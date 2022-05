English Finnish

EFECTE OYJ -- SISÄPIIRITIETO -- 27.5.2022 klo 09.30

Efecte Oyj on tehnyt vapaaehtoisen julkisen ostotarjouksen kaikista InteliWISE S.A.:n osakkeista

Efecte on julkistanut vapaaehtoisen käteisostotarjouksen puolalaisen keskusteluita automatisoivaan tekoälyyn (conversational AI) keskittyneen yhtiön InteliWISE S.A.:n (“InteliWISE”) osakkeenomistajille, jotta nämä myisivät kaikki heidän InteliWISEn osakkeensa Efectelle 3,99 puolan zlotyn (noin 0,87 euron) osakekohtaista käteisvastiketta vastaan (“Ostotarjous”). InteliWISEn suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 66,3 prosenttia kaikista osakkeista ja äänioikeuksista ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo, joka perustuu kaikkiin 6 858 915 InteliWISEn osakkeeseen, on noin 27,4 miljoonaa puolan zlotya (noin 5,9 miljoonaa euroa). InteliWISE on Warsaw NewConnect vaihtoehtoisella markkinapaikalla listattu keskusteluita tekoälyn avulla automatisoiva SaaS-yhtiö. InteliWISE tarjoaisi vankan lisäyksen Efecten teknologiaportfolioon, vahvan tuotekehitysyksikön sekä myynti- ja markkinointikyvykkyyksiä erityisesti Puolan markkinoilla.

Töiden digitalisointia ja automaatiota erinomaisella käyttäjäkokemuksella

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään tavoitteenaan tulla palvelunhallinnan johtavaksi eurooppalaiseksi vaihtoehdoksi. Kilpailuetujemme vahvistaminen tuoteinvestoinneilla on keskeinen osa strategiaamme. Olemme käyneet viime vuodesta lähtien läpi lähes 100 potentiaalista yritysostokohdetta, ja nyt suunniteltu transaktio on tämän työn tulos.

InteliWISEn keskusteluita automatisoiva tekoäly (conversational AI) vahvistaisi alustaamme mahdollistaen töiden digitalisaation ja automaation erinomaisella käyttäjäkokemuksella. Asiakkaamme voisivat nostaa työntekijäkokemuksen seuraavalle tasolle ja hyötyä minkä tahansa palveluprosessin digitalisaatiosta ja automaatiosta. Suunniteltu transaktio avaisi Puolan uudeksi suoraksi markkinaksi Efectelle ja mahdollistaisi InteliWISEn tarjonnan tuomisen oman myyntiorganisaatiomme ja kumppaniverkostomme kautta asiakkaiden saataville Euroopan laajuisesti.

InteliWISEn 49 lahjakkaasta ammattilaisesta koostuvan tiimin kanssa voisimme laajentaa tuotekehityksen, asiantuntijapalveluiden ja asiakastuen toimintoja Puolassa. Tämä muodostaisi luonnollisen jatkumon Efecten pitkäaikaiselle yhteistyölle puolalaisten tuotekehityskumppaneiden kanssa.

Emme muuta vuoden 2022 ohjeistustamme, mutta järjestelyllä olisi luonnollisesti positiivinen vaikutus SaaS-liikevaihtomme kasvuun. Odotamme suunnitellun transaktion vaikuttavan vuoden 2023 loppuun mennessä positiivisesti osakekohtaiseen tulokseen myynnin ja muiden synergioiden ansiosta.

Efecten toimitusjohtaja Niilo Fredrikson: “Olemme viime kuukausina työskennelleet intensiivisesti InteliWISEn tiimin kanssa ja vakuuttuneet teknologian ja kulttuurin yhteensopivuudesta. Odotan järjestelyä innolla, sillä se on strategiamme mukainen ja vie meidät askeleen lähemmäksi visiotamme tulla alamme johtavaksi eurooppalaiseksi vaihtoehdoksi.”

InteliWISEn toimitusjohtaja Marcin Strzalkowski: “Olemme otettuja Efecten kutsusta rakentaa yhdessä digitalisaatio- ja automatisaatio-ohjelmistojen vahvaa eurooppalaista johtajaa. Efecten monimuotoisen tiimin, Euroopan laajuisten tavoitteiden ja kattavien ratkaisujen ansiosta olemme hyvässä asemassa auttamaan tämän päivän työntekijöitä työskentelemään järkevämmin, ennemmin kuin kovemmin. InteliWISEn keskusteluita automatisoivan tekoälyn (conversational AI) sujuva käyttöliittymä, puolalaiset IT-alan osaajat ja yrittäjähenkinen energia tulevat täydentämään tätä voittavaa yhdistelmää.”

