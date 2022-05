Automation Hero bringt die genaueste KI zur Verarbeitung von Dokumenten auf den Markt

SAN FRANCISCO und BERLIN und LONDON, May 26, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bevor Alan Turing den ersten Computer entwarf, konnten die Menschen von intelligenten Maschinen nur träumen. Viele Jahre lang haben unzählige Science-Fiction-Filme fortschrittliche Software gezeigt, die große Mengen an Dokumenten verarbeitet, um verborgene Erkenntnisse aufzudecken, die die Lage retten. Heute ist das keine Science-Fiction mehr.



Automation Hero bringt Version 6 seiner Hero Platform auf den Markt, die einen Quantensprung in der Genauigkeit der Dokumentenverarbeitung macht und die Konkurrenz übertrifft. Die Hero Platform hat bewiesen, dass sie Millionen an ROI-Kapitalrendite für Unternehmen wie Markerstudy freisetzen kann, indem Daten, die zuvor in Dokumenten steckten, in umsetzbare Erkenntnisse bei der Schadensbearbeitung, der Optimierung der Lieferkette, der Betrugsaufdeckung und der Automatisierung der Kundeninteraktion umgewandelt werden.

Die neueste Version der Plattform bietet eine neue KI-Engine (künstliche Intelligenz) für die Dokumentenverarbeitung und -automatisierung. Der neuartige, auf Deep Learning basierende Ansatz kann strukturierte oder unstrukturierte Dokumente wie Verträge, Rechnungen, Quittungen, Rezepte, Arztbriefe und Bestellungen in hochpräzise und verwertbare Daten umwandeln.

„Intelligente Dokumentenverarbeitungslösungen (IDP) bieten ein relativ einfacheres Mittel, um papierbasierte Informationsbestände zu digitalisieren und halbstrukturierte Daten in Dokumenten in ein strukturiertes Format umzuwandeln“, so Saurabh Sharma, leitender Analyst bei GigaOm. „Der kontextsensitive Ansatz von Automation Hero und die KI-gesteuerte Handschrifterkennung zielen darauf ab, die Genauigkeit der Datenverarbeitung zu verbessern und den Grad des Straight-Through-Processing (STP) zu erhöhen. In einem laufenden Benchmark-Test schnitt das Produkt von Automation Hero in Bezug auf die Genauigkeit der Handschrifterkennung besser ab als ABBYY FlexiCapture.“

Die auf kognitionswissenschaftlicher Grundlage modellierte OCR-Engine (Optical Character Recognition, dt. optische Zeichenerkennung) von Automation Hero wandelt gescannte Dokumente in Daten um, ähnlich wie Menschen selbst die schwierigste Handschrift mithilfe von kontextbezogenen Anhaltspunkten lesen. Die zum Patent angemeldete Technologie wird innerhalb einer leistungsstarken End-to-End-Plattform mit einer benutzerfreundlichen Engine zur Erkennung natürlicher Sprache kombiniert. Ziel ist es, innerhalb weniger Wochen die branchenweit höchste ROI-Kapitalrendite zu erzielen, ohne dass Datenwissenschaft oder umfangreiche Trainingsdaten erforderlich sind.

Basierend auf neuen Benchmarking-Daten übertraf die Hero Platform Handschrift-OCR-Alternativen ABBYY und Google Vision um etwa 180 % bzw. 40 %. Sie übertraf auch ABBYY und Rossum bei der KI-basierten Rechnungsverarbeitung in einem separaten Benchmark um 60 % bzw. 100 %.

„Der einzigartige OCR-Ansatz von Automation Hero hat unsere mühsame Schadensverwaltungsarbeit um Hunderte von Stunden verringert und die Art und Weise verändert, wie wir Schadensmeldungen unserer Kunden bearbeiten und Mitarbeiterzufriedenheit schaffen“, so Eoin Grace, stellvertretender IT-Leiter bei Markerstudy. „Früher haben wir Tierarztdiagnosen, gestempelte Adressen und handschriftliche Notizen in einer Vielzahl von Antragsformularen manuell entziffert. Die intelligente OCR-Technologie von Automation Hero bietet eine Genauigkeit, die menschliche Arbeit übertrifft, was uns Schnelligkeit und Sicherheit bietet.“

Unternehmen sind heute von der ROI-Kapitalrendite und den technischen Herausforderungen der RPA-Tools der ersten Generation enttäuscht. Um diesem Problem zu begegnen, bietet Automation Hero eine hochgradig skalierbare, intelligente End-to-End-Automatisierungsplattform, die die Anforderungen von IT-Unternehmen erfüllt, jedoch so einfach anwendbar ist wie Microsoft Excel.

„Unsere Aufgabe bei Automation Hero ist es, die Effizienz im Gesundheitswesen zu verbessern, Versicherungsansprüche schneller auszuzahlen und problematische Anbieter zu identifizieren, die zu viel in Rechnung stellen, oder Verträge aufzudecken, die neu verhandelt werden können“, so Stefan Groschupf, Gründer und CEO von Automation Hero. „Unsere Mission ist es, überforderten Mitarbeitern KI-Superkräfte an die Hand zu geben, damit sie sich schneller durch den Berg von Dokumenten arbeiten können, der sich auf ihrem Schreibtisch oder in ihrem Posteingang stapelt.“

Um eine kostenlose Testversion von Automation Hero auszuprobieren, besuchen Sie https://trial.automationhero.ai/.

Über Automation Hero

Automation Hero hilft Unternehmen mit der leistungsstärksten und umfassendsten intelligenten Dokumentenverarbeitungsplattform, jede Art von Dokument schneller als je zuvor zu verarbeiten. Die Plattform bietet die benutzerfreundlichste und genaueste KI der Branche, so dass sich Unternehmen stattdessen auf die Beschleunigung von Geschäftsprozessen konzentrieren können, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Das Unternehmen wurde von einem erstklassigen Team von Vertriebs- und KI-Experten aufgebaut, von denen viele zum Gründungsteam von Datameer, dem führenden Anbieter von Big-Data-Analysen, gehörten. Besuchen Sie https://automationhero.ai für weitere Informationen und folgen Sie dem Unternehmen im Blog und auf LinkedIn. Klicken Sie hier für eine Produktdemo und hier für eine Produktübersicht.

