Bombardier et l’Orchestre Métropolitain récoltent 505,000 $ pour la mission de l’Orchestre Métropolitain

English French

MONTRÉAL, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’Orchestre Métropolitain et Bombardier, deux grands fleurons québécois bien ancrés dans leur communauté, étaient réunis ce soir pour la présentation de la 6e édition du Gala-bénéfice de l’OM, présentée cette année sous le thème « La rencontre des grands chefs ». L’événement s’est déroulé dans un décor spectaculaire, au Centre de finition Laurent Beaudoin à Dorval, lieu d’innovation où sont conçus, fabriqués et installés les aménagements intérieurs des avions d’affaires Global, avec en toile de fond un superbe avion Global 7500, le biréacteur d'affaires le plus spacieux et le plus performant au monde qui a redéfini l’aviation d’affaires.



Présenté par Groupe Banque TD, l’événement tant attendu s’est déroulé sous la présidence d’honneur d’ÉRIC MARTEL, président et chef de la direction de Bombardier, en présence de YANNICK NÉZET-SÉGUIN, chef principal et directeur artistique de l’Orchestre Métropolitain, ainsi que de la cheffe culinaire québécoise MARIE-FLEUR ST-PIERRE, cheffe de cuisine du réputé restaurant Tapeo et responsable des cuisines et copropriétaire du restaurant Mesón. Le rôle de maître de cérémonie a quant à lui été confié à ÈVE LAURIER, vice-présidente, Communications, marketing et affaires publiques, Bombardier, qui a dirigé de main de maître l’événement caritatif le plus important pour l’OM.

Après le traditionnel cocktail de bienvenue, cette soirée mémorable a été ponctuée d’un concert privé avec l’Orchestre Métropolitain, dirigé par Yannick Nézet-Séguin et d’une discussion entre Éric Martel et Yannick Nézet-Séguin sur les thèmes du leadership et de la famille, d’un encan silencieux, le tout accompagné d’un menu hautement gastronomique signé Marie-Fleur St-Pierre. Rassembleur et porteur d’espoir, l’événement a réuni de grandes personnalités influentes québécoises venues célébrer et soutenir la mission de l’OM et le rayonnement culturel québécois à travers le monde.

Pourquoi faire un don

Les dons amassés vont permettre de soutenir et de rehausser la mission de l’OM en lui permettant de continuer à se placer au service de sa communauté, en partageant la musique symphonique à un public grandissant, et en rendant la culture plus accessible pour les familles, les jeunes musiciens, les enfants, les personnes âgées, auprès de qui l’OM s’implique. « En tant que Président d’honneur, je tiens à remercier personnellement tous ceux qui ont répondu présent ce soir et contribué avec leurs dons et leur temps au succès de cet événement si important. Ce fut un moment d’une grande fierté pour nous tous chez Bombardier, de vous accueillir chez nous. » ― Éric Martel

Le leadership et la force de la famille

L’alliance entre ces deux grandes entreprises de chez nous incarne tout naturellement l’esprit de famille et de solidarité qui les animent. Puisque l’essence de tout grand projet, de toute grande mission, qu’ils soient musicaux ou d’affaire, prend d’abord racine dans la force de son équipe, l’OM et Bombardier véhiculent et prônent fièrement ces valeurs. Tous deux à la tête d’organisations d’envergure dans des domaines totalement différents, mais qui requièrent des compétences de leaders positifs et de chefs rassembleurs pour rallier les troupes autour de projets porteurs, Éric Martel et Yannick Nézet-Séguin ont ponctué la soirée en partageant leurs visions respectives sur la force du groupe et les valeurs familiales essentielles au succès d’un orchestre comme d’une entreprise.

