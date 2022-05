English Danish

Date 30.05.2022

Share buy-back programme - week 21

The share buy-back programme runs from and including 3 February 2022 up to and including 28 July 2022. During this period Ringkjøbing Landbobank will buy-back shares to a maximum market value of DKK 369 million under a share buy-back programme, see company announcement of 2 February 2022.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” regulation.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the programme (DKK) Total in accordance with the last announcement 308,677 826.02 254,927,430 23 May 2022 3,000 810.87 2,432,610 24 May 2022 3,000 819.90 2,459,700 25 May 2022 3,000 812.71 2,438,130 Total under the share buy-back programme 317,677 825.69 262,302,870

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

317,677 shares under the present share buy-back programme corresponding to 1.1 % of the company’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buy-back programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely,

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 21 810 XCSE 20220523 9:00:14.676000 21 804 XCSE 20220523 9:01:47.121000 19 802 XCSE 20220523 9:05:16.541000 20 802 XCSE 20220523 9:05:16.541000 20 801 XCSE 20220523 9:05:58.591000 1 801 XCSE 20220523 9:05:58.591000 20 805 XCSE 20220523 9:12:02.209000 21 805 XCSE 20220523 9:12:02.209000 59 809 XCSE 20220523 9:17:39.516000 59 810 XCSE 20220523 9:17:39.538000 19 809 XCSE 20220523 9:18:44.448000 2 809 XCSE 20220523 9:18:44.448000 20 809 XCSE 20220523 9:19:54.573000 21 808 XCSE 20220523 9:19:54.614000 41 808 XCSE 20220523 9:30:32.789000 21 807 XCSE 20220523 9:34:29.504000 17 808 XCSE 20220523 9:39:36.226000 13 808 XCSE 20220523 9:40:51.836000 60 807 XCSE 20220523 9:41:47.727000 41 806 XCSE 20220523 9:43:36.248000 39 807 XCSE 20220523 9:44:43.886000 21 807 XCSE 20220523 10:06:53.187000 42 807 XCSE 20220523 10:06:53.187000 17 806 XCSE 20220523 10:06:53.211000 42 806 XCSE 20220523 10:06:53.211000 69 806 XCSE 20220523 10:10:28.368000 9 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000 11 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000 19 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000 20 806 XCSE 20220523 10:14:45.326000 1 813 XCSE 20220523 10:39:43.567000 4 812 XCSE 20220523 10:43:14.691000 25 812 XCSE 20220523 10:43:40.386000 11 812 XCSE 20220523 10:43:40.386000 4 812 XCSE 20220523 10:43:40.386000 19 813 XCSE 20220523 10:46:39.566000 19 814 XCSE 20220523 10:47:20.391000 19 814 XCSE 20220523 10:50:51.398000 40 812 XCSE 20220523 10:53:43.004000 19 811 XCSE 20220523 10:54:15.284000 39 810 XCSE 20220523 10:54:52.513000 1 810 XCSE 20220523 10:54:52.513000 40 813 XCSE 20220523 10:57:30.216000 19 811 XCSE 20220523 11:04:09.844000 19 811 XCSE 20220523 11:04:35.795000 19 811 XCSE 20220523 11:04:35.795000 1 811 XCSE 20220523 11:04:35.795000 1 810 XCSE 20220523 11:06:46.118000 20 810 XCSE 20220523 11:06:46.118000 77 811 XCSE 20220523 11:27:08.669000 21 811 XCSE 20220523 11:27:10.669000 21 811 XCSE 20220523 11:47:45.996000 20 811 XCSE 20220523 