JCDecaux signe le contrat exclusif d’écrans digitaux in-store des Galeries Lafayette Paris Haussmann renforçant ainsi son offre publicitaire « DOOH Grands Magasins Parisiens »

Paris, le 30 mai 2022 - JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), le numéro un mondial de la communication extérieure, annonce aujourd’hui que sa filiale française a signé le contrat exclusif d’écrans digitaux in-store des Galeries Lafayette Paris Hausmann, le premier grand magasin d’Europe. Le flagship Coupole et le magasin Homme seront équipés à partir de la mi-juillet 2022 de 64 écrans digitaux conçus sur-mesure pour les Galeries Lafayette. L’offre commerciale démarrera au mois de septembre 2022.

Ces écrans, répartis sur l’ensemble des étages du grand magasin, vont digitaliser le parcours client, couvrant les points clés de contact (accès, ascenseurs, escalators…). Ils permettront aux Galeries Lafayette de renforcer l’animation commerciale de leur point de vente, de créer des contenus de communication dynamiques et pertinents pour leurs clients et de donner la parole à des marques en adéquation avec l’image et le concept de ce grand magasin, fréquenté par une clientèle française et internationale de plus de 37 millions de visiteurs par an.

Avec ce nouveau partenariat, JCDecaux renforce son offre publicitaire « DOOH Grands Magasins Parisiens » déjà déployée dans d’autres enseignes. JCDecaux propose une solution complète, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur : conception, installation et entretien-maintenance des mobiliers, sélection des emplacements pour une audience maximisée et qualitative, media planning et commercialisation des espaces publicitaires, diffusion des campagnes et analyse des performances de conversion.

L’offre « DOOH Grands Magasins Parisiens » de JCDecaux repose sur un écosystème vertueux pour le commerçant, les marques et le client, fondé sur l’analyse anonymisée des données transactionnelles et de trafic du point de vente. Les commerçants bénéficient ainsi de nouveaux revenus sur un marché de plus en plus concurrentiel. Les marques s’intègrent dans un environnement sélectif et ciblé, avec une audience qualitative et qualifiée, et peuvent lier directement leurs dépenses publicitaires aux résultats des ventes. Le client a accès à une meilleure information sur les offres, renforçant son expérience d’achat.

Nicolas Houzé, Directeur Général des Galeries Lafayette et du BHV, membre du Directoire du Groupe Galeries Lafayette, a déclaré : « Nous souhaitons plus que jamais faire vivre une expérience inspirante à nos clients et leur offrir un confort de shopping inédit. Nous voulons le faire avec les marques, nos partenaires du quotidien, et avec des experts de la communication des marques. C’est pourquoi nous avons choisi la solution publicitaire « Grands Magasins » de JCDecaux pour notre flagship parisien. Elle permettra aux marques d’aller à la rencontre de leurs publics dans un environnement digital qualitatif et contextuel. Nous sommes convaincus que de très belles histoires vont s’écrire sur ces écrans, au design exclusif, à tous les étages de notre magasin Galeries Lafayette Paris Haussmann. »

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « Nous nous réjouissons de déployer ce nouveau projet avec les Galeries Lafayette Paris Haussmann, grand magasin emblématique de notre capitale, à la renommée internationale. Celui-ci vient renforcer le partenariat de longue date entre nos deux groupes, notamment par la mise en valeur des campagnes des enseignes du Groupe Galeries Lafayette sur nos mobiliers urbains à travers la France et à l’International. Partageant les mêmes valeurs et la même passion pour rendre l’Art de vivre à la française toujours plus accessible, nous sommes heureux de proposer aux marques de mode, beauté et Lifestyle un écrin de grande qualité au sein des Galeries Lafayette Paris Haussmann, par notre offre DOOH affinitaire, digitale et programmatique. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

