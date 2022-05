Nordic Fibreboard AS 2022. aasta I kvartali auditeerimata majandustulemused

English Estonian

JUHTKONNA ARUANNE

Nordic Fibreboard AS auditeerimata 2022. majandusaasta esimese kvartali tulemused

Nordic Fibreboard AS konsolideeritud müügitulu oli 2022. aasta 1. kvartalis 2,60 miljonit eurot (8% vähem kui 2021. aasta 1. kvartalis). Kontserni peamine tegevusala on puitkiudplaadi tootmine ja hulgimüük, mille müügitulu 2021. aasta 1. kvartalis oli 2,59 miljonit eurot (6% vähem kui 2021. aasta 1. kvartalis). Ülejäänud segmendiks on Pärnus Suur-Jõe tänaval oleva kinnisvara haldamine, mille müügitulu 2022. aasta 1. kvartalis oli 0,01 miljonit eurot (2021. aasta 1 kvartali müügitulust 0,08 miljonit eurot vähem).

Puitkiudplaatide tootmise ja müügitulu vähenemise põhjuseks 2022. aasta 1. kvartalis võrreldes 2021. aasta 1. kvartaliga oli tootmisliinidel tekkinud seisakutest tingitud väiksem toodangumaht. Nõudlus meie puitkiudplaatide järele oli 2022. aasta 1. kvartalis väga tugev ja tootmine töötas täisvõimsusel. Tarneajad meie võtmeklientidele olid keskmiselt 3 kuud, mis on olnud tavapärane aeg viimase kahe aasta jooksul. 2022. aasta 1. kvartali EBITDA oli 279 tuhat eurot (mis on 11% müügitulust), mis on langus võrreldes 2021. 1 kvartali EBITDA-ga 496 tuhat eurot (mis on 18% müügitulust). Kasumlikkuse vähenemise peamiseks põhjuseks oli 2022. aasta 1. kvartalis aset leidnud tooraine, põhiliselt hakkepuidu- ja energiahindade järsk tõus.

Kinnisvara halduse segmendis lahkus eelmise aasta lõpus üüripinnalt üks suuremaid üürnikke, mistõttu oli 2022. aasta 1. kvartalis müügitulu väiksem kui 2021. aasta 1. kvartalis (9 tuhat eurot võtteldes 89 tuhande euroga). See andis 2022. aasta 1 kvartali tulemuseks ärikahjumi 10 tuhat eurot (2021. asta 1. kvartal: ärikasum 8 tuhat eurot).

2022. aasta 1. kvartali finantstulu mõjutas positiivselt Nordic Fibreboardile kuuluvate Tallinna Väärtpaberibörsil noteeritud kinnisvaraettevõtte Trigon Property Development (TPD) aktsiate väärtuse kasv 52 tuhande euro võrra. Aktsiate väärtuseks hinnati 2022. aastal 1. kvartali alguses 644 tuhat eurot ja 2022. aasta 1. kvartali lõpus oli nende väärtus 696 tuhat eurot (2021. aasta 1. kvartalis kasvas aktsiate väärtus 255 tuhande euro võrra).

Kontserni 2022. aasta 1. kvartali konsolideeritud puhaskasum oli 152 tuhat eurot (2021 1 kv: puhaskasum 550 tuhat eurot).

ÄRIVALDKONDADE ÜLEVAADE



Müügitulu ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2022 I kv 2021 Kiudplaadi tootmine ja müük 2 591 2 757 Kinnisvara haldamine 9 89 KOKKU 2 600 2 846

Kasum ärisegmentide lõikes

tuh EUR I kv 2022 I kv 2021 EBITDA ärisegmentide lõikes Kiudplaadi tootmine ja müük 279 496 Kinnisvara haldamine (10) 8 Elimineerimine (14) (20) Kokku EBITDA 255 484 Põhivara kulum ja amortisatsioon (121) (133) Kokku ÄRIKASUM/-KAHJUM 134 351 Neto finantskulud 18* 199* PUHASKASUM/-KAHJUM 152 550

*Sisaldab väärtuse ülespoole korrigeerimist Nordic Fibreboardi osalusest kinnisvaraarendusettevõttes TPD seoses aktsia hinna kallinemisega 2022. aasta 1. kvartalis ja 2021. aasta 1. kvartalis. TPD AS omab Pärnus äripargi arendusala.