11:47:45.996000 20 811 XCSE 20220523 11:47:45.996000 19 809 XCSE 20220523 11:49:20.177000 20 809 XCSE 20220523 11:49:20.177000 22 818 XCSE 20220523 12:23:05.709000 56 818 XCSE 20220523 12:23:49.516000 24 818 XCSE 20220523 12:23:49.516000 43 818 XCSE 20220523 12:23:49.516000 50 820 XCSE 20220523 12:44:48.511000 11 820 XCSE 20220523 12:44:48.511000 18 820 XCSE 20220523 13:01:28.115000 20 820 XCSE 20220523 13:01:28.115000 2 820 XCSE 20220523 13:01:28.115000 20 818 XCSE 20220523 13:05:31.223000 19 818 XCSE 20220523 13:05:31.223000 2 817 XCSE 20220523 13:15:49.472000 19 817 XCSE 20220523 13:23:09.623000 18 817 XCSE 20220523 13:23:09.623000 37 815 XCSE 20220523 13:30:50.737000 4 815 XCSE 20220523 13:30:50.737000 41 815 XCSE 20220523 13:41:49.202000 20 815 XCSE 20220523 13:41:49.202000 21 815 XCSE 20220523 13:41:49.202000 14 815 XCSE 20220523 13:42:23.574000 13 814 XCSE 20220523 13:44:51.127000 1 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000 2 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000 2 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000 1 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000 6 815 XCSE 20220523 14:08:16.962000 6 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000 1 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000 1 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000 12 815 XCSE 20220523 14:12:40.793000 22 815 XCSE 20220523 14:15:53.416000 2 815 XCSE 20220523 14:21:59.639000 1 815 XCSE 20220523 14:22:00.651000 60 814 XCSE 20220523 14:25:27.264000 59 814 XCSE 20220523 14:31:50.568000 47 814 XCSE 20220523 14:58:13.104000 14 813 XCSE 20220523 15:01:02.512000 5 813 XCSE 20220523 15:01:02.512000 21 814 XCSE 20220523 15:05:45.022000 58 814 XCSE 20220523 15:22:09.231000 8 812 XCSE 20220523 15:29:18.082000 19 812 XCSE 20220523 15:29:18.090000 51 812 XCSE 20220523 15:29:18.090000 8 812 XCSE 20220523 15:29:18.106000 20 811 XCSE 20220523 15:35:49.439000 40 810 XCSE 20220523 15:36:43.060000 3 809 XCSE 20220523 15:39:04.632000 12 810 XCSE 20220523 15:43:26.598000 27 810 XCSE 20220523 15:43:26.598000 61 812 XCSE 20220523 15:48:38.134000 20 810 XCSE 20220523 15:54:07.335000 20 811 XCSE 20220523 15:55:27.096000 20 807 XCSE 20220523 15:59:56.266000 20 807 XCSE 20220523 16:01:59.716000 20 808 XCSE 20220523 16:07:02.023000 77 808 XCSE 20220523 16:25:05.615000 19 808 XCSE 20220523 16:25:05.615000 19 808 XCSE 20220523 16:25:05.615000 3 809 XCSE 20220523 16:25:31.137000 14 809 XCSE 20220523 16:25:31.137000 88 809 XCSE 20220523 16:27:52.713000 13 809 XCSE 20220523 16:27:52.713000 82 811 XCSE 20220523 16:34:00.711000 218 809 XCSE 20220523 16:51:49.315236 20 815 XCSE 20220524 9:00:11.482000 5 816 XCSE 20220524 9:05:00.027000 15 816 XCSE 20220524 9:05:00.027000 10 816 XCSE 20220524 9:10:04.314000 20 819 XCSE 20220524 9:16:20.537000 33 819 XCSE 20220524 9:17:34.752000 14 818 XCSE 20220524 9:23:52.537000 65 820 XCSE 20220524 9:23:58.966000 17 820 XCSE 20220524 9:23:58.966000 20 821 XCSE 20220524 9:27:30.378000 14 823 XCSE 20220524 9:30:41.263000 5 823 XCSE 20220524 9:30:41.263000 32 823 XCSE 20220524 9:33:20.168000 8 823 XCSE 20220524 9:33:20.168000 23 821 XCSE 20220524 9:37:34.271000 