Mystique Trinidad La Popa by Royalton abre cerca del corazón del centro de Trinidad, Cuba

TORONTO, May 30, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Diamond Resorts se complace en anunciar la apertura oficial de Mystique Trinidad La Popa el 16 de mayo de 2022; La última incorporación a la marca Mystique by Royalton y su cartera única de 4 resorts en todo el Caribe.



Esta propiedad boutique se encuentra en lo alto del cerro La Popa, resguardando la Villa de Trinidad, Cuba. Sobre las ruinas del antiguo hospital militar y sede de la villa colonial, este hotel 5 estrellas Solo Adultos está especialmente concebido para parejas, turismo individual, eventos, y grupos de incentivos que deseen empaparse de la verdadera cultura cubanas. Disfrute del casco histórico -a sólo 400 metros- declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988. Contará con 52 cómodas habitaciones equipadas con aire acondicionado, caja fuerte, teléfono, WIFI y televisión vía satélite. Todas estas características hacen de esta encantadora propiedad una excelente opción.

Las propiedades de Mystique by Royalton son hoteles boutique contemporáneos, lujosos y firmemente arraigados en algunos de los destinos más vibrantes del mundo. Preparado para atraer a los viajeros que buscan explorar un paraíso natural con su singularidad y cultura vibrante, es la opción perfecta para aquellos que buscan experimentar lo mejor que Trinidad, Cuba, tiene para ofrecer para un escape que es todo menos ordinario.

A través de Safety-Assured Vacations, se implementan protocolos de salud y seguridad para salvaguardar el bienestar tanto de los huéspedes como de los empleados y garantizar la confianza de los huéspedes cuando viajan a las propiedades de Blue Diamond Resorts. El personal de Mystique Trinidad la Popa by Royalton está listo con las puertas abiertas para recibir a los huéspedes para una experiencia vacacional en el paraíso.

Para reservar tus vacaciones en el paraíso, favor de consultar a tu agente de tu preferencia, tour operador o reserva directo en la página www.mystiqueresorts.com/es or call 1-855-744-8371.

Desde su creación en 2011, Blue Diamond Resorts ha conservado una cartera impresionante que abarca 45 propiedades, que superan las 15.000 habitaciones en diez países. Adoptando un enfoque proactivo para diferenciar las marcas en función de las demandas de cada mercado, la dirección empresarial de estos complejos se adapta a una variedad de presupuestos e intereses, desde escapadas elegantes solo para adultos hasta vacaciones familiares llenas de diversión. Royalton Luxury Resorts ofrece comodidades exclusivas que incluyen All-In Connectivity ™, el moderno Sports Event Guarantee ™ y elementos de bienestar en la suite. Las marcas derivadas solo para adultos de Royalton Luxury Resorts incluyen Hideaway at Royalton, una experiencia solo para adultos con cenas exclusivas y alojamiento preferencial, además de elegantes diseños, está Royalton CHIC, ubicado en el mejor lugar frente a la playa del Caribe. En Jamaica Grand Lido Negril ofrece a los mayores de 21 años unas vacaciones naturistas exclusivas y lujosas junto a una costa apartada para la máxima privacidad. Memories Resorts & Spa ofrece unas vacaciones diseñadas para impresionar a toda la familia, con un popular club infantil, mientras Starfish Resorts proporciona un valor increíble para los clientes en una conveniente ubicación. Planet Hollywood Hotels and Resorts invita a los huéspedes a vivir la experiencia Vacation Like A Star ™ atractiva e interactiva, además cuenta con artículos famosos de la cultura pop de películas, música y deportes icónicos. Mystique by Royalton , una colección de resorts estilo boutique, ofrece vacaciones personalizadas en lugareños sorprendentemente hermosos llenos de aventuras interminables.

Para obtener más información sobre Blue Diamond Resorts, visite http://www.bluediamondresorts.com/es/ .