Nordic Fibreboard Ltd: kiudplaadi tootmine ja müük

Puitkiudplaadi müügitulu 2022. aasta 1. kvartalis oli 2,59 miljonit eurot. Tellimuste maht püsis tugevana kogu 2022. aasta 1. kvartali jooksul, mistõttu seadsime oma prioriteediks lähiturgude võtmekliendid. 2022. aasta 1. kvartali EBITDA oli 279 tuhat eurot, mis millest müügitulu osakaal moodustas 11%. Võrreldes 2021. aasta 1. kvartaliga on müügitulu osakaal EBITDA-st langenud, siis moodustas müügitulu EBITDA-st 18%. Langus tulenes peamiselt meie peamise tooraine ehk hakkepuidu hinna kiirest tõusust, mis väljendus soojusenergia kuludena, 2022. aasta 1. kvartalis

KIUDPLAADI MÜÜGITULU GEOGRAAFILISELT

tuh EUR I kv 2022 I kv 2021 Euroopa Liit 2 259 2 159 Venemaa 269 433 Aasia 41 102 Lähis-Ida 13 0 Teised 9 16 Aafrika 0 47 Kokku 2 591 2 757

Pärnu Riverside Development: kinnisvarahaldus

Pärnu Riverside Development OÜ omab kinnisvara Pärnu linnas asukohaga Suur-Jõe tänav 48. Kinnisvaraobjektil on mõned üürnikud ning kinnisvarahaldusest saadud renditulu oli 2022. aasta 1. kvartalis 9 tuhat eurot (2021 1. kv: 89 tuhat eurot). Müügitulu vähenemise tingis ühe suurima üürniku lahkumine üüripinnalt 2021 aasta lõpus.

Kinnisvarahalduse 2022. aasta 1. kvartali EBITDA oli negatiivne 10 tuhat eurot (2021 1.kv: positiivne 8 tuhat eurot).

Bilanss ja rahavoogude aruanne

Seisuga 31.03.2022 olid Nordic Fibreboard AS varad kokku 8,6 miljonit eurot (31.03.2021: 7,8 miljonit eurot). Kontserni kohustised kokku olid seisuga 31.03.2022 4,6 miljonit eurot (31.03.2021: samuti 4,6 miljonit eurot), milledest Kontsernil võlgnevusi tarnijatele oli 0,8 miljonit eurot 31.03.2022 seisuga (31.03.2021: 0,9 miljonit eurot) ning laenukohustisi 3,2 miljonit eurot seisuga 31.03.2022 (31.03.2021: samuti 3,2 miljonit eurot).

Nõuded ja ettemaksed olid kokku 1,4 miljonit eurot seisuga 31.03.2022 (31.03.2021: 1,0 miljonit eurot). Varud seisuga 31.03.2022 0,4 miljonit eurot (31.03.2021 0,3 miljonit eurot). Kontserni põhivarad kokku seisuga 31.03.2022 oli 6,7 miljonit eurot (6,4 miljonit seisuga 31.03.2021).

2022. aasta 1. kvartalis oli Kontserni sissetulev rahavoog äritegevusest kokku 78 tuhat eurot (2021 1. kv: sissetulev rahavoog 196 tuhat eurot). Investeerimistegevusest oli väljaminev rahavoog 2022. aasta 1. kvartalis 98 tuhat eurot, mis peamiselt tulenes tootmisseadmete parendustest (2021 1 kv: väljuv rahavoog 27 tuhat eurot). Finantseerimistegevustest oli väljaminev rahavoog 2022. aasta 1. kvartalis 35 tuhat eurot (2021 1. kv: väljuv rahavoog 64 tuhat eurot). Netorahavoo tulemuseks oli 2022. aasta 1. kvartalis väljaminev rahavoog summas 55 tuhat eurot (2021 1 kv: sissetulev rahavoog 105 tuhat eurot).

TULEVIKU VÄLJAVAADE

Nordic Fibreboard Ltd

Nõudlus puitkiudplaatidele on jätkuvalt tugev. Toorainehinna tõus pani meid 2022. aasta 2. kvartali jooksul ka hinda tõstma, mis peaks kulude kasvu suures osas kompenseerima.

Juhtkond tegeleb Pärnu tehase katlamaja ettevalmistustöödega, et vastata uutele heitmenõuetele mis jõustuvad 01.01.2025. Meie teise tehase, mis asub Püssis, peamiseks energiaallikaks on gaas ning praegune kõrge gaasihindmuudab tehase lähitulevikus taaskäivitamise prognoosimatuks.

Ukrainas toimuva sõja tagajärjel me ei tarni enam oma Venemaa klientidele puitkiudplaate ja on mõistetav, et Ukraina kliendid ei saa veel oma äritegevust taastada. Kuid tugev nõudlus kiudplaatidele jätkub ja tagab meile tugeva tellimuste portfelli, mistõttu müügi vähenemine Venemaa ja Ukraina klientidele meie kogukäibele negatiivset mõju ei avalda.

Pärnu Riverside Development

Jätkatakse Pärnus Suur-Jõe tn 48 oleva kinnisvara haldamist ja arendamist.

Töötajad

Seisuga 31.03.2022 töötas Kontsernis 95 inimest (võrreldes 97 inimesega seisuga 31.03.2021). Töötajate keskmine arv oli 2022 1. kvartalis 93 (1. kvartalis 2021: 95).

2022. aasta esimese kolme kuu jooksul olid tööjõukulud koos maksukuludega kokku 484 tuhat eurot (2021 esimese kolme kuu jooksul 460 tuhat eurot). Kõigi kontserni ettevõtete s.h. tütarettevõtted juhatuse liikmetele arvestatud tasud koos maksukuludega olid kokku 65 tuhat eurot 2022. aasta 1. kvartalis ning 55 tuhat eurot 2021. aasta 1. kvartalis.

