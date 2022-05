English French

Communiqué de presse

Atos renforce les capacités de prévision météorologique de l’Institut météorologique finlandais avec son supercalculateur BullSequana

Paris, France – 30 mai 2022 – Atos annonce aujourd’hui avoir été sélectionné par l’Institut météorologique finlandais (IMF), l’agence gouvernementale responsable de la collecte et de la communication des données et prévisions météorologiques en Finlande, dans le cadre d’un contrat de plusieurs millions de dollars sur sept ans, pour fournir, livrer, installer et exploiter un système de supercalcul basé sur son architecture BullSequana XH2000. Le nouveau système multipliera par 4 sa puissance de calcul et lui permettra de fournir à ses clients des informations prévisionnelles améliorées, plus précises et plus fiables.

Le nouveau supercalculateur sera utilisé dans différents domaines de la prévision numérique du temps (numerical weather prediction - NWP), y compris la prévision météorologique à court terme et la prévision immédiate (prévision sur une période allant jusqu’à 9 heures). Il permettra également aux météorologues de prévoir et de déterminer avec plus de précision l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes bien avant qu’ils ne se produisent. En outre, il sera utilisé pour exécuter des modèles informatiques atmosphériques et océaniques tels que le modèle HARMONIE-Arome NWP développé par le consortium ACCORD (en coopération avec le Centre européen pour les prévisions météorologiques à moyen terme), qui représente la charge de calcul la plus exigeante et prioritaire pour l’IMF.

Le nouveau supercalculateur permettre d’améliorer le système opérationnel de prévision météorologique numérique entre la Norvège, la Suède, l’Estonie et la Finlande (MetCoOp), dans lequel tous les membres exploitent conjointement un modèle de prévision météorologique, visant à fournir les meilleures prévisions météorologiques possibles à court terme pour la région. Ce déploiement opérationnel commun du modèle météorologique HARMONIE-Arome (appelé MEPS) examine plusieurs prévisions — dont l’une est exécutée sur le système de l’IMF — plutôt qu’une seule, afin de prédire plus efficacement la probabilité de conditions météorologiques extrêmes.

​ « Grâce à cet investissement, nous serons désormais en mesure d’améliorer la résolution horizontale de notre modèle NWP de 2,5 km à 1,3 km, ce qui contribuera à renforcer les capacités et la fiabilité de prédiction tout en réduisant les biais. Nous disposerons ainsi d’informations plus précises pour renforcer nos avertissements météorologiques, afin de préparer au mieux la société aux intempéries, tout en améliorant la sûreté et la sécurité de nos citoyens, » a déclaré Sami Niemelä, Directeur de l’Institut météorologique finlandais (IMF).

« La prévision météorologique nécessite une très grande puissance de calcul. Grâce à notre solution BullSequana XH2000, équipée des processeurs et des accélérateurs de dernière génération d’AMD EPYC 7003 et NVIDIA HDR InfiniBand, l’IMF sera en mesure d’augmenter ses capacités de calcul pour apporter des améliorations significatives en matière de prévision numérique du temps, » a déclaré Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur HPC, IA et Quantique chez Atos.

L’Institut météorologique finlandais fait partie du ministère des Transports et des Communications. Il s’agit d’une organisation de recherche et de services impartiale, dotée d’une expertise couvrant un large éventail d’activités dans le domaine des sciences de l’atmosphère outre la collecte et la communication de données et prévisions météorologiques. L’IMF fournit des services météorologiques et climatiques aux forces armées, aux services gouvernementaux, au grand public, à l'aviation civile, aux transporteurs maritimes, à l'industrie, à l'agriculture et au commerce.

Le supercalculateur BullSequana XH2000 sera installé début 2023.