16 821 XCSE 20220524 9:37:34.271000 40 817 XCSE 20220524 9:49:41.737000 82 822 XCSE 20220524 10:01:17.349000 60 826 XCSE 20220524 10:14:15.111000 26 824 XCSE 20220524 10:14:15.246000 20 824 XCSE 20220524 10:14:35.806000 42 825 XCSE 20220524 10:22:02.183000 19 825 XCSE 20220524 10:37:16.845000 20 825 XCSE 20220524 10:37:16.845000 1 825 XCSE 20220524 10:43:33.525000 20 825 XCSE 20220524 10:43:33.525000 21 825 XCSE 20220524 10:43:33.525000 21 824 XCSE 20220524 10:43:33.550000 21 824 XCSE 20220524 10:48:33.634000 21 822 XCSE 20220524 10:53:29.821000 20 822 XCSE 20220524 10:53:29.821000 20 821 XCSE 20220524 10:55:01.715000 1 821 XCSE 20220524 10:55:01.715000 19 819 XCSE 20220524 11:01:44.883000 2 819 XCSE 20220524 11:04:22.744000 6 819 XCSE 20220524 11:04:22.744000 48 819 XCSE 20220524 11:19:46.021000 14 819 XCSE 20220524 11:19:46.021000 13 818 XCSE 20220524 11:19:46.059000 7 818 XCSE 20220524 11:19:46.059000 19 816 XCSE 20220524 11:28:04.255000 20 816 XCSE 20220524 11:28:04.255000 20 813 XCSE 20220524 11:30:35.712000 41 819 XCSE 20220524 11:42:17.156000 20 818 XCSE 20220524 11:42:30.399000 38 820 XCSE 20220524 12:09:31.958000 42 820 XCSE 20220524 12:09:31.958000 70 821 XCSE 20220524 12:09:31.974000 10 821 XCSE 20220524 12:09:31.974000 27 819 XCSE 20220524 12:53:32.575000 9 819 XCSE 20220524 12:53:32.575000 20 817 XCSE 20220524 12:54:02.213000 18 817 XCSE 20220524 12:56:32.557000 11 817 XCSE 20220524 12:56:32.602000 9 817 XCSE 20220524 12:56:32.602000 49 820 XCSE 20220524 13:15:13.090000 20 819 XCSE 20220524 13:18:30.053000 56 819 XCSE 20220524 13:36:28.270000 2 819 XCSE 20220524 13:36:28.270000 20 818 XCSE 20220524 13:38:00.868000 21 818 XCSE 20220524 13:45:25.543000 41 819 XCSE 20220524 13:52:27.313000 20 818 XCSE 20220524 13:57:30.420000 119 821 XCSE 20220524 14:38:23.001000 77 820 XCSE 20220524 14:38:30.934000 84 819 XCSE 20220524 14:43:20.864000 21 819 XCSE 20220524 14:43:25.629000 61 818 XCSE 20220524 15:02:59.120000 78 819 XCSE 20220524 15:09:44.215000 20 819 XCSE 20220524 15:09:44.240000 28 820 XCSE 20220524 15:33:08.286000 1 820 XCSE 20220524 15:37:04.724000 18 820 XCSE 20220524 15:37:04.724000 20 820 XCSE 20220524 15:40:41.731000 62 820 XCSE 20220524 15:42:59.567000 21 819 XCSE 20220524 15:47:56.231000 20 819 XCSE 20220524 15:48:15.602000 41 819 XCSE 20220524 15:55:54.062000 8 821 XCSE 20220524 15:57:54.179000 38 821 XCSE 20220524 15:57:54.179000 20 820 XCSE 20220524 16:01:02.533000 39 820 XCSE 20220524 16:01:02.533000 2 819 XCSE 20220524 16:01:30.302000 6 819 XCSE 20220524 16:01:30.302000 13 819 XCSE 20220524 16:01:30.302000 20 817 XCSE 20220524 16:02:21.700000 20 817 XCSE 20220524 16:09:58.262000 21 816 XCSE 20220524 16:10:44.373000 20 816 XCSE 20220524 16:14:04.920000 20 817 XCSE 20220524 16:17:47.325000 19 817 XCSE 20220524 16:22:07.148000 13 817 XCSE 20220524 16:22:07.148000 17 818 XCSE 20220524 16:24:18.970000 2 818 XCSE 20220524 16:24:18.970000 20 816 XCSE 20220524 16:24:44.260000 1 816 XCSE 20220524 16:24:44.260000 23 819 XCSE 20220524 16:30:07.198000 2 819 XCSE 20220524 16:30:07.198000 7 819 XCSE 20220524 16:33:49.087000 12 819 XCSE 20220524 16:33:49.087000 19 819 XCSE 20220524 16:36:03.334000 16 819 