Blitzzz Media rachète la plateforme de services de contenus Contenteo Lab

Le groupe média phygital Blitzzz Media poursuit son développement en faisant l'acquisition de la plateforme de services de contenus Contenteo Lab, dont l’agence de presse digitale E-Pige.

Lancé en 2021 par Michel Fantin, Blitzzz Media rachète la plateforme de services IT et média de contenus Contenteo Lab. Parmi les services clés : l'agence de presse digitale E-Pige, e-agence de presse spécialisée notamment dans les contenus BtoB et BtoC à centre d’intérêt créée en 2019.

Blitzzz Media répond ainsi à l'évolution du mode de consommation de l’information par le public et les professionnels, et à la nécessité pour les médias d’avoir une approche multi-canal et pour les marques d’intégrer les contenus dans leurs stratégies.

« Blitzzz Media est aussi le premier Groupe Média de l’ère digitale à mettre en synergie des actifs physiques et numériques » explique Michel Fantin.

Blitzzz Media a pour stratégie de créer ou d’agréger autour de cette même approche des actifs dans les médias et les services, mais aussi des actifs physiques prémiums connectés pour de l’événementiel post-covid, « un lieu étant à considérer comme un média ». Le tout permet de disposer d’une offre intégrée de solutions pour propulser son business : des médias ciblés novateurs et transactionnels, des services de contenus à forte valeur ajoutée, des lieux physiques connectés pour partager et développer des expériences business.

Un groupe média leader dans l'innovation

Des développements sont d’ores et déjà prévus, par création ou renforcement organique de services dans le Brand Content, l'intermédiation et les services Saas et blockchain, ou par croissance externe dans la presse et l’événementiel.

Premier changement en vue : Contenteo Lab sera renommée "KNTENTLab" et sera résolument spécialisée dans les outils et services IT pour améliorer l'efficacité et la qualité des contenus des entreprises et des médias dans le cadre de la transformation digitale, aussi bien papier que web et sociaux.

« C’est une forte opportunité pour l’agence de presse digitale E-Pige », explique Florent d’Amato, fondateur de Contenteo Lab. « Nous allons multiplier les outils à destination des marques, des médias et de la presse, ainsi que nos offres de formats notamment dans le social ».

Pour en savoir plus :

http://blitzzzmedia.com

A propos de Michel Fantin : https://www.linkedin.com/in/michel-fantin-00a22614/