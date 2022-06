Kalera - Ultimo giorno di negoziazione delle azioni di Kalera AS all’Euronext Growth di Oslo

German Italian Spanish Dutch French

OSLO, Norvegia, May 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Si fa riferimento alla notizia diffusa in borsa da Kalera AS (la "Società") (Euronext Growth di Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF) il 13 maggio 2022 in merito alla fusione con la sua controllata lussemburghese Kalera S.A. (la "Fusione").



La Fusione diventerà efficace dopo la pubblicazione del verbale dell'assemblea generale di Kalera S.A. che approverà l'approverà in conformità con la legge lussemburghese. La pubblicazione e l'efficacia della Fusione sono previste per il 27 maggio 2022 (l'"Efficacia").

L'ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Società all’Euronext Growth di Oslo è oggi, 25 maggio 2022. La Borsa di Oslo imporrà alla fine di oggi una sospensione delle contrattazioni che rimarrà in vigore fino all'Efficacia. A partire dalla data di Efficacia, tutte le attività, i diritti e le passività della Società saranno trasferiti a Kalera S.A., la Società sarà sciolta e le sue azioni saranno delistate dall’Euronext Growth di Oslo.

Come corrispettivo della fusione, gli azionisti della Società riceveranno azioni di Kalera S.A., dove due azioni della Società avranno diritto a ricevere un'azione di Kalera S.A. Gli azionisti della Società, ai fini del calcolo del numero di azioni di corrispettivo, avranno le loro azioni arrotondate per difetto al numero pari più vicino, poiché Kalera S.A. non emetterà quote frazionate. Se un azionista possiede già un numero pari di azioni, non verrà effettuato alcun arrotondamento. Le azioni in eccesso, che a seguito di questo arrotondamento non saranno assegnate, verranno liquidate in contanti da Kalera S.A. e l'importo di liquidazione su ognuna di esse sarà pari al prezzo medio ponderato per il volume delle azioni della Società all’Euronext Growth di Oslo negli ultimi dieci giorni di negoziazione precedenti la data di efficacia.

Sono gli azionisti al momento dell'Efficacia, così come appaiono nel registro degli azionisti della Società presso il Norwegian Central Securities Depository (il "VPS") al giorno dell'efficacia (la "Data di registrazione"), che riceveranno le azioni di Kalera S.A. come corrispettivo della fusione.

Di seguito sono riportate le date indicative e le informazioni chiave per il completamento della Fusione:

Ultimo giorno di negoziazione delle azioni della Società all’Euronext Growth di Oslo: 25 maggio 2022

Efficacia della Fusione: 27 maggio 2022

Data di registrazione per il diritto alle azioni del corrispettivo della fusione: 27 maggio 2022

Primo giorno di negoziazione delle azioni di Kalera S.A.: 1 giugno 2022

Azioni del corrispettivo della fusione consegnate tramite VPS: 31 maggio 2022

ISIN: LU242451514904

Le azioni di Kalera S.A. saranno negoziate all’Euronext Growth di Oslo con il ticker "KAL", che è l'attuale ticker della Società.

Informazioni su Kalera

Kalera è un'azienda di agricoltura verticale con sede a Orlando, in Florida. Utilizza la tecnologia per garantire che più persone in tutto il mondo abbiano accesso ai prodotti più freschi, nutrienti e puliti disponibili. L'azienda ha dedicato diversi anni all'ottimizzazione delle formule nutritive per le piante e allo sviluppo di un sistema avanzato di automazione e acquisizione dei dati con funzionalità di Internet of Things, cloud, analisi di big data e intelligenza artificiale. Kalera gestisce attualmente aziende agricole negli Stati Uniti (a Orlando, Florida; Atlanta, Georgia; Houston, Texas e Denver, Colorado) e in Kuwait. Altre aziende sono in fase di sviluppo. Ulteriori informazioni sono disponibili su www.kalera.com.