Visionnez la vidéo des points saillants du jour 2 des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies 2022

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 27 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui était le deuxième jour des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies (OCMT) 2022, qui ont eu lieu au Vancouver Convention Centre. Cette année, Skills/Compétences Canada (SCC) diffuse l’événement en direct pour la première fois. Les téléspectateurs pourront regarder les cérémonies d’ouverture et de clôture, les compétiteurs ou compétitrices sur place de différents domaines spécialisés, les points saillants de la compétition virtuelle, les entrevues, et plus encore!



À la fin de chaque journée du concours, SCC publie une vidéo des points saillants de la diffusion en direct. Les médias peuvent télécharger le clip vidéo du jour 2 ici et le modifier pour capturer les images qui les intéressent. Ce clip comprend du contenu provenant de chacun des six secteurs, ainsi que des concurrents ou concurrentes de chaque province et territoire. L’ensemble des images vidéo de la diffusion en direct est également disponible sur la chaîne YouTube de SCC.

Les OCMT constituent la seule compétition nationale dans plusieurs métiers spécialisés et technologies destinée aux étudiants et aux apprentis au pays. Le but de cette compétition est de les encourager à exceller dans leur métier ou dans leur technologie, et de faire connaître les nombreuses possibilités de carrière incroyables qui s’offrent aux jeunes. Par ailleurs, en raison de la pandémie, les OCMT 2022 se dérouleront pour la première fois en personne depuis 2019. Cette année, les compétitions de la catégorie de niveau postsecondaire et de la catégorie de sélection des membres d’Équipe Canada se tiendront les 26 et 27 mai, au Vancouver Convention Centre. Ces deux catégories comprennent environ 350 concurrents et concurrentes de partout au Canada, qui participeront à plus de 35 compétitions de métiers et de technologies. La compétition de niveau secondaire se déroulera virtuellement, et comprendra plus de 100 concurrents ou concurrentes de partout au pays qui participeront à 45 compétitions de métiers et de technologies.

Cet événement est soutenu par nos partenaires de financement, le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Colombie-Britannique, et par nos commanditaires présentateurs, l’AU Canada et TC Énergie.

Veuillez vous référer à la feuille d'information pour trouver les extraits vidéos de vos compétiteurs locaux.

À propos de Skills/Compétences Canada

Fondé en 1989, SCC est un organisme national à but non lucratif qui, de concert avec les employeurs, les enseignants, les syndicats et les gouvernements, fait la promotion des professions dans les métiers et les technologies auprès des jeunes Canadiens et Canadiennes. Pour en savoir plus sur les programmes de SCC et sur les OCMT, visitez le site www.skillscompetencescanada.com.

