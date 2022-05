Kalera: Último día de operaciones de las acciones de Kalera AS en Euronext Growth Oslo

German Italian Spanish Dutch French

OSLO, Noruega, May 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Se hace referencia al anuncio de la bolsa publicado por Kalera AS (la «Sociedad») (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) el 13 de mayo de 2022 en relación con la fusión con su filial de propiedad absoluta en Luxemburgo, Kalera S.A. (la «Fusión»).



La Fusión entrará en vigor cuando se publique el acta de la junta general de Kalera S.A. en la que se aprueba la Fusión de acuerdo con la legislación luxemburguesa. Se espera que esta publicación y la entrada en vigor de la Fusión ocurran el 27 de mayo de 2022 (la «Entrada en vigor»).

El último día de operaciones de las acciones de la Sociedad en Euronext Growth Oslo es hoy, 25 de mayo de 2022. La Bolsa de Oslo impondrá una suspensión de la operación tras el cierre de las operaciones de hoy, y la suspensión de la operación permanecerá vigente hasta la Entrada en vigor. Con la Entrada en vigor, todos los activos, derechos y pasivos de la Sociedad serán transferidos a Kalera S.A., y la Sociedad se disolverá y sus acciones dejarán de cotizar en Euronext Growth Oslo.

Como contrapartida de la fusión, los accionistas de la Sociedad recibirán acciones de Kalera S.A., donde dos acciones de la Sociedad dan derecho a recibir una acción de Kalera S.A. Los accionistas de la Sociedad, a efectos del cálculo del número de acciones de pago, verán redondeadas sus acciones al número par más cercano, ya que Kalera S.A. no emitirá acciones fraccionadas. Si un accionista ya es titular de un número par de acciones, no se efectuará el redondeo. Las acciones restantes que, como resultado de este redondeo, no sean adjudicadas, serán liquidadas en efectivo por Kalera S.A., y el importe de la liquidación por acción restante será igual al precio medio ponderado por volumen de las acciones de la Sociedad en Euronext Growth Oslo durante los últimos diez días de operaciones anteriores a la Entrada en vigor.

Son los accionistas a partir de la Entrada en vigor, tal y como aparecen en el registro de accionistas de la Sociedad en el Norwegian Central Securities Depository (el «VPS») en el día de la Entrada en vigor (la «Fecha de registro»), quienes recibirán las acciones de pago de la fusión en Kalera S.A.

Las fechas e información clave provisionales para la realización de la Fusión son las siguientes:

Último día de operaciones de las acciones de la Sociedad en Euronext Growth Oslo: 25 de mayo de 2022

Entrada en vigor de la fusión: 27 de mayo de 2022

Fecha de registro para el derecho a las acciones de pago de la fusión: 27 de mayo de 2022

Primer día de operaciones de las acciones de Kalera S.A.: 1 de junio de 2022

Acciones de pago de la fusión entregadas a través de la VPS: 31 de mayo de 2022

ISIN: LU242451514904

Las acciones de Kalera S.A. se negociarán en Euronext Growth Oslo con el ticker «KAL», que es el actual de la Sociedad.

Información sobre Kalera

Kalera es una empresa de agricultura vertical con sede en Orlando, Florida. A través de la tecnología, Kalera hace posible que más personas de todo el mundo tengan acceso a los productos más frescos, nutritivos y limpios disponibles. Ha dedicado varios años a optimizar las fórmulas de nutrientes para plantas y a desarrollar un sistema avanzado de automatización y adquisición de datos con capacidades de Internet de las cosas (IoT), nube, análisis de macrodatos (big data) e inteligencia artificial. Kalera opera actualmente granjas en EE. UU. (en Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas y Dénver, Colorado), y Kuwait, a la vez que desarrolla otras granjas de cara al futuro. Más información en www.kalera.com.