FINANTSSUHTARVUD



tuh EUR Kasumiaruanne I kv 2022 I kv 2021 Müügitulu 2 600 2 846 EBITDA 255 484 EBITDA rentaablus 10% 17% Ärikasum/-kahjum 134 351 Ärirentaablus 5% 12% Puhaskasum/-kahjum 152 550 Puhasrentaablus 6% 19% Bilanss 31.03.2022 31.03.2021 Koguvarad 8 580 7 839 Koguvarade puhasrentaablus 2% 7% Omakapital 4 002 3 199 Omakapitali puhasrentaablus 4% 17% Võlakordaja 53% 59% Aktsia 31.03.2022 31.03.2021 Aktsia viimane hind (EUR)* 1,83 0,71 Puhaskasum aktsia kohta (EUR) 0,18 0,48 Hind-tulu (PE) suhtarv 10,25 1,48 Aktsia raamatupidamisväärtus (EUR) 0,89 0,71 Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe 2,06 1,00 Turukapitalisatsioon tuh EUR 8 233 3 194 Aktsiate arv tk 4 499 061 4 499 061

EBITDA = ärikasum(-kahjum) + kulum

EBITDA rentaablus = EBITDA / müügitulu

Ärirentaablus = ärikasum(-kahjum) / müügitulu

Puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / müügitulu

Koguvarade puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / koguvarad

Omakapitali puhasrentaablus = puhaskasum(-kahjum) / omakapital

Võlakordaja = kohustised / koguvarad

Puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta = jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) / aktsiate arv

Hind-tulu (PE) suhtarv = aktsia viimane hind / jooksva viimase 12 kuu puhaskasum(-kahjum) aktsia kohta

Aktsia raamatupidamisväärtus = omakapital / aktsiate arv

Turuhinna ja raamatupidamisväärtuse suhe = aktsia viimane hind / aktsia raamatupidamisväärtus

Turukapitalisatsioon = aktsia viimane hind * aktsiate arv kokku

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuh EUR 31.03.2022 31.12.2021 31.03.2021 31.12.2020 Raha ja raha ekvivalendid 2 57 131 26 Nõuded ja ettemaksed (Lisa 2) 1 401 902 975 794 Varud (Lisa 3) 436 390 329 544 Kokku käibevarad 1 839 1 349 1 435 1 364 Kinnisvarainvesteeringud (Lisa 4) 1 152 1 152 1 134 1 134 Finantsvarad õiglases väärtuses muutustega läbi kasumiaruande (Lisa 7) 696 644 676 451 Materiaalne põhivara (Lisa 5) 4 890 4 915 4 591 4 695 Immateriaalne põhivara (Lisa 6) 3 3 3 6 Kokku põhivarad 6 741 6 714 6 404 6 286 Kokku varad 8 580 8 063 7 839 7 650 Võlakohustised (Lisa 8) 114 146 691 756 Võlad ja ettemaksed (Lisa 9) 1 234 829 1 282 1 574 Lühiajalised eraldised (Lisa 10) 14 19 13 18 Kokku lühiajalised kohustised 1 362 994 1 986 2 348 Pikaajalised võlakohustised (Lisa 8) 3 071 3 074 2 493 2 493 Pikaajalised eraldised (Lisa 10) 145 145 161 161 Kokku pikaajalised kohustised 3 216 3 219 2 654 2 654 Kokku kohustised 4 578 4 213 4 640 5 002 Aktsiakapital (nominaalväärtuses) (Lisa 11) 450 450 450 450 Jaotamata kasum (kahjum) 3 552 3 400 2 749 2 198 Kokku omakapital 4 002 3 850 3 199 2 648 Kokku kohustised ja omakapital 8 580 8 063 7 839 7 650

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

Konsolideeritud kasumi- ja muu koondkasumiaruanne

tuh EUR I kv 2022 I kv 2021 Müügitulu (Lisa 13) 2 600 2 846 Müüdud toodangu kulu (Lisa 14) 2 060 1 979 Brutokasum 540 867 Turustuskulud (Lisa 15) 284 342 Üldhalduskulud (Lisa 16) 121 172 Muud äritulud (Lisa 18) 0 2 Muud ärikulud (Lisa 18) 1 4 Ärikasum 134 351 Finantstulud (Lisa 19) 52 225 Finantskulud (Lisa 19) 34 26 KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST 152 550 ARUANDEPERIOODI PUHASKASUM 152 550 Tava perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) 0,03 0,12 Lahustatud perioodi puhaskahjum aktsia kohta (Lisa 12) 0,03 0,12

* Konsolideeritud raamatupidamise vahearuande lahutamatuteks osadeks on aastaaruande lisad lk 14 kuni 24.

TORFINN LOSVIK

Juhatuse esimees

+372 569 90 988

torfinn.losvik@nordicfibreboard.com

Manus