Yhteenveto Ostotarjouksesta

Ostotarjouksen mukaisesti InteliWISEn osakkeenomistajille tarjotaan 3,99 puolan zlotya (noin 0,87 euroa) käteisenä InteliWISEn osaketta kohden. Ostotarjouksen yhteenlaskettu arvo, joka perustuu kaikkiin 6,858.915 InteliWISEn osakkeisiin on noin 27,4 miljoonaa puolan zlotya (noin 5,9 miljoonaa euroa).

Tarjousvastike sisältää preemion, joka on 85,6 prosenttia verrattuna InteliWISEn 2,15 puolan zlotyn (noin 0,47 euroa) viimeisen Ostotarjouksen julkistamista edeltävän kaupankäyntipäivän päätöskurssiin New Connect kauppapaikalla.

InteliWISEn suurimmat osakkeenomistajat, jotka edustavat noin 66,3 prosenttia kaikista osakkeista ja äänistä ovat peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen.

Efecte voi päättää olla toteuttamatta transaktiota, mikäli Efecte ei saavuta Ostotarjouksen tarjousajan aikana 95 prosenttia vähimmäisomistusosuutta InteliWISEn kaikista osakkeista. Lisäksi Efecte voi olla toteuttamatta transaktiota, mikäli InteliWISEssa tapahtuu tai siihen vaikuttaa merkittävä haitallinen muutos. Efectellä on kuitenkin myös oikeus toteuttaa transaktio, vaikka se ei saavuttaisi 95 prosentin vähimmäisomistusosuutta.

Ostotarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 30.5.2022 ja sen odotetaan päättyvän arviolta 29.6.2022. Arvioitu selvityspäivä on 1.7.2022. Efecte voi pidentää tarjousaikaa lakisääteisten määräaikojen puitteissa, mikäli se on tarpeen Ostotarjouksen onnistumiseksi.

Yhteenveto InteliWISEsta

InteliWISE on keskusteluita tekoälyllä automatisoiva (conversational artificial intelligence) yhtiö. InteliWISE tarjoaa asiakkailleen tekoälyyn pohjautuvia ratkaisuja, jotka mahdollistavat asiakaspalvelun, markkinoinnin ja myynnin älykkään automatisoinnin. InteliWISEn tekoälyyn pohjautuvat puheassistentit (AI Voice Assistants), monikanavaisen pilvipohjaisen asiakaspalvelukeskuksen (contact center) sekä tiimien videokeskustelut mahdollistava ohjelmisto voidaan toimittaa pilvipalveluna tai paikallisille palvelimille asennettuna. InteliWISEn Yhdysvalloissa patentoitu monikanavaisen vuorovaikutukset (omnichannel interactions) mahdollistava ohjelmisto koostuu tekoälyyn pohjautuvasta luonnollisen kielen käsittelystä (natural language processing, NLP) sekä johtavista asiakaspalvelun ja verkkokaupan (e-commerce) teknologioista.

InteliWISEn vahva asiakaskunta sisältää globaaleja brändejä, mukaan lukien johtavia rahoitus-, vakuutus- ja verkkokaupan alan toimijoita, jotka ovat käyttäneet InteliWISEn tuotteita digitaalisen transformaation projekteissaan. InteliWISElla on monia julkisen sektorin asiakkaita Puolassa, joihin kuuluu myös yhtiön suurin asiakas, joka edustaa merkittävää osaa yhtiön liikevaihdosta, ja joiden määräaikaiset sopimukset kilpailutetaan säännöllisesti uudelleen. InteliWISE on voittanut suurimman asiakkaansa uudelleenkilpailutuksen lukuisia kertoja aiemmin.

InteliWISEn tilintarkastamaton liikevaihto vuonna 2021 oli 4,3 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,9 miljoonaa euroa), käyttökate oli 0,2 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,1 miljoonaa euroa) ja liikevoitto 0,2 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,0 miljoonaa euroa). InteliIWISE työllistää noin 49 ammattilaista ja sen pääkonttori sijaitsee Varsovassa, Puolassa. InteliWISElla on myös toimisto Lublinissa, Puolassa. Suurin osa InteliWISEn liikevaihdosta on toistuvaa liikevaihtoa sen ohjelmistojen ja niihin liittyvien palveluiden myynnistä.

InteliWISEn tilintarkastamaton taseen loppusumma oli vuoden 2021 lopussa 1,7 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,4 miljoonaa euroa). Oma pääoma oli yhteensä 1,4 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,3 miljoonaa euroa), korollista lainaa oli yhteensä 0,0 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,0 miljoonaa euroa) sekä käteistä ja likvidejä varoja oli yhteensä 0,5 miljoonaa puolan zlotya (noin 0,1 miljoonaa euroa).

