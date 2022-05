Finnish English

Talenom Oyj, Sisäpiiritieto 30.5.2022 klo 14.00

Talenom kasvaa yrityskaupalla Ruotsissa

Talenom on sopinut ostavansa ruotsalaisen Mazars Swedenin tilitoimistoliiketoiminnan. Ostettava liiketoiminta siirretään ennen kaupan voimaantuloa omaan erilliseen osakeyhtiöön. Ostettava yhtiö vahvistaa Talenomin asemaa eteläisessä Ruotsissa Skånen maakunnassa, Tukholmassa ja Göteborgissa, missä se palvelee alueella toimivia pk-yrityksiä.

Ostettu yhtiö siirtyy Talenomille 1.9.2022 alkaen. Kaupan lopullinen toteutuminen on ehdollinen kauppaa edeltävän liiketoimintasiirron ehtojen täyttymiselle. Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto on vuositasolla noin 55 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 5,2 miljoonaa euroa; käytetty vuoden 2021 SEK/EUR-keskikurssia 10,5) ja käyttökate arviolta 11 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 1,0 miljoona euroa). Ostettu liiketoiminta työllistää 46 taloushallinnon ammattilaista.

Liiketoiminnan kauppahinta on noin 50 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 4,7 miljoonaa euroa; käytetty 27.5.2022 SEK/EUR-valuuttakurssia 10,5293) ja mahdollinen lisäkauppahinta taloudellisten tavoitteiden täyttyessä enintään 76 miljoonaa Ruotsin kruunua (noin 7,2 miljoonaa euroa).

Vuonna 1954 perustettu Mazars Sweden on Ruotsin seitsemänneksi suurin tilintarkastusyhtiö, joka keskittyy kirjanpito- ja palkanlaskennan palvelujen myynnin jälkeen tilintarkastukseen ja veroneuvontaan.

”Mazars on vahvan markkina-aseman omaava laadukas taloushallinnon palveluiden tarjoaja Ruotsissa, ja sillä on erittäin ammattitaitoinen henkilöstö. Talenomilla on vahvat näytöt teknologisessa kehityksessä niin asiakasjärjestelmissä kuin palvelun tuotannossa. Uskomme, että yhdessä teknologisen osaamisen ja ammattitaitoisen henkilöstön kanssa voimme vahvistaa entisestään asemaamme Ruotsin markkinoilla. Toivotamme koko henkilökunnan lämpimästi tervetulleeksi osaksi Talenomia”, sanoo Talenomin Ruotsin yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Fredrik Waker.

”Tilitoimistoala on murroksessa ja digitalisoituu kasvavaa vauhtia. Meille on aina ollut tärkeää tarjota asiakkaillemme korkeatasoinen ja henkilökohtainen palvelu. Talenomin arvot ja teknologinen kehitys toimialalla tekivät meihin vaikutuksen. Yhdistämällä näitä tekijöitä voimme luottaa, että asiakkaat saavat hyvää palvelua ja edistyksellisimmät ratkaisut sekä henkilöstö turvallisen työpaikan ja uusia uramahdollisuuksia”, toteaa Mazarsin Ruotsin toimitusjohtaja Mikael Fredstrand.

Talenom yhdistää ainutlaatuisella tavalla ohjelmistokehityksen ja tilitoimistoalan osaamisen. Yhtiön tavoitteena on kasvaa sekä orgaanisesti että yritysostoin Suomessa ja Euroopassa.

Lisätietoja:

Otto-Pekka Huhtala

toimitusjohtaja, Talenom Oyj

040 703 8554

otto-pekka.huhtala@talenom.fi

