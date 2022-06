AS Ekspress Grupp omandab Leedu uudisteagentuuri ELTA

English Estonian

31. mail 2022. aastal sõlmis ASi Ekspress Grupp 100% tütarettevõte UAB Delfi lepingu uudisteagentuuri ELTA äritegevuse omandamiseks Leedus.

ELTA on üle saja aasta tagasi asutatud Leedu uudisteagentuur, mis on usaldusväärne riigisiseste ja rahvusvaheliste uudiste allikas Leedus. Uudisteagentuur koondab ja teeb kokkuvõtteid poliitika-, äri-, spordi- ja kultuuriuudistest leedu, inglise ja vene keeles. Iga päev koostab ELTA üle 600 tavalise ja fotouudise maailma olulisemate sündmuste kohta.

Uudisteagentuuri ELTA tegevuse omandamine on kontserni strateegia orgaaniline osa. Tehingu põhieesmärk on tugevdada ja moderniseerida saja-aastase kogemusega uudisteagentuuri, et sellest saaks moodne, konkurentsivõimeline ja objektiivne infoallikas nii Leedu meediale kui ka väliskanalitele.

Delfi ja ELTA ühine eesmärk on jätkata ELTA klientidele atraktiivse sisu pakkumist.

ELTA-l on 24 töötajat ja üle 200 kliendi. ELTA jätkab poliitika, äri- ja kultuuriuudiste kajastamist ning riigi suurima fotoarhiivi arendamist. Kavas on uued investeeringud, mis võimaldavad pakkuda uusi nüüdisaegseid väljundeid.

Pooled on kokku leppinud, et ei avalikusta tehingu hinda ega muid tingimusi. Tehing on plaanitud lõpule viia 2022. aasta kolmandas kvartalis.

AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist ning ajalehtede, ajakirjade ja raamatute kirjastamist. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Eestis ja Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1400 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.