Kauppahinta ja rahoitus

Efecte rahoittaa ostotarjouksen kokonaan käteisvaroilla. Efectellä ei tällä hetkellä ole korollista lainaa. Efecte kartoittaa mahdollisuuksia nostaa prosessin myöhemmässä vaiheessa korkeintaan 2 miljoonan euron arvosta velkarahoitusta tukeakseen järjestelyn rahoitusta.

Tiettyjen InteliWISEn suurimpien osakkeenomistajien ja Efecten välillä solmittujen osakekauppasopimusten ehtojen mukaan InteliWISEn toimitusjohtaja, teknologiajohtaja ja suurin osakkeenomistaja ovat peruuttamattomasti sitoutuneet merkitsemään Efecten osakkeita Ostotarjouksen selvityspäivän jälkeen. Arvioimme osakemerkinnöistä saatavan nettotulon olevan noin 1,2 miljoonaa euroa. Osakkeiden merkintähinta on 11,12 euroa osaketta kohden, joka vastaa Efecten Ostotarjouksen julkistusta edeltävän 30 päivän volyymipainotettua keskikurssia. Suunnattu osakeanti perustuu 17.3.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen Efecten hallitukselle myöntämään valtuutukseen. Merkittäviin osakkeisiin tullaan soveltamaan tavanomaisia kaupankäyntirajoituksia. Suunnattu osakeanti toteutetaan osana järjestelyä, joka tukee Efecten strategian toteutusta ja osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Efecten kannalta painava taloudellinen syy.

Suunnatun osakeannin toteuttaminen on ehdollinen Ostotarjouksen toteutumiselle, merkittävien haitallisten muutosten toteutumatta jäämiselle ja Efecten hallituksen hyväksynnälle.

Taloudelliset ja oikeudelliset neuvonantajat

Sisu Partners Oy toimii Efecten johtavana taloudellisena neuvonantajana ja Domanski Zakrzewski Palinka (DZP) Efecten johtavana oikeudellisena neuvonantajana transaktion yhteydessä. InteliWISE-konsernin taloudellisena neuvonantajiana toimii CC Group ja oikeudellisena neuvonantajana CDZ Chajec i Wspólnicy.

Efecten ohjeistus vuodelle 2022 (muuttumaton)

SaaS-liikevaihdon odotetaan kasvavan yli 20 % ja käyttökatteen olevan positiivinen ennen mahdollisia epäorgaanisiin toimiin liittyviä kustannuksia.

Efecten pitkän ajan taloudelliset tavoitteet (muuttumaton)

Vuoteen 2025 mennessä kasvattaa liikevaihtomme orgaanisesti 35 miljoonaan euroon, ylläpitää SaaS-liikevaihdon yli 20 %:n keskimääräinen kasvu ja saavuttaa kaksinumeroinen käyttökateprosentti.

Orgaanisen kasvun ja yrityskauppojen myötä tulla lopulta Euroopan suurimmaksi palvelunhallinnan toimittajaksi yli 100 miljoonan euron liikevaihdolla ja yli 25 % käyttökateprosentilla.

Tiedotustilaisuus

Efecte järjestää webcastin Ostotarjouksesta kaikille sijoittajille, analyytikoille ja medialle maanantaina 30.5.2022 klo 10.00 Suomen aikaa.

Osallistujat voivat rekisteröityä webcast-lähetykseen osoitteessa https://www.efecte.com/efecte-webcast . Webcast järjestetään englanniksi ja osallistujat voivat esittää kysymyksiä kirjallisesti webcast-portaalissa. Tallenne webcastista ja esitysmateriaalit tullaan julkaisemaan Efecten sijoittajasivuilla osoitteessa investors.efecte.com .

Lisätietoja:

Niilo Fredrikson

Toimitusjohtaja

+358 50 356 7177

niilo.fredrikson@efecte.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Evli Oyj, puh. 040 579 6210

Efecte Oyj

Efecte Oyj

Efecte auttaa ihmisiä digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Eurooppalaiset asiakkaamme käyttävät pilvipalveluitamme toimiakseen ketterämmin, parantaakseen loppukäyttäjäkokemusta ja säästääkseen kustannuksissa. Ratkaisuitamme käytetään muun muassa IT-palvelunhallintaan ja tiketöintiin sekä työtekijäkokemuksen, liiketoiminnan työnkulkujen ja asiakaspalvelun parantamiseen. Olemme eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille goljateille. Pääkonttorimme sijaitsee Suomessa ja alueelliset toimipisteemme Saksassa ja Ruotsissa.