La Banque Laurentienne fait un don de 150 000 $ au Groupe 3737 pour aider des entrepreneurs issus de la diversité à faire croître leur entreprise sur la scène internationale

MONTRÉAL, 30 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) (la « Banque ») est fière d’annoncer qu’elle s’engage à verser 150 000 $ sur trois ans au Groupe 3737, un hub d’innovation et de diversité entrepreneuriale situé au cœur du quartier Saint-Michel à Montréal. Les fonds seront utilisés pour aider des entrepreneurs issus de communautés sous-représentées à participer au programme de missions commerciales du Groupe 3737.



Ce programme de missions commerciales consiste en un voyage d’affaires international annuel de 7 jours, organisé en collaboration avec la délégation commerciale du Québec dans le pays hôte. Les entrepreneurs retenus pour se joindre à ces missions sont des participants aux différents programmes de développement du Groupe 3737 qui sont prêts à passer à la prochaine étape dans le développement de leur entreprise. Au cours de ces missions, ces entrepreneurs bénéficient d’une occasion unique d’explorer des perspectives d’affaires internationales et de développer un réseau de fournisseurs, de partenaires et de clients.





Parmi les destinations des missions commerciales précédentes figurent Paris, en France, et Dakar, au Sénégal. Grâce à la mission de l’année dernière à Dakar, 10 entrepreneurs ont pu établir des liens commerciaux dans la région et développer des partenariats stratégiques qui ont permis de décrocher des contrats locaux et de lancer des projets de recherche et développement.

En plus du volet financier de ce partenariat, la Banque Laurentienne explore actuellement la possibilité d’offrir du mentorat afin de soutenir ces entrepreneurs grâce à des conseils stratégiques et financiers.

Cette annonce fait suite au don de 25 000 $ fait par la Banque au Groupe 3737 en novembre 2021. Cette contribution s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Banque Laurentienne envers l’initiative BlackNorth, qui vise à mettre fin au racisme systémique dont sont victimes les communautés noires du pays en soutenant des initiatives et des programmes visant à lutter contre les divers obstacles auxquels ces dernières sont confrontées au quotidien.

Citations

« À la Banque Laurentienne, nous nous sommes engagés à changer l’expérience bancaire pour le mieux en voyant au-delà des chiffres et en donnant vie aux espoirs et aux rêves de nos clients. Nous sommes très heureux de poursuivre notre partenariat privilégié avec le Groupe 3737 et de collaborer à la réalisation de programmes qui soutiennent des entrepreneurs issus de la diversité afin que leurs entreprises puissent croître et prospérer.»

- Rania Llewellyn, présidente et chef de la direction de la Banque Laurentienne du Canada.





« Le Groupe 3737 est heureux d’avoir un partenaire comme la Banque Laurentienne. Il est important de travailler ensemble pour trouver des solutions aux défis auxquels font face les entrepreneurs issus de la diversité. Le manque d’accès au capital, aux ressources et aux réseaux est une réalité pour les minorités en affaires. Nous sommes fiers de pouvoir contribuer à la richesse économique et socioculturelle de ces communautés grâce aux individus à l’origine de ces projets entrepreneuriaux. À ce jour, notre action connaît du succès avec plus de 1 200 entreprises soutenues, près de 700 emplois créés et 160 millions de dollars de chiffre d’affaires générés par ces entreprises. Nous sommes enthousiastes à l’idée de poursuivre notre mission ».

- Louis-Edgar Jean-François, président-directeur général du Groupe 3737



À propos de Banque Laurentienne

À la Banque Laurentienne, nous croyons que nous pouvons changer l’expérience bancaire pour le mieux. En voyant au-delà des chiffres.

Fondée à Montréal en 1846, la Banque Laurentienne aide les familles, les entreprises et les collectivités à prospérer. Aujourd’hui, nous comptons plus de 2 800 employés qui travaillent ensemble, comme une seule équipe, pour offrir une vaste gamme de services financiers et de solutions axée sur le conseil à nos clients partout au Canada et aux États-Unis. Nous protégeons, gérons et faisons croître un actif au bilan de 46,1 milliards $, de même que des actifs administrés de 30,2 milliards $.

Nous obtenons des résultats en plaçant nos clients au premier plan, en faisant le meilleur choix, en agissant avec courage et en croyant que chacun a sa place.

Renseignements :

Merick Seguin

Conseiller principal, Relations avec les médias

Banque Laurentienne du Canada

merick.seguin@banquelaurentienne.ca

514 451-3201

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a4fd64b3-e572-4fd7-b483-183925a270d9/fr