Une confiance inébranlable

En 2019, l’Orchestre Métropolitain annonçait d’ailleurs fièrement le renouvellement à vie du contrat de son directeur artistique et chef principal, Yannick Nézet-Séguin, dans un engagement d’une durée illimitée et basé sur la confiance et des valeurs humaines mutuelles : « Montréal est ma ville natale, mon port d’attache; c’est la ville où je suis né, où j’ai grandi, où habite ma famille, où j’ai reçu ma formation musicale. Et l’Orchestre Métropolitain, c’est ma première grande famille musicale. Ils m’ont fait confiance dès le début, alors que j’avais tout juste 25 ans. La confiance était mutuelle, et notre relation s’est soudée depuis 20 ans. Nous sommes désormais inséparables. J’entrevois les prochaines années à l’OM avec un immense enthousiasme vis-à-vis des nombreux projets en perspective, et une fierté tout aussi grande à l’égard du travail accompli. » ― Yannick Nézet-Séguin

Des invités de marque témoignent de leur soutien à l’OM

La 6e édition du Gala-bénéfice de l’OM s’est déroulée en présence de M. Erik J. Ryan, président du conseil d’administration de l’Orchestre Métropolitain, vice-président directeur, Marketing, stratégie et relations extérieures, SNC-Lavalin, ainsi qu’en présence des autres membres du comité d’honneur de cette 6e édition formé par le Groupe Banque TD sous la représentation de M. Abe Adham, membre du C.A. de l’Orchestre Métropolitain et directeur général et chef de groupe, Valeurs mobilières TD Québec, et de M. Jacques Marchand, président d'honneur de LCI Éducation.

Parmi les invités de marque ayant pris part à l’événement, mentionnons la présence de Mme Pauline Marois, ancienne première ministre du Québec, Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, de M. Simon Brault, directeur et chef de la direction du Conseil des arts du Canada, de Mme Louise Sicuro, fondatrice de Culture pour tous et des Journées de la culture, de M. Ben Marc Diendéré, président du conseil d’administration du Conseil des arts de Montréal, Mme Nathalie Maillé, directrice générale du Conseil des arts de Montréal, de M. Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, ainsi qu’en présence de M. Laurent Beaudoin, le leader de Bombardier pendant plus de 50 ans, maintenant Président « émérite » du Conseil, qui souhaitait par sa présence souligner également les 80 ans de Bombardier.

Le legs d’un grand dirigeant

D’ailleurs, Yannick Nézet-Séguin ne pouvait passer sous silence l’apport incroyable légué par Laurent Beaudoin, qui fut d’abord chef de la direction puis président du conseil d’administration de Bombardier de 1966 à 2015. Sa vision de l’entrepreneuriat et de l’innovation a transformé l’entreprise Bombardier d’origine, alors fabricant de motoneiges, en un géant global qui porte fièrement le flambeau de l’ingéniosité québécoise aux quatre coins du monde: « Parce que vous avez dirigé cette entreprise phare qu’est Bombardier comme un vrai maître, tout le Québec et le monde se souviennent de votre leadership, de votre grande carrière, et respectent le legs immense que vous avez laissé aux Québécois. Vous avez dirigé Bombardier comme un grand chef d’orchestre. C’est donc un honneur pour moi de vous remettre cette baguette que j’ai signée. » ― Yannick Nézet-Séguin

Place à la musique!

L’Orchestre Métropolitain sous la direction de Yannick Nézet-Séguin a enchanté les convives avec la présentation d’un concert où Rachmaninov, Mozart et Debussy ont su charmer et éblouir les convives. « C’est avec toute ma reconnaissance que je salue votre engagement », s’est exprimé Yannick Nézet-Séguin aux invités de la soirée. « Je suis fier des accomplissements de l’Orchestre Métropolitain dans la communauté montréalaise et au-delà de celle-ci. L’OM est un orchestre brillant, audacieux et avec du caractère sur la scène. Les projets ambitieux qui nous animent rassemblent à chaque occasion des dizaines d’artistes talentueux devant les projecteurs et autant d’artisans derrière la scène. Notre passion commune nous guide, votre générosité nous propulse. » Ce concert a également été l’occasion pour les convives de découvrir l’étendue du talent du jeune pianiste Emmanuel Dugal-Roberts, gagnant du Concours OMNI de l’année dernière, un événement musical créé par l’OM pour les jeunes musiciens de 7 à 17 ans.

