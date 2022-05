La journée mondiale de la sep permet à la collectivité de la sp de nouer des liens et d’accélérer son mouvement

English French

TORONTO, 30 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le 30 mai, c’est la Journée mondiale de la SEP, à savoir une journée qui permet aux membres de la collectivité internationale de la sclérose en plaques (SP) de se rassembler, de tisser des liens et de sensibiliser le public aux répercussions de cette maladie. Au Canada, la Journée mondiale de la SEP conclut le Mois de la sensibilisation à la SP.



Durant le Mois de la sensibilisation à la SP, la Société canadienne de la SP organise diverses activités axées sur la défense des droits et des intérêts ainsi que sur la collecte de fonds, dont la Marche SP, qui s’est tenue hier et qui a connu un franc succès, réunissant des milliers de gens à l’occasion de plus d’une centaine de marches qui se sont déroulées en personne ou de façon virtuelle d’un bout à l’autre du pays. Dans le cadre de la marche de cette année, les participants et participantes à cet événement ont recueilli jusqu’ici plus de trois millions de dollars en vue de bâtir un monde sans SP.

En plus de la Marche SP, de nombreux autres événements ont été proposés en mai par la Société de la SP pour souligner le Mois de la sensibilisation à la SP. Au nombre de ceux-ci figurait notamment le Défi de la tour aux millions de dollars. Lors de cet événement présenté pour la toute première fois et commandité par KingSett Capital, plus de 160 personnes – dont le maire de Toronto, John Tory – ont descendu en rappel un édifice de Toronto de 20 étages pour mieux faire connaître la SP. Ce défi à hautes sensations a permis d’amasser 4,75 millions de dollars en vue de l’accélération de la recherche sur la SP au Canada. Par ailleurs, au début du mois, à l’occasion de la Journée sur la colline parlementaire, des représentants et des représentantes de la Société de la SP ont pris part à des rencontres virtuelles avec une soixantaine de membres de la classe politique afin de s’entretenir avec ces derniers de sujets d’intérêt pour la collectivité canadienne de la SP. Ont entre autres fait l’objet de discussions l’instauration de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées et l’inclusion des maladies épisodiques dans les critères d’admissibilité à cette prestation. Des demandes ont également été formulées à l’intention du gouvernement fédéral pour que la priorité soit accordée à la recherche sur la SP et qu’un accès équitable aux traitements contre cette maladie soit assuré à l’échelle du pays.

Parmi les autres activités qui ont été tenues durant le Mois de la sensibilisation à la SP, mentionnons la Fin de semaine de la SP de M. Lube (du 6 au 8 mai), au cours de laquelle 2 $ par vidange d’huile effectuée chez un détaillant du pays ont été remis à la Société de la SP. Enfin, dans certaines communautés, mai a été proclamé le Mois de la sensibilisation à la SP, et aujourd’hui, pour souligner la Journée mondiale de la SEP, bon nombre d’édifices et de monuments des quatre coins du pays seront illuminés.

« La Journée mondiale de la SEP constitue l’occasion parfaite d’agir collectivement à l’échelle internationale en vue de soutenir les personnes touchées par la SP. D’importantes avancées dans le domaine de la recherche sur la SP continuent d’être réalisées dans le monde entier en vue de l’amélioration de la compréhension, du traitement et de la prévention de cette maladie, et ce mouvement ne cesse de prendre de l’ampleur. Et c’est assurément le cas dans notre pays, qui compte certains des chercheurs les plus brillants sur la planète voués à la lutte contre la SP », affirme Pamela Valentine, présidente et chef de la direction de la Société canadienne de la SP. « Notre engagement à financer la recherche, à offrir des programmes et des services de qualité et à défendre les droits et les intérêts des personnes atteintes de SP auprès de tous les paliers de gouvernement est inébranlable. L’appui que nous recevons durant le Mois de la sensibilisation à la SP et tout au long de l’année est fondamental, car il permet aux gens qui vivent avec la SP de profiter d’une meilleure qualité de vie, et il nous rapproche toujours plus d’un monde sans SP. »

Depuis 1948, la Société de la SP a alloué plus de 204 millions de dollars à la recherche sur la SP axée sur l’amélioration des traitements et des soins, le renforcement du bien-être, la compréhension et l’enrayement de la progression de la SP, et la prévention de cette maladie. En 2021, l’organisme a affecté plus de 2,6 millions de dollars au financement de nouvelles études et à la formation de la prochaine génération de chercheurs et chercheuses spécialisés en SP. Or, malgré les progrès qui se poursuivent, d’importantes questions sur les causes de la SP et les moyens de prévenir cette maladie restent sans réponse, raison pour laquelle les investissements dans le domaine de la recherche demeurent une priorité pour la Société de la SP.

La Société de la SP tient à exprimer ses plus sincères remerciements aux donateurs et donatrices, aux participants et participantes aux événements, aux bénévoles et aux membres de la collectivité de la SP pour leur générosité à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la SP et de la Journée mondiale de la SEP et durant toute l’année. D’ici à demain, tous les dons que recevra la Société de la SP seront égalés en vue du financement de travaux de recherche novateurs et de programmes à l’intention des quelque 90 000 personnes de notre pays qui vivent avec la SP.

À propos de la sclérose en plaques et de la Société canadienne de la SP

Le Canada affiche l’un des taux de sclérose en plaques les plus élevés du monde. Chaque jour, en moyenne, douze personnes de notre pays reçoivent un diagnostic de SP. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune chronique ciblant le système nerveux central (cerveau et moelle épinière). La SP est considérée comme une maladie épisodique, c’est-à-dire qu’elle se caractérise par la survenue de troubles invalidants dont la gravité et la durée varient et qui sont souvent suivis par des phases de rémission. Cette affection peut aussi se présenter sous une forme progressive. Elle se manifeste généralement chez des personnes âgées de 20 à 49 ans, qui en subiront les effets imprévisibles toute leur vie. La Société de la SP procure du soutien et de l’information aux personnes qui ont la SP ou qui sont touchées par cette maladie et elle défend les droits et les intérêts de ces gens. Elle subventionne par ailleurs la recherche sur la cause et le remède de la SP en vue de nous rapprocher d’un monde sans SP. Pour obtenir plus d’information sur la sclérose en plaques ou sur la Société de la SP, pour vous impliquer auprès de notre organisme ou pour faire un don afin de soutenir les personnes de notre pays atteintes de SP et leurs proches, rendez-vous à scleroseenplaques.ca ou composez le 1 800 268-7582.

