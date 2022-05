Selskabsmeddelelse nr. 09/2022

Storaktionær meddelelse

30. maj 2022

Erria A/S meddeler hermed at selskabet har modtaget besked i medfør af kapitalmarkedslovens § 38 og selskabslovens § 55, at Harbour Group Holding ApS har øget aktieposten i Erria A/S gennem køb af 860.150 aktier til kurs DKK 2,25 per aktie.

Efter købet ejer Harbour Group Holding ApS i alt 2.590.524 aktier, svarende til 28,03 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Erria A/S. Forpligtelsen til at foretage denne anmeldelse er udløst som følge af, at Harbour Group Holding ApS aktiebesiddelse i Erria A/S overskrider 25 % af den samlede aktiekapital og stemmerettigheder i Erria A/S.

Harbour Group Holding ApS hovedaktionær er Kristian Svarer, som er bestyrelsesmedlem i Erria A/S.





Se vedhæftede oplysninger for yderligere detaljer.

Henrik N. Andersen

CEO

Søren Storgaard

Bestyrelsesformand









Yderligere information

Kontakt: Selskabets CEO Henrik N. Andersen på tlf. +45 3336 4400, e-mail: henrik@erria.dk.

Erria A/S

Torvet 21, 1

DK-4600 Køge

CVR: 15300574

e-mail: info@erria.dk









Certified adviser:

Norden CEF A/S

John Norden

Toldbodgade 55B 3. sal

Dk-1253 Kbh. K

Tel: +45 20720200

Attachments