Sunwing révèle sa toute première Semaine ensoleillée, soit sept jours de soldes incroyables et d’escapades exclusives

MONTRÉAL, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) --

Sunwing célèbre ses clients avec des aubaines fantastiques et des remises de prix encore plus fantastiques lors de sa toute première Semaine ensoleillée. Du 30 mai au 5 juin 2022, les clients pourront réserver leurs escapades tant attendues vers des destinations ensoleillées du Mexique, des Caraïbes et de l’Amérique centrale, avec des rabais allant jusqu’à 40 % par couple sur les forfaits vacances tout compris applicables.

Mais ce n’est pas tout : les clients qui achètent un forfait vacances durant cette période seront également inscrits pour gagner l’un des nombreux prix exclusifs conçus pour vivre le summum des vacances avec Sunwing. Pour marquer le coup d’envoi de la saison estivale, le voyagiste propose sept jours d’incroyables remises pendant lesquels un nouveau prix est à gagner chaque jour. Les clients qui réservent leurs vacances de rêve dans les tropiques pendant la Semaine ensoleillée de Sunwing auront la chance de gagner des cartes-cadeaux de Sunwing, de Vanilla Visa, d’Indigo et de Walmart, en plus de bons prépayés pour une excitante excursion avec Expériences Sunwing, ainsi que des forfaits vacances pour deux.

« Nous sommes ravis de lancer la Semaine ensoleillée de Sunwing, notre plus récent et plus grand événement de l’année, qui offre aux clients plus d’occasions de se rendre sous les tropiques à un prix abordable », a dit Lyne Chayer, Directrice générale, Vacances Sunwing Québec. « Avec des rabais incroyables sur des forfaits vacances tout compris vers des destinations incontournables au Mexique, à Cuba et bien d’autres endroits, en plus de sept jours de cadeaux et de prix exceptionnels, nous sommes ravis de proposer des choses différentes et excitantes à nos clients, ainsi que d’inspirer leur prochaine grande aventure avec Sunwing. »

Le voyagiste incite les clients à réaliser leur escapade de rêve et à réserver un forfait vacances tout compris dans les meilleurs complexes hôteliers du Sud, parfaitement adaptés aux vacances en famille, aux évasions romantiques ou aux célébrations entre amis. Les familles se créeront des souvenirs sur les plages prisées de Varadero à Cuba, pendant que les groupes d’amis profiteront du divertissement sans fin au cœur de la zone hôtelière de Cancún, au Mexique et que les couples exploreront les paysages exotiques du Panama. Pendant la Semaine ensoleillée de Sunwing, les clients trouveront de bonnes aubaines en réservant auprès de nos partenaires hôteliers, notamment Princess Hotels & Resorts, Royalton Luxury Resorts, RIU Hotels & Resorts et d’autres hôtels.

La Semaine ensoleillée de Sunwing se déroule du 30 mai au 5 juin 2022 et les résidents légaux du Canada sont admissibles. Les rabais s’appliquent aux réservations effectuées sur les forfaits applicables pendant cette période, pour des voyages du 15 juin au 15 décembre 2022. Les clients qui réserveront pendant ces dates obtiendront automatiquement 10 participations au concours avec chaque réservation de forfait vacances. De plus, les clients qui ne font pas d’achat peuvent également participer à la Semaine ensoleillée de Sunwing. Ces derniers sont limités à une participation par jour et doivent remplir un formulaire de concours sur le site Sunwing.ca*. Les gagnants du concours seront annoncés le 23 juin 2022.

Pour préparer leur escapade dans le Sud, les clients de Sunwing peuvent se mettre à l’abri des imprévus en achetant l’une des options d’assurance voyage complète du voyagiste, offrant une couverture pour les soins médicaux d’urgence, l’interruption du voyage et plus encore.

*Des modalités et conditions s’appliquent.

