Bone Therapeutics signe un accord définitif de souscription pour l’émission d’obligations convertibles d’un maximum de 5 M€ avec ABO

Mont-Saint-Guibert, Belgique, le 31 mai 2022, à 7h00 CEST – BONE THERAPEUTICS (Euronext Bruxelles et Paris : BOTHE), société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies cellulaires répondant à des besoins médicaux non satisfaits en orthopédie, annonce aujourd'hui la signature d’un accord définitif pour l’obtention d’un financement de 5 millions d'euros en obligations convertibles (OCs) avec ABO Securities, arrangée par ABO Securities via son entité affiliée Global Tech Opportunities 15. Les produits de ce financement seront utilisés à la poursuite du développement clinique de l'actif principal de Bone Therapeutics, sa thérapie cellulaire osseuse allogénique, ALLOB.

ABO Securities s'est engagé à souscrire jusqu'à 5 millions d'euros en OCs. Les OCs seront émises et souscrites en dix tranches. Une première tranche de 10 OCs d'un montant principal total de 0,5 million d'euros sera souscrite par ABO en présence d’un notaire d’ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. L'émission et la souscription des neuf tranches restantes d'un montant principal de 500 000 euros chacune pourront être demandées à la seule discrétion de Bone Therapeutics sur une période de dix-huit mois débutant à la date de signature de l’accord de souscription, sous réserve des conditions habituelles relatives à ce type d’accord. Plus précisément, Bone Therapeutics aura le droit de demander à l'investisseur de souscrire à une nouvelle tranche sans son consentement écrit préalable, à l'issue d'une période dont la durée sera de (i) cinq (5) jours de bourse après la date de clôture de la première tranche et après la date de clôture de la deuxième tranche et de (ii) trente (30) jours de bourse après la date de clôture de chaque tranche à partir de la troisième tranche, sous réserve des conditions habituelles relatives à ce type d’accord.

Les OCs, libellées à 50 000 euros chacune, prendront la forme d’un emprunt nominatif subordonné et non garanti. Les OCs ne porteront pas de coupon et auront une date d'échéance de cinq ans après leur émission. Les OCs sont convertibles en actions ordinaires de Bone Therapeutics. Le prix de conversion sera égal à 95% du plus bas VWAP du prix d’actions ordinaire de Bone Therapeutics d'un jour observé pendant une période de dix jours de cotation consécutifs expirant le jour de cotation précédant immédiatement la date de la demande de conversion du détenteur de l’OC.

Les négociations avec l'un des partenaires chinois actuels de Bone Therapeutics pour la finalisation d’un accord portant sur les droits mondiaux d’ALLOB se poursuivent. En parallèle, le conseil d'administration de Bone Therapeutics continue d'examiner les options de combinaison de certaines activités au sein de Bone Therapeutics, en tenant compte au mieux des intérêts de ses actionnaires et des autres parties prenantes. Les discussions sur la fusion inversée exclusive avec Medsenic se poursuivent. D'autres annonces seront faites en temps voulu, si et quand les circonstances le permettront ou l'exigeront.





À propos d’ABO Securities

Alpha Blue Ocean (ABO) Securities est un jeune family office dynamique dont la vocation est de révolutionner l'industrie financière en proposant des solutions alternatives en constante innovation. ABO Securities met en œuvre une approche directe, rationnelle et efficace, offrant des solutions de financement en adéquation avec les contraintes spécifiques de ses clients.





À propos de Bone Therapeutics

Bone Therapeutics est une société de biotechnologie de premier plan qui se concentre sur le développement de produits innovants pour répondre à des besoins médicaux importants non satisfaits en orthopédie et dans d'autres maladies. Bone Therapeutics se concentre actuellement sur le développement spécifique de son actif clinique le plus avancé, la plateforme de thérapie cellulaire allogénique ALLOB

La technologie principale de Bone Therapeutics est basée sur sa plateforme de thérapie cellulaire allogénique et génique de pointe utilisant des cellules souches mésenchymateuses (CSM) différenciées issues de la moelle osseuse, qui peuvent être stockées sur leur lieu d'utilisation à l'hôpital. Le candidat phare de la Société, ALLOB, représente une approche unique et exclusive pour améliorer la régénération osseuse, qui transforme des cellules souches indifférenciées de donneurs sains en cellules fabriquant de l'os. Ces cellules sont produites par le processus de fabrication évolutif de Bone Therapeutics. Suite à l’autorisation de l’étude clinique par les autorités réglementaires en Europe, la Société a commencé à recruter des patients pour l’étude clinique de Phase IIb avec ALLOB chez des patients atteints d’une fracture tibiale à haut risque, en utilisant son processus de production optimisé. L’évaluation d’ALLOB se poursuit dans d'autres indications orthopédiques, notamment la fusion vertébrale, l'ostéotomie, ainsi que la chirurgie maxillo-faciale et dentaire.

Les produits de thérapie cellulaire de Bone Therapeutics sont fabriqués conformément aux normes des BPF (Bonnes Pratiques de Fabrication) les plus strictes, et ils sont protégés par un large portefeuille de PI (propriété intellectuelle) couvrant dix familles de brevets ainsi que le savoir-faire. La Société est basée sur le Parc Scientifique de Louvain-la-Neuve, à Mont-Saint-Guibert en Belgique. De plus amples informations sont disponibles à l'adresse suivante : www.bonetherapeutics.com.





Pour plus d’informations merci de contacter

Bone Therapeutics SA

Miguel Forte, MD, PhD, Directeur Général

Tel: +32 (0)493 09 73 66

investorrelations@bonetherapeutics.com

Pour les demandes de renseignement des investisseurs et des médias belges :

Bepublic

Bert Bouserie

Tel: +32 (0)488 40 44 77

catherine@bepublic.be

Pour les demandes de renseignements des médias internationaux :

Image Box Communications

Neil Hunter / Michelle Boxall

Tel: +44 (0)20 8943 4685

neil.hunter@ibcomms.agency / michelle@ibcomms.agency

Pour les demandes de renseignements des investisseurs et des médias français :

NewCap Investor Relations & Financial Communications

Pierre Laurent, Louis-Victor Delouvrier and Arthur Rouillé

Tel: +33 (0)1 44 71 94 94

bone@newcap.eu





Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont prospectives, reflétant les anticipations et projections actuelles de la Société concernant des événements futurs ou, le cas échéant, celles de ses administrateurs. De par leur nature, les déclarations prospectives comportent un certain nombre de risques, d’incertitudes et d’hypothèses qui pourraient avoir comme conséquence que les résultats ou événements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient affecter défavorablement les résultats et l’impact financier des projets et événements décrits dans la présente. Une multitude de facteurs comprenant, mais sans y être limités, les évolutions de la demande, de la concurrence et de la technologie, peuvent concourir à ce que les événements réels, la performance ou les résultats diffèrent significativement des développements anticipés. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse concernant les tendances ou les activités passées ne doivent pas être considérées comme une indication de la poursuite de telles tendances ou activités à l'avenir. Par conséquent, la Société ne saurait en aucune manière être tenue, ni s’engager, à publier une mise à jour ou des révisions concernant une quelconque déclaration prospective contenue dans le présent communiqué en raison de toute évolution des attentes ou de toute modification des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels se fondent ces déclarations prospectives. Ni la Société, ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales ou aucune personne collaboratrice ou employés, ne garantit que les hypothèses qui sous-tendent ces déclarations prospectives ne comportent aucune erreur, ni en outre accepter une quelconque responsabilité quant à l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, ou quant à la réalisation des développements prévus. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance indue aux déclarations prospectives, leur validité se limitant à la date du présent communiqué.