Bavarian Nordic indgår yderligere vaccinekontrakter med regeringer i forbindelse med udbrud af abekopper

Flere kontrakter af varierende størrelser er indgået

Leverancerne vil starte øjeblikkeligt med henblik på at sikre et hurtigt beredskab mod det igangværende udbrud af abekopper

Selskabet opjusterer sine finansielle forventninger til 2022

KØBENHAVN, Danmark, 30. maj 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag indgåelsen af flere leveringskontrakter omkring selskabets koppevaccine med unavngivne lande med henblik på at sikre tilstrækkelige forsyninger til at imødekomme landenes behov for vaccination af personer, der er i risikogruppen for at blive smittet med abekopper på kort til mellemlang sigt. Vaccinen er godkendt til brug mod abekopper af den amerikanske lægemiddelstyrelse (FDA) samt den canadiske lægemiddelstyrelse (Health Canada) som den eneste vaccine, der har opnået regulatorisk godkendelse mod denne sygdom noget sted i verden.

Vilkårene i aftalerne er ikke nærmere oplyst, men samlet vil ordrerne have en positiv indvirkning på selskabets forventninger til det økonomiske resultat for 2022 som forklaret nedenfor.

Bavarian Nordic er i øjeblikket i dialog med flere andre regeringer om levering af vaccinen til beredskabet i forbindelse med det aktuelle udbrud af abekopper, samt for at undersøge mulighederne for et længerevarende samarbejde om at opbygge lagre til det fremtidige beredskab. I denne hidtil usete situation gør selskabet alt for at sikre tilstrækkelige forsyninger af vacciner til at imødekomme den nuværende efterspørgsel.

Administrerende direktør i Bavarian Nordic, Paul Chaplin, udtaler: ”Det igangværende udbrud af abekopper kræver fortsat en hurtig og koordineret indsats fra sundhedsmyndighederne, og vi er glade for at kunne hjælpe yderligere lande med vaccineleverancer, mens vi fortsætter dialogen med andre regeringer om at få vacciner klar så hurtigt som muligt til at afhjælpe situationen.”

Som følge af disse ordrer opjusterer Bavarian Nordic forventningerne til det økonomiske resultat for 2022. Omsætningen forventes nu at blive mellem DKK 1.400 og 1.600 mio. (tidligere mellem DKK 1.300 og 1.500 mio.). EBITDA-forventningerne løftes til et underskud på mellem DKK 900 og 1.100 mio. (tidligere et underskud mellem DKK 1.000 og 1.200 mio.) og likvider ved årets udgang forventes nu at være mellem DKK 1.200 og 1.300 mio. (tidligere mellem DKK 1.100 og 1.200 mio.). Forventningerne afspejler de betydelige investeringer i forskning og udvikling, der er planlagt i 2022 for at avancere selskabets to førende produktkandidater: en vaccine mod respiratorisk syncytialvirus (RSV) og en boostervaccine mod COVID-19 i fase 3 kliniske forsøg.

Om koppe-/abekoppevaccinen

MVA-BN eller Modified Vaccinia Ankara-Bavarian Nordic (markedsført som IMVANEX® i Europa, JYNNEOS® i USA og IMVAMUNE® i Canada) er en ikke-replikerende koppevaccine udviklet i samarbejde med den amerikanske regering for at sikre levering af en koppevaccine til hele befolkningen, inklusive immunkompromitterede personer, som ikke anbefales vaccination med traditionelle replikerende koppevacciner. Vaccinen blev godkendt af Europa-Kommissionen i 2013 til immunisering mod kopper hos voksne i alderen 18 år og opefter og har efterfølgende opnået myndighedsgodkendelser i Canada og USA, hvor godkendelsen er blevet udvidet til at omfatte indikationen abekopper som den eneste vaccine, der har opnået denne. til dato.

Bavarian Nordic har igangværende leveringskontrakter med USA og Canada og har leveret vaccinen til en række ikke-oplyste lande globalt som en del af deres nationale biologiske beredskaber. I de senere år er vaccinen blevet leveret i forbindelse med sporadiske tilfælde af abekopper.

Om Bavarian Nordic

Bavarian Nordic er et fuldt integreret vaccineselskab, der er fokuseret på udvikling, produktion og kommercialisering af livsvigtige vacciner. Vi er globalt førende inden for koppevacciner, og er mangeårig leverandør til den amerikanske regering af en ikke-replikerende koppevaccine, som er godkendt af de amerikanske sundhedsmyndigheder, også til beskyttelse mod abekopper. Vaccinen er desuden godkendt mod kopper og abekopper i Canada og som koppevaccine i Europa. Vores kommercielle produktportefølje består endvidere af markedsledende vacciner mod rabies og flåtbåren hjernebetændelse. Med udgangspunkt i vores virale vaccineplatform, MVA-BN®, har vi udviklet en bred portefølje af produktkandidater, der sigter mod at forbedre og beskytte liv ved at frigøre immunsystemets egne kræfter. Blandt andet har vi udviklet en ebolavaccine, der er licenseret til Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson & Johnson. Vi er desuden engageret i udviklingen af en næstegenerations COVID-19 vaccine. For yderligere information besøg www.bavarian-nordic.com .

Udsagn om fremtiden

Denne meddelelse indeholder fremadrettede udsagn, som er forbundet med risici, usikkerheder og andre faktorer, hvoraf mange er uden for vores kontrol. Dette kan medføre, at faktiske resultater afviger væsentligt fra de resultater, som er omhandlet i ovennævnte fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn omfatter udsagn vedrørende vores planer, mål, fremtidige begivenheder, præstation og/eller anden information, som ikke er historisk information. Alle fremadrettede udsagn skal udtrykkeligt vurderes i sammenhæng med de forbehold, der er taget eller henvist til i denne erklæring. Vi påtager os ingen forpligtelser til offentligt at opdatere eller revidere udsagn om fremtiden således, at disse afspejler efterfølgende begivenheder eller omstændigheder, undtagen i det omfang dette er foreskrevet ved lov.