À table avec Marie-Fleur St-Pierre

Les convives de cette soirée mémorable ont eu le privilège de découvrir tout le talent de la cheffe québécoise Marie-Fleur St-Pierre qui jouit déjà d’une solide réputation au sein des jeunes chefs qui font de Montréal une destination gastronomique en Amérique du Nord. C’est à cette cheffe à la fois unique et au savoir-faire des plus inspirants qu’a ainsi été confiée la mission de régaler les nombreux convives avec ses mets issus de son inspiration pour la cuisine ensoleillée de l’Espagne!

Quelques remerciements

« En tant que président d’honneur du 6e Gala annuel de l’Orchestre Métropolitain, et au nom de tous nos employés, je suis très fier de vous accueillir dans nos installations. Nous recevons beaucoup de clients du monde entier ici, mais nous n’avons pas souvent l’occasion d’ouvrir les portes de nos hangars pour célébrer le talent artistique du Québec ni pour rassembler de tels invités de marque. Nous sommes particulièrement fiers de le faire cette année alors que nous célébrons les 80 ans de Bombardier. Merci de soutenir l’Orchestre Métropolitain et sa mission musicale, et de donner des ailes à cet événement inoubliable. » ― Éric Martel, président et chef de la direction, Bombardier

« La vitalité d’une communauté se mesure à l’ampleur de ses vagues de solidarité. Je suis touché de voir une nouvelle édition du gala-bénéfice de l’Orchestre Métropolitain s’organiser et fédérer des continuités d’engagement ainsi que de nouvelles adhésions. Nous avons été à même de constater l’importance de nos organisations culturelles, pour la santé mentale et émotionnelle de tous. Je suis très heureux et fier que la TD soutienne l’OM dans sa mission d’accessibilité à la musique symphonique, une cause qui me tient à cœur. » ― Abe Adham, directeur général et chef de groupe, Valeurs mobilières TD Québec et membre du CA de l’Orchestre Métropolitain

« L’Orchestre Métropolitain cherche à toute occasion à s’élever plus haut, à porter ses aspirations plus loin, les yeux fixés sur sa mission d’accessibilité et de rayonnement du talent québécois. Je suis particulièrement fier, en tant que président de son conseil d’administration, de constater combien la force de cet ensemble lui permet de s’ancrer toujours plus largement dans sa communauté. Votre participation généreuse à ce gala-bénéfice 2022 de l’OM, dont l’édition est présentée par TD, en est un vibrant témoignage. » ― Érik, J. Ryan, Président, CA, Orchestre Métropolitain, Vice-président directeur, Stratégie, marketing et relations extérieures, SNC-Lavalin

« La vision de notre directeur artistique Yannick Nézet-Séguin, toujours si limpide et audacieuse, reconnue à travers la planète, amène tous ceux qui le côtoient à oser rêver à de nouveaux sommets. L’espoir que l’OM puisse continuer à réaliser tous les désirs qui combleront son cœur d’orchestre est nourri grâce à vous qui formez son fidèle réseau de soutien. Ce sixième gala-bénéfice, sous la thématique La rencontre des grands chefs, est une célébration de la flamme éternelle de l’Orchestre Métropolitain. » ― Jean Dupré, président-directeur général, Orchestre Métropolitain

