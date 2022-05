COMMUNIQUE DE PRESSE: NACON: RÉSULTATS ANNUELS 2021-22 CONFORMES AUX ATTENTES

English French

Lesquin, 30 mai 2022, 18h00

RÉSULTATS ANNUELS 2021-22 CONFORMES AUX ATTENTES

CHIFFRE D’AFFAIRES À 155,9 M€

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT À 19,0 M€

FORTE DYNAMIQUE DE CROISSANCE ATTENDUE EN 2022-23 :

CHIFFRE D’AFFAIRES SUPÉRIEUR À 250 M€

MARGE OPÉRATIONNELLE COURANTE SUPÉRIEURE À 50 M€

NACON (ISIN FR0013482791) annonce aujourd’hui ses résultats consolidés pour l’exercice 2021-22 (du 1er avril 2021 au 31 mars 2022) tels qu’arrêtés par le Conseil d’Administration qui s’est tenu en date du 30 mai 2022.

Consolidés en M€ IFRS 2021-2022 2020-2021 Var. Chiffre d’affaires 155,9 177,8 -12,3%



Marge Brute

En % du CA







EBITDA

En % du CA



77,8

49,9%







44,6

28,6%



93,5

52,6%







60,3

33,9% -16,7%











-26,0% Résultat opérationnel courant

En % du CA







Éléments non récurrents 19,0

12,2%







(5,7) 32,5

18,3%







(5,1)



-41,6%











Résultat opérationnel

En % du CA 13,3

8,6% 27,5

15,4% -51,4% Résultat financier



0,1



(1,5)



Résultat avant impôt

En % du CA 13,4

8,6% 26,0

14,6% -48,4% Impôt sur les Résultats (3,4) (7,7) Résultat net de la période

En % du CA 10,0

6,4% 18,2

10,3% -45,3%





2021-22, un exercice de transition

Sur l’exercice 2021-22, Nacon enregistre un chiffre d’affaires de 155,9 M€. L’activité Jeux, du fait de la décision de décaler la sortie de plusieurs jeux en 2022-23, s’inscrit à 54,4 M€ (-21,1%). L’activité Accessoires, dans un contexte de pénurie de consoles, affiche une bonne résistance et termine à 96,6 M€ (-6,3%). Les Autres activités représentent 4,9 M€.

La marge brute s’établit à 77,8 M€, soit 49,9% du chiffre d’affaires (52,6% en N-1). Cette variation provient d’un mix-produits différent de celui de l’exercice dernier avec une part des Accessoires plus importante (62% du chiffre d’affaires total versus 58% en n-1). Le relèvement des prix de vente a permis de compenser les hausses de coûts de transport et de matières premières et ainsi de maintenir le taux de marge de l’activité accessoires.

Grâce à des frais généraux stables, le résultat opérationnel courant de l’exercice ressort à 19,0 M€ et représente 12,2% du chiffre d’affaires.

Le résultat net ressort à 10,0 M€, soit 6,4% du chiffre d’affaires 2021-22.

Un bilan qui reflète les investissements importants réalisés par Nacon pour accélérer sa croissance

À fin mars 2022, les capitaux propres s’élèvent à 228,4 M€ en hausse de 17,9 M€ par rapport à fin mars 2021. Les disponibilités s’établissent à 82,1 M€ contre 96,7 M€ en n-1.

Sur la période, Nacon a souscrit de nouveaux emprunts bancaires pour 52,5 M€ (échéance 5 ans – Taux inférieur à 1%). L’endettement net demeure à un niveau faible de 10,4 M€.

La hausse des stocks, engagée pour sécuriser les approvisionnements, a eu un impact défavorable sur la variation de BFR qui ressort à (8,7) M€.

Le cash-flow opérationnel dégagé sur l‘exercice atteint 32,4 M€. Les CAPEX incorporels de la période s’élèvent à 57,4 M€.

En deux ans, Nacon aura investi plus de 100 M€ dans le développement de ses jeux, et aura acquis 9 studios. À ce jour, 46 jeux sont en cours de développement contre 33 au 31 mars 2021. Les premiers retours sur investissements sont attendus dès l’exercice en cours avec la sortie de nombreux jeux.

Conformément à sa politique visant à réinvestir ses cash-flows dans le développement de ses activités, le Conseil d’Administration a décidé lors de sa réunion du 30 mai 2022 de ne pas proposer lors de la prochaine Assemblée Générale de distribution de dividende au titre de l’exercice 2021-22.

2022-23 : Forte accélération de la croissance de l’activité et des résultats

Après un exercice de transition marqué par un contexte économique mondial inédit, Nacon tirera profit en 2022-23 des investissements importants consentis ces dernières années.

Du fait de la forte activité éditoriale prévue sur l’ensemble de l’exercice (Vampire : The Masquerade®– Swansong, The Lord of the Rings Gollum, Steelrising, Session Skate Sim, ...), les ventes seront en forte croissance avec un premier trimestre en nette hausse.

Nacon a décidé de décaler Test Drive Unlimited Solar Crown au prochain exercice pour parfaire la qualité tout en visant une sortie uniquement sur PC, PlayStation®5 et Xbox® Series X|S. Ce décalage ne remet pas en cause les objectifs annuels et devrait assurer une poursuite de la croissance sur l’exercice 2023-24.

L’activité Accessoires reste pour l’instant pénalisée par la pénurie de composants au niveau mondial mais verra la sortie de plusieurs nouveaux produits au 3ème trimestre 2022-23.

Dans ce contexte, Nacon anticipe de réaliser sur l’exercice 2022-23 un chiffre d’affaires supérieur à 250 M€ avec une marge opérationnelle courante supérieure à 50 M€.

Après les acquisitions de Midgar Studio et de Daedalic Entertainment, Nacon poursuivra sa stratégie de croissance externe afin de conforter sa capacité à développer en interne de nouveaux jeux de qualité.

Prochain rendez-vous :

Assemblée Générale annuelle, le 22 juillet 2022

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022-23 : 25 juillet 2022, après Bourse





LEXIQUE

BACK CATALOGUE : jeux sortis au cours des exercices précédents

MARGE BRUTE : Chiffre d’affaires - Achats consommés.

EBITDA : Résultat opérationnel courant avant dépréciation et amortissement des actifs corporels et incorporels

TAUX DE ROC : Résultat opérationnel courant rapporté au chiffre d’affaires

CAPEX : Capex incorporels hors droits d'utilisation immobilisés conformément à la norme IFRS 16

