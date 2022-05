SASETY signe un partenariat avec Pentera

SASETY, l’expert français des services managés SASE complète son offre de sécurité en signant un partenariat stratégique avec Pentera.

La solution de Pentera constitue la première plateforme de validation automatisée de la sécurité qui permet aux organisations d’industrialiser leurs tests de pénétration pour contrôler et améliorer leur posture de sécurité.

« Conduire la transformation digitale de son organisation dans un contexte d’explosion des cybermenaces, représente le défi quotidien des DSI et des RSSI. Contraints financièrement, leur enjeu consiste à réaliser les investissements les plus efficaces pour se protéger. Mais comment en garantir l’efficacité dans le temps ? Comment tester facilement l'intégrité de toutes les couches de cybersécurité ? Un test de pénétration annuel ou semestriel est-il suffisant alors que le système d’information évolue en permanence ?

C’est pour répondre à ce besoin vital qu’avec la solution Pentera, nous apportons à nos clients une plateforme de validation continue de la cybersécurité. Utilisant les dernières techniques d’attaques les plus avancées, l’automatisation de ces tests de pénétration éthiques permettent aussi bien depuis l’extérieur que depuis l’intérieur de l’organisation d’identifier la surface d’attaque, les failles de sécurité, les vulnérabilités ainsi que le plus important : l’impact réel de leur exploitation par un attaquant. » indique Jérôme BEAUFILS, dirigeant de la société SASETY.

SASETY accompagne ses clients dans la mise en œuvre de la solution au sein de leur organisation : réalisation de diagnostic initial, mise en place de tests automatisés réguliers, identification des mesures correctives prioritaires, mitigation des risques et amélioration continue de la posture de sécurité.

« Ce partenariat stratégique permet d’offrir à nos clients un moyen d’objectiver de façon continue leur niveau de cybersécurité pour mesurer l’efficience de leurs outils de protection et de surveillance (SOC) et mener à bien les chantiers d’amélioration nécessaires. Les responsables sécurité peuvent désormais présenter une mesure réelle de maturité cyber aux parties prenantes de l’organisation : clients, partenaires, management, actionnaires et assureurs, permettant une meilleure maîtrise de la gestion des risques. » précise Jérôme BEAUFILS.