Kalera - Dernier jour de cotation des actions de Kalera AS sur Euronext Growth Oslo

OSLO, Norvège, 30 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il est fait référence à l'annonce boursière publiée par Kalera AS (la « Société ») (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF) le 13 mai 2022 concernant la fusion avec sa filiale luxembourgeoise dont elle est la propriétaire exclusive, Kalera S.A. (la « Fusion »).



La fusion prendra effet lors de la publication du procès-verbal de l'assemblée générale de Kalera S.A. approuvant la fusion conformément au droit luxembourgeois. Cette publication, ainsi que l'entrée en vigueur de la fusion, devraient avoir lieu le 27 mai 2022 (l'« Entrée en vigueur »).

Le dernier jour de négociation des actions de la Société sur Euronext Growth Oslo est aujourd'hui, le 25 mai 2022. Une suspension des transactions sera imposée ce jour par la Bourse d'Oslo au terme des négociations, et la suspension des transactions restera en vigueur jusqu'à sa prise d'effet. À compter de l'entrée en vigueur, tous les actifs, droits et passifs de la Société seront transférés à Kalera S.A., la Société sera dissoute et ses actions seront radiées d'Euronext Growth Oslo.

En contrepartie de la fusion, les actionnaires de la Société recevront des actions de Kalera S.A., deux actions de la Société donnant droit à recevoir une action de Kalera S.A. Les actionnaires de la Société auront, pour le calcul du nombre d'actions de contrepartie, leur actions arrondies au nombre pair le plus proche car Kalera S.A. n'émettra pas de fractions d'actions. Si un actionnaire détient déjà un nombre d'actions égal, aucun arrondi ne sera effectué. Les actions excédentaires qui, à la suite de cet arrondi, ne seront pas attribuées, seront réglées en espèces par Kalera S.A., et le montant du règlement par action excédentaire équivaudra au cours moyen pondéré par le volume des actions de la Société sur Euronext Growth Oslo au cours des dix derniers jours de négociation précédant l'entrée en vigueur.

Ce sont les actionnaires à compter de l'entrée en vigueur, qui, en tant que tels, apparaissent dans le registre des actionnaires de la Société auprès du dépositaire central norvégien de titres (le « VPS ») au jour de l'entrée en vigueur (la « Date d'enregistrement »), qui recevront des actions en contrepartie de la fusion avec Kalera S.A.

Les dates et les informations clés provisoires pour la réalisation de la fusion sont les suivantes :

Dernier jour de négociation des actions de la Société sur Euronext Growth Oslo : 25 mai 2022

Date d'entrée en vigueur de la fusion : 27 mai 2022

Date d'enregistrement pour le droit aux actions en contrepartie de la fusion : 27 mai 2022

Premier jour de cotation des actions de Kalera S.A. : 1er juin 2022

Actions de contrepartie de la fusion livrées par le biais de VPS : 31 mai 2022

ISIN : LU242451514904

Les actions de Kalera S.A. seront négociées sur Euronext Growth Oslo sous l'abbréviation « KAL », symbole boursier actuel de la Société.

À propos de Kalera

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. Kalera utilise la technologie pour s'assurer que davantage de personnes dans le monde entier aient accès aux produits les plus frais, les plus nutritifs et les plus propres disponibles. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et les capacités de l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes aux États-Unis (à Orlando en Floride, à Atlanta en Géorgie, à Houston au Texas et à Denver au Colorado), ainsi qu'au Koweït. D'autres exploitations sont en cours de développement. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.kalera.com.