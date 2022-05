Snom annonce sa présence sur ITPartners

Snom, fabricant et pionnier de la téléphonie IP, annonce sa participation à la nouvelle édition du salon ITPartners qui se déroulera les 15 et 16 juin sur Paris (Stand E29). À cette occasion, Snom rencontrera ses partenaires et tissera de nouvelles alliances pour renforcer ses parts de marché à l’échelle nationale en s’appuyant sur un réseau de partenaires revendeurs dynamiques.

Fondée en 1997 à Berlin, Snom conçoit des terminaux et des solutions de voix sur IP (VoIP) professionnel. Snom s'attaque à la nouvelle réalité de la mobilité et de la numérisation croissante avec des technologies avancées. Les terminaux Snom répondent à tous les besoins : bureaux ou salles de conférence, studios de création, administration publique ou environnements exigeants comme les centres logistiques et les hôpitaux.

Fort d’un réseau de 800 partenaires français, Snom a su se positionner comme un acteur stratégique pour de nombreuses PME, ETI et grands comptes qui utilisent au quotidien ses produits pour communiquer dans les meilleures conditions et mener à bien leur projet de modernisation de leur système télécom, notamment avec la montée en puissance des communications unifiées.

C’est dans ce contexte que le fabricant présentera aux revendeurs et distributeurs ses nouveaux produits. Les visiteurs pourront alors échanger avec les équipes françaises et créer de véritables synergies à long terme.

Noémia DOMINGUES chez Snom France « Nous appuyer sur un réseau de vente indirecte de qualité est au centre de notre stratégie commerciale et nous permet d’équiper plusieurs milliers d’entreprises avec des produits de téléphonie avancés. Notre légitimité et l’ampleur de notre catalogue produit sont de réels atouts pour des distributeurs qui souhaitent utiliser une gamme de téléphonie étendue et exclusivement pensée pour répondre aux besoins des professionnels. »