À propos de l’OM

Ambassadeur culturel majeur du Québec, l’Orchestre Métropolitain (OM) a été fondé en 1981. Depuis plus de 20 ans, l’Orchestre ne cesse de grandir aux côtés de Yannick Nézet-Séguin qui, en septembre 2019, a vu son contrat de directeur artistique et chef principal renouvelé à vie, engagement rarissime dans l’histoire de la musique. Animé par un désir constant de se surpasser, l’OM est reconnu pour son audace, son authenticité et son engagement envers la collectivité, et présente annuellement une cinquantaine de concerts présentés à la Maison symphonique et aux quatre coins de Montréal grâce au Conseil des arts de Montréal en tournée, en plus d’événements webdiffusés et offerts en plein air. En plus de multiplier ses actions éducatives auprès des jeunes, l’OM collabore régulièrement avec plusieurs institutions culturelles québécoises de haut calibre, notamment l’Opéra de Montréal, dont il est l’orchestre principal. Fiers du succès de la tournée européenne en 2017, l’OM et Yannick Nézet-Séguin ont réalisé avec brio une tournée américaine en novembre 2019, accompagnés de la mezzo-soprano Joyce DiDonato. Lauréat de nombreux prix nationaux, l’OM a réalisé une vingtaine d’enregistrements sur l’étiquette canadienne ATMA Classique. Une nouvelle collaboration avec Deutsche Grammophon a produit deux albums avec les réputés chanteurs Rolando Villazón et Ildar Abdrazakov.

La captation vidéo de L’Été de Beethoven, présentant les neuf symphonies de Beethoven diffusées en exclusivité sur la plateforme internationale DG Stage, a fait de l’OM l’un des premiers orchestres à se retrouver en musique après l’arrêt des prestations à l’échelle mondiale dû à la COVID-19, tout en décuplant les initiatives numériques pour entretenir le lien précieux avec son public durant cette période sans précédent.

À propos de Bombardier

Bombardier est un leader mondial en aviation axé sur la conception et la fabrication d’avions d’affaires exceptionnels et sur la prestation de services connexes. Les avions des gammes Challenger et Global de Bombardier sont reconnus pour les innovations de pointe qu’ils offrent, la conception de leur cabine, leurs performances et leur fiabilité. La flotte mondiale d’avions Bombardier compte environ 5 000 avions en service auprès d’un large éventail de multinationales, de fournisseurs de vols nolisés et de programmes de multipropriété, ainsi que de gouvernements et de particuliers. Les avions Bombardier sont aussi utilisés dans le monde entier dans le cadre de missions spéciales. Bombardier, dont le siège social est à Montréal, au Québec, exploite des installations d’activités liées aux aérostructures, d’assemblage ou de finition d’avions au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le solide réseau de soutien à la clientèle de l’entreprise comprend des centres de service situés stratégiquement aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Suisse, en Italie, en Autriche, aux Émirats arabes unis, à Singapour, et en Chine, ainsi qu’un centre de service qui ouvrira ses portes en Australie en 2022.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de Bombardier sur le site bombardier.com. Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site businessaircraft.bombardier.com/fr. Suivez-nous sur Twitter @Bombardier.

Bombardier, Global et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

Remerciements

Cette soirée fut un moment historique. Enfin réunis, nous avons célébré nos retrouvailles! Un événement comme celui-ci a été rendu possible grâce au dévouement d’une grande famille. L'Orchestre Métropolitain remercie Bombardier, TD, le comité d’honneur, son chef Yannick Nézet-Séguin et ses musiciens, son conseil d’administration, tous les partenaires impliqués ainsi que son équipe administrative. Sans eux, cette soirée n’aurait pas pu avoir lieu.

Renseignements : Orchestre Métropolitain

Le prochain gala-bénéfice de l’Orchestre Métropolitain sera présenté le 19 avril 2023.

Contacts média

Orchestre métropolitain : Isabelle Brien, responsable, relations publiques

C. 514 293-1683 – ibrien@orchestremetropolitain.com

Bombardier : Tinca S. Prouvost, Communications

C. 514 240-0356 – tinca.stokojnik.prouvost@aero.bombardier.com

Téléchargez ici une sélection des photos de la soirée.





Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f7144c53-9b5b-4951-b46e-4b426227d58b/fr