XCSE 20220524 16:36:53.437000 24 819 XCSE 20220524 16:36:53.437000 37 819 XCSE 20220524 16:36:53.458000 56 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000 23 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000 22 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000 36 820 XCSE 20220524 16:40:10.130000 19 820 XCSE 20220524 16:40:37.502000 19 820 XCSE 20220524 16:40:59.642000 28 820 XCSE 20220524 16:41:40.361000 33 820 XCSE 20220524 16:41:40.361000 17 820 XCSE 20220524 16:41:40.366000 23 820 XCSE 20220524 16:41:40.366000 33 821 XCSE 20220524 16:43:25.896000 18 821 XCSE 20220524 16:43:45.403000 2 821 XCSE 20220524 16:43:45.403000 19 821 XCSE 20220524 16:44:04.156000 3 821 XCSE 20220524 16:44:22.056000 16 821 XCSE 20220524 16:44:22.056000 19 821 XCSE 20220524 16:44:40.425000 20 821 XCSE 20220524 16:44:50.110000 21 822 XCSE 20220525 9:00:25.191000 6 825 XCSE 20220525 9:11:17.360000 33 825 XCSE 20220525 9:11:17.360000 6 824 XCSE 20220525 9:11:19.442000 34 824 XCSE 20220525 9:11:19.442000 15 821 XCSE 20220525 9:17:35.004000 4 822 XCSE 20220525 9:17:55.786000 4 822 XCSE 20220525 9:17:55.827000 18 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000 7 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000 15 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000 20 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000 20 821 XCSE 20220525 9:20:06.864000 18 820 XCSE 20220525 9:20:06.900000 5 820 XCSE 20220525 9:20:06.900000 21 815 XCSE 20220525 9:22:20.648000 21 814 XCSE 20220525 9:26:41.718000 20 813 XCSE 20220525 9:36:56.276000 21 813 XCSE 20220525 9:36:56.276000 19 818 XCSE 20220525 9:43:01.192000 19 818 XCSE 20220525 9:46:02.988000 59 816 XCSE 20220525 9:47:05.157000 20 819 XCSE 20220525 9:50:05.072000 20 818 XCSE 20220525 9:57:10.499000 19 818 XCSE 20220525 9:57:10.499000 1 817 XCSE 20220525 10:02:06.133000 19 817 XCSE 20220525 10:02:06.133000 20 817 XCSE 20220525 10:02:06.133000 20 816 XCSE 20220525 10:06:03.303000 20 815 XCSE 20220525 10:07:19.944000 18 813 XCSE 20220525 10:11:07.073000 21 813 XCSE 20220525 10:15:17.362000 16 812 XCSE 20220525 10:18:05.378000 4 812 XCSE 20220525 10:18:05.378000 29 813 XCSE 20220525 10:31:11.335000 31 813 XCSE 20220525 10:31:11.335000 59 813 XCSE 20220525 10:41:49.140000 39 813 XCSE 20220525 10:44:10.245000 2 812 XCSE 20220525 10:50:44.366000 20 812 XCSE 20220525 10:50:44.366000 17 812 XCSE 20220525 10:50:44.366000 17 810 XCSE 20220525 10:50:50.680000 3 810 XCSE 20220525 10:50:50.680000 38 810 XCSE 20220525 10:57:02.832000 3 810 XCSE 20220525 10:57:02.832000 21 809 XCSE 20220525 11:04:44.577000 21 809 XCSE 20220525 11:04:44.577000 121 810 XCSE 20220525 11:25:05.900000 21 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000 21 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000 21 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000 20 809 XCSE 20220525 11:47:00.027000 1 810 XCSE 20220525 12:00:55.916000 18 810 XCSE 20220525 12:00:55.916000 5 809 XCSE 20220525 12:00:55.985000 16 809 XCSE 20220525 12:00:55.994000 20 809 XCSE 20220525 12:00:56.079000 20 811 XCSE 20220525 12:29:00.244000 19 811 XCSE 20220525 12:29:00.244000 19 811 XCSE 20220525 