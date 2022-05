Le Niro fera offciellement son entrée au Canada

Une mobilité durable pour tous : la deuxième génération du Niro sera offerte en version hybride (HEV), hybride rechargeable (PHEV) et entièrement électrique (VÉB), afin de promouvoir l’électrification des transports prévue par le plan S de Kia



Complètement revu, le style de l’extérieur et de l’intérieur est tiré du véhicule concept HabaNiro et de la philosophie de design « Les opposés réunis »

TORONTO, 30 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kia Canada annonce aujourd’hui que le très anticipé Niro entièrement redessiné sera bientôt offert au Canada. Ce Niro de seconde génération a été repensé pour répondre aux besoins et dépasser les attentes des automobilistes qui se soucient de la préservation de l’environnement. Arborant un style saisissant et privilégiant la durabilité et la connectivité, le Niro 2023 sera lancé au Canada avec un choix de trois groupes motopropulseurs électrifiés et écoénergétiques, incluant une version hybride (HEV), une version hybride rechargeable (PHEV) et une version entièrement électrique (VÉB).

Lancé initialement en 2017, le Niro était le premier véhicule multisegment vert de Kia entièrement électrifié, puisqu’il proposait uniquement un moteur hybride, hybride rechargeable ou électrique. Arrivé à point nommé pour renforcer la croissance de ce segment, le Niro a connu un succès exceptionnel au Canada auprès des conducteurs à la recherche d’un véhicule plus écologique.

« Le nouveau Niro sera le quatrième véhicule que Kia lance dans le cadre de son Plan S, une stratégie qui promet 7 nouveaux modèles électrifiés au Canada d’ici 2025, » explique M. Elias El-Achhab, chef de l’exploitation de Kia Canada. « En proposant trois groupes motopropulseurs différents, le Niro de seconde génération s’adapte aux différents besoins des conducteurs. Cela dit, il va encore plus loin, puisqu’il intègre des matériaux et des technologies issues du développement durable qui soutiennent la vision de Kia et nous font avancer vers une mobilité plus responsable. »

Entièrement conçu sur la base de la philosophie des Opposés réunis de Kia, le Niro 2023 adopte un design audacieux, inspiré par le pillier conceptuel de « « la joie pour la raison »». Il va cependant plus loin, puisque le choix des couleurs, des matières et des finitions de l’ensemble du véhicule vise à trouver l’équilibre parfait entre une mobilité responsable et un véhicule du futur adapté au transport des passagers. L’extérieur du Niro 2023 exprime un sens de l’aventure sophistiqué, fortement inspiré par le concept HabaNiro dévoilé par Kia en 2019.

Les détails concernant les équipements et les prix du véhicule canadien seront annoncés à l’approche du lancement.

Pour obtenir des nouvelles sur le Niro 2023 hybride, hybride rechargeable et électrique, veuillez visiter https://www.kia.ca/tout-nouveau-niro.

