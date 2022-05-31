Aurora工业区准备迎接全球制造商

越南河内, May 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 越南有资格提供织物染色设备的少数工业园区之一Aurora已准备好抓住进驻越南纺织和服装行业的投资机会。



Aurora工业区由越南领先的房地产开发商Cat Tuong集团开发，被认为是越南北部南定省众多工业园区中最理想且最具潜力的目的地。南定省被誉为越南纺织行业的摇篮。

Aurora工业区已完成所有法律程序，同时基础设施已准备投入运营，迎接世界各地众多投资者的到访。

越南是全球最大的纺织品生产国和服装出口国之一，正成为替代中国的理想选择。推动整个服装纺织业发展的主要因素包括政府吸引外商直接投资（FDI）的各项政策、多边自由贸易协定、促进公共投资等。

此外，由于越南地理位置优渥，具有与中国相似的文化特性以及劳动力成本和熟练工人等优势，制造业从中国转移到越南将有助于扩大纺织和服装行业。

根据越南西贡证券公司（SSI Securities Corporation）的研究，越南的制造业在4月表现出强劲的复苏态势，这在工业生产指数的改善上得到反映，其中纺织和服装行业增长了20.5%。

凭借上述优势，越南国内的纺织和服装行业现已吸引了许多外国投资者。专家认为，越南的纺织和服装行业在未来十年将获得来自韩国、中国和日本的众多纺织企业更加强劲的投资浪潮。

为顺应全球纺织企业将重心转向“绿色商业”的发展趋势，Aurora工业区随着纺织行业的可持续增长，率先建设和发展绿色、清洁、可持续的纺织工业园。

工业园区占地面积519.6公顷，位于占地1.4万公顷的Ninh Co经济区规划范围内，地理位置优越，配备有机场、港口、供电设施等综合基础设施。

Aurora工业区拥有全国最大容量的供水和污水处理系统，并开发了结构复杂的社会基础设施，致力于为投资者提供最理想的纺织和染料生产设施。

Aurora的废水处理系统设计精良，处理量高达11万立米/日夜，采用先进同步技术划分为多个模块，将可确保所有投资者的废水在排入环境之前都得到接收和处理。

Cat Tuong集团董事长兼首席执行官Tran Quoc Viet先生表示：“我们CatTuong集团坚信，在未来几年内，外国投资流会随着我们目前的强劲增长而进一步涌入越南纺织行业。 Aurora工业区正在推进许多项目以欢迎众多投资者，并抓住在不久的将来进驻越南纺织行业的大好机会。”

电子邮件： info@auroraip.vn

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