Placements Vanguard Canada Inc. procède à la migration de trois FNB vers la NEO Bourse

TORONTO, 26 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Placements Vanguard Canada Inc. (« Vanguard ») a annoncé aujourd’hui son intention de changer la bourse principale à la cote de laquelle les titres des fonds négociés en bourse suivant sont inscrits, passant de la Bourse de Toronto (« TSX ») à la Neo Bourse Inc. (la « NEO Bourse ») :



FNB indiciel d’obligations totales américaines (couvert en $ CA) Vanguard (VBU)

FNB indiciel d’obligations totales mondiales hors États-Unis (couvert en $ CA) Vanguard (VBG)

FNB indiciel d’obligations totales mondiales (couvert en $ CA) Vanguard (VGAB)



(collectivement, les « FNB »).

Vanguard a demandé et obtenu l’approbation conditionnelle de la NEO Bourse pour l’inscription des parts des FNB à la cote de la NEO Bourse.

Vanguard prévoit que les titres des FNB seront radiés volontairement de la cote de la TSX à la fermeture des bureaux le mardi 21 juin 2022 et seront inscrits à la cote de la NEO Bourse le mercredi 22 juin 2022.

Il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation des porteurs de titres pour radier les titres des FNB de la cote de la TSX puisqu’ils seront inscrits à la cote de la NEO Bourse après cette radiation.

À propos de Vanguard

Les Canadiens détiennent 68 milliards de dollars canadiens en actifs de Vanguard, y compris des FNB canadiens et américains ainsi que des organismes de placement collectif canadiens. Vanguard gère un actif de 48 milliards de dollars canadiens (au 30 avril 2022), actuellement réparti dans 37 FNB canadiens et six organismes de placement collectif. The Vanguard Group, Inc. est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placement au monde et un chef de file dans le domaine des services liés aux régimes de retraite d’employeur. Vanguard gère un actif de 8,1 billions de dollars américains (10,4 billions de dollars canadiens) à l’échelle mondiale, y compris plus de 2,2 billions de dollars américains (2,8 billions de dollars canadiens) dans des FNB mondiaux (au 30 avril 2022). Vanguard a des bureaux aux États-Unis, au Canada, au Mexique, en Europe, en Australie et en Asie. La société offre 410 fonds, y compris des FNB, à plus de 30 millions d’investisseurs partout dans le monde.

Vanguard présente une structure opérationnelle unique. Contrairement aux sociétés ouvertes ou à celles détenues par un groupe restreint de particuliers, The Vanguard Group, Inc. appartient aux fonds et aux FNB Vanguard domiciliés aux États-Unis. Ces fonds sont, à leur tour, détenus par les clients de Vanguard. Cette structure mutuelle unique permet de faire coïncider les intérêts de Vanguard avec ceux de ses investisseurs et façonne la culture, la philosophie et les politiques de Vanguard partout dans le monde. Les investisseurs canadiens profitent donc de la stabilité et de l’expérience de Vanguard, de ses placements à faibles coûts et de la priorité qu’elle accorde à sa clientèle. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter vanguard.ca.

