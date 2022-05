FPI Canadien Net annonce les résultats des votes pour son assemblée générale annuelle de 2022 et l’octroi de parts de performance

English French

MONTRÉAL, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- (TSX - V : NET.UN) Fonds de Placement Immobilier Canadien Net (« Canadien Net » ou le « Fonds ») annonce les résultats des votes de son assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le 25 mai 2022 en format virtuel seulement, et l’octroi de parts de performance à certains dirigeants conformément à son régime incitatif à base de parts (le « Régime incitatif à base de parts »).



VOTES

Un total de 37,65 % des parts émises et en circulation du Fonds était représenté lors de l’assemblée générale annuelle.

Les détenteurs de parts ont voté pour la réélection des sept fiduciaires de Canadien Net, pour la reconduction du mandat de MNP en tant qu’auditeur du Fonds et pour le Régime incitatif à base de parts. Les votes sont les suivants :

Item En faveur % en faveur Contre % contre Abstention % Abstention Michael Zakuta 7 357 322 95,37% - - 357 395 4,63% Guy Laframboise 7 670 492 99,43% - - 44 225 0,57% François-Olivier Laplante 7 697 692 99,78% - - 17 025 0,22% Guy Dancosse 6 344 554 82,24% - - 1 370 163 17,76% Katia Marquier 7 709 692 99,93% - - 5 025 0,07% Michel Trudeau 7 364 440 95,46% - - 350 277 4,54% Jason Parravano 7 685 492 99,62% - - 29 225 0,38% MNP LLP 7 374 947 95,60% - - 339 770 4,40% Régime incitatif à base de parts 7 086 484 91,86% 628 233 8,14% - -

OCTROI DE PARTS DE PERFORMANCE

Canadien Net annonce aussi l’octroi de 120 965 parts de performance (les « Parts de performance ») à certains dirigeants, conformément à son Régime incitatif à base de parts approuvé par les détenteurs de parts lors de l’assemblée générale annuelle. Les Parts de performance seront acquises en vertu des critères du Régime incitatif à base de parts et de la réalisation des objectifs de performance établis par le conseil des fiduciaires.

À propos de Canadien Net – Le Fonds de placement immobilier Canadien Net est une fiducie à capital variable qui acquiert et possède des immeubles commerciaux de grande qualité assortis de baux triple net et dont la gestion est entièrement assumée par le locataire.

Énoncés prospectifs - Le présent communiqué contient des énoncés et informations prospectifs au sens des lois applicables en valeurs mobilières. Canadien Net met le lecteur en garde que les évènements réels pourraient différer considérablement des attentes actuelles en raison des risques connus et inconnus, des incertitudes et des autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats envisagés dans ces énoncés prospectifs. Parmi ceux-ci, notons les risques liés à la conjoncture, les risques liés au marché immobilier local, la dépendance vis-à-vis la situation financière des locataires, les incertitudes reliées aux activités immobilières, les variations de taux d’intérêt, la disponibilité du financement sous forme de dette ou de capital, les incidences liées à l’adoption de nouvelles normes IFRS, ainsi que les autres risques et facteurs décrits de temps à autre dans les documents déposés par Canadien Net auprès des autorités en valeurs mobilières, incluant le rapport de gestion. Canadien Net ne compte pas mettre à jour ni modifier ses énoncés prospectifs, ni ne s’engage à le faire, même si des évènements futurs survenaient ou pour tout autre motif, sauf si la loi ou toute autorité réglementaire l’exige.

La Bourse de Croissance TSX ainsi que ses Entités de Service de Régulations, (au sens attribué à ce terme dans les politiques tel que défini dans la Politique de la Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation) n’assume aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Pour plus d’information, veuillez contacter Jason Parravano au (450) 536-5328.