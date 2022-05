ALBIOMA : Communiqué relatif au dépôt du projet de note établi par la société Albioma en réponse à l’offre publique d’achat visant les actions et les BSAAR de la société Albioma initiée par la société Kyoto Bidco SAS (in French)

French English





Le présent communiqué a été établi et est diffusé en application des dispositions de l’article 231-26 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »).







Le projet d’offre publique d’achat, le projet de note d’information et le projet de note en réponse (le « Projet de Note en Réponse ») restent soumis à l’examen de l’AMF.

Le Projet de Note en Réponse déposé auprès de l’AMF le 30 mai 2022 (est disponible sur les sites internet de l’AMF ( www.amf-france.org ) et d’Albioma (www.albioma.com) et mis à la disposition du public sans frais au siège social d’Albioma (Tour Opus 12, 77 esplanade du Général de Gaulle, 92081 Paris La Défense).

Conformément à l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d’Albioma seront déposées auprès de l’AMF et mises à disposition du public, selon les mêmes modalités, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique.

Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l’ouverture de l’offre publique, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

