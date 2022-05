English Finnish

Next Games Oyj Yhtiötiedote 31.5.2022 KLO 11:00



Next Games Oyj:n vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyyn on määrätty uskottu mies

Netflix, Inc.:ltä (”Netflix”) saadun tiedon mukaan Netflix on 9.5.2022 päivätyllä hakemuksellaan Keskuskauppakamarin lunastuslautakunnalle (”Hakemus”) käynnistänyt Next Games Oyj:n (”Next Games”) vähemmistöosakkeita koskevan lunastusmenettelyn saadakseen omistukseensa kaikki loput Next Gamesin osakkeet (Next Gamesin omistamat omat osakkeet pois lukien).

Netflixin Hakemuksen johdosta Keskuskauppakamarin lunastuslautakunta on hakenut Helsingin käräjäoikeudelta uskotun miehen määräämistä valvomaan Next Gamesin vähemmistöosakkeenomistajien etua osakeyhtiölain 18 luvun 3 §:n mukaisessa välimiesmenettelyssä. Helsingin käräjäoikeus on 24.5.2022 antamallaan päätöksellä määrännyt uskotuksi mieheksi professori Matti J. Sillanpään.

Osakeyhtiölain 18 luvun 5 §:n 2 momentin mukainen Netflixin ilmoitus, joka sisältää Hakemuksen pääkohdat ja uskotun miehen yhteystiedot, on saatavilla tämän tiedotteen liitteenä ja Next Gamesin internet-sivuilla. Ilmoitus on myös julkaistu Virallisessa Lehdessä 31.5.2022.

Next Games Oyj