12:29:00.244000 59 811 XCSE 20220525 12:34:59.821000 14 811 XCSE 20220525 12:46:24.197000 48 811 XCSE 20220525 12:46:24.197000 20 810 XCSE 20220525 12:53:57.102000 11 810 XCSE 20220525 13:04:37.521000 28 810 XCSE 20220525 13:04:37.521000 22 811 XCSE 20220525 13:08:15.497000 12 811 XCSE 20220525 13:14:02.193000 29 811 XCSE 20220525 13:14:02.194000 14 810 XCSE 20220525 13:31:43.954000 2 810 XCSE 20220525 13:34:00.388000 57 810 XCSE 20220525 13:35:32.263000 40 809 XCSE 20220525 13:41:08.609000 20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 41 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 20 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 21 808 XCSE 20220525 14:12:00.022000 70 808 XCSE 20220525 14:12:00.048000 28 808 XCSE 20220525 14:12:00.048000 2 807 XCSE 20220525 14:29:13.226000 11 810 XCSE 20220525 14:30:09.043000 47 810 XCSE 20220525 14:30:09.043000 19 809 XCSE 20220525 14:38:55.440000 11 809 XCSE 20220525 14:38:55.440000 28 809 XCSE 20220525 14:38:55.440000 6 810 XCSE 20220525 14:45:08.608000 6 810 XCSE 20220525 14:48:18.572000 14 810 XCSE 20220525 14:48:18.572000 10 807 XCSE 20220525 14:54:36.150000 6 807 XCSE 20220525 14:54:36.153000 21 807 XCSE 20220525 14:54:50.248000 20 805 XCSE 20220525 14:55:44.874000 6 807 XCSE 20220525 15:03:16.266000 15 807 XCSE 20220525 15:04:02.431000 3 807 XCSE 20220525 15:04:03.422000 39 807 XCSE 20220525 15:04:03.422000 40 810 XCSE 20220525 15:08:07.045000 6 808 XCSE 20220525 15:12:21.744000 39 809 XCSE 20220525 15:20:29.901000 21 809 XCSE 20220525 15:27:23.218000 17 809 XCSE 20220525 15:30:23.869000 39 811 XCSE 20220525 15:40:15.028000 20 811 XCSE 20220525 15:40:15.073000 15 814 XCSE 20220525 16:06:10.503000 13 814 XCSE 20220525 16:06:10.503000 60 813 XCSE 20220525 16:06:18.415000 1 814 XCSE 20220525 16:14:01.959000 33 814 XCSE 20220525 16:14:02.047000 58 814 XCSE 20220525 16:14:02.266000 2 814 XCSE 20220525 16:16:16.327000 17 814 XCSE 20220525 16:16:16.327000 19 814 XCSE 20220525 16:16:48.283000 19 814 XCSE 20220525 16:17:22.174000 6 814 XCSE 20220525 16:17:54.174000 13 814 XCSE 20220525 16:17:54.174000 19 814 XCSE 20220525 16:18:25.427000 19 814 XCSE 20220525 16:18:57.192000 39 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000 1 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000 1 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000 1 813 XCSE 20220525 16:19:12.739000 17 813 XCSE 20220525 16:19:12.757000 8 816 XCSE 20220525 16:22:25.588000 49 816 XCSE 20220525 16:22:25.588000 5 816 XCSE 20220525 16:22:25.588000 2 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 53 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 22 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 6 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 10 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 6 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 5 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 2 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 3 817 XCSE 20220525 16:29:03.838000 59 817 XCSE 20220525 16:30:41.627802 13 817 XCSE 20220525 16:31:15.024249 6 817 XCSE 20220525 16:31:15.169396 90 818 XCSE 20220525 16:33:06.162334

