine.ca s'associent pour offrir des vols gratuits aux Ukrainiens nécessitant de l’aide

MONTRÉAL, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Flighthub est fier de dévoiler son programme d’aide aux Ukrainiens, offrant des vols gratuits, incluant une assistance pour effectuer la réservation, ainsi que des dons pour venir en aide aux personnes touchées par la crise humanitaire en Ukraine.



En partenariat avec 4Ukraine.ca, FlightHub offre aux réfugiés ukrainiens des vols gratuits provenant de l'Europe vers le Canada. FlightHub a commis une enveloppe initiale de 100 000 $ CA, correspondant à environ 100 vols outre-mer et pourrait bonifier son engagement dans les mois à venir. Depuis le début du partenariat le 20 mai dernier, FlightHub et 4Ukraine.ca ont déjà appuyé et transporté deux familles respectivement à Vancouver et à Calgary. (VOIR PHOTO)

« FlightHub est fondée sur la notion que voyager nous permet de solidifier nos relations humaines et détient le pouvoir de changer des vies », a déclaré Chris Cave, PDG du Groupe FlightHub. « Avec notre programme d’aide à l’Ukraine, nous utilisons notre expertise et notre portée globale dans l'industrie pour fournir une aide directe et importante à ceux qui en ont le plus besoin. »

« Nous sommes fiers de notre partenariat avec le Groupe FlightHub pour aider les Ukrainiens à s’établir au Canada », a déclaré la cofondatrice et directrice de 4Ukraine.ca, Anna Chif. « L'urgence d'aider les Ukrainiens déplacés à venir au Canada est indéniable et le partenariat avec FlightHub permet aux Ukrainiens de voyager dès qu'ils sont prêts à partir. »

Grâce à un processus de vérification rigoureux qui comprend des entrevues vidéo, ainsi que la vérification des documents de voyage, des antécédents de la famille d'accueil et la recherche d'emploi, 4Ukraine.ca assure le bien-être et la préparation des Ukrainiens participant au programme. « Notre objectif est que les participants aient un endroit sécurisé où séjourner et des moyens de subvenir à leurs besoins une fois arrivés au Canada », a ajouté Anna Chif.

Le Groupe FlightHub a annoncé des mesures supplémentaires pour soutenir les efforts humanitaires en Ukraine en avril 2022, et toute personne voulant participer ou souhaitant faire un don est encouragée à visiter https://flighthubgroup.com/fr/aide-à-lukraine.

Pour soutenir les familles de 4Ukraine.ca et contribuer aux billets d'avion, vous pouvez également faire un don directement sur le site Web 4Ukraine.ca. Si vous êtes un employeur qui cherche à embaucher des Ukrainiens dans le cadre de l'initiative 4Ukraine.ca, veuillez visiter : https://www.4ukraine.ca/hire

À propos du Groupe FlightHub Inc.

Établi à Montréal, au Québec, le Groupe FlightHub exploite FlightHub et Justfly, deux des principales agences de voyages en ligne en Amérique du Nord axées principalement sur les vols. Depuis sa création en 2012, le Groupe FlightHub a offert plus de choix à ses clients, tout en mettant le contrôle de l’expérience de réservation entre leurs mains. Tirant profit de ses plateformes de réservation en ligne à la pointe de la technologie, le Groupe FlightHub a révolutionné l'expérience d’achat, permettant aux clients d'explorer et d'optimiser les itinéraires, les offrant à des prix adaptés à leurs besoins. Pour plus d'informations, visitez flighthubgroup.com.

À propos de 4Ukraine.ca

4Ukraine.ca est un organisme à but non lucratif enregistré au fédéral, dont la mission est d'aider plus de 5 000 Ukrainiens déplacés à s'établir au Canada. 4Ukraine.ca opère par le biais de la communauté en ligne très populaire « CANADA - Host Ukrainians » de plus de 75 000 personnes, aidant au déplacement, aux frais de transport aérien et à la vérification des antécédents des familles d'accueil.

Coordonnées : media@flighthub.com, media@4ukraine.ca .

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b3537d99-3480-4bbd-9e01-37328789adcb

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b89b39c7-82eb-4e88-8bf6-ae6e56013e41