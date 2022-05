English Finnish

Aspo Oyj

Sisäpiiritieto

31.5.2022 klo 12.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI SELLAISISSA MUISSA MAISSA TAI SELLAISIIN MUIHIN MAIHIN, JOISSA LEVITTÄMINEN TAI JULKAISEMINEN OLISI LAINVASTAISTA

Aspo harkitsee arviolta 20–30 miljoonan euron hybridilainan liikkeeseenlaskua

Aspo Oyj (”Aspo” tai ”Yhtiö” ja yhdessä tytäryhtiöidensä kanssa ”Aspo-konserni”) harkitsee arviolta 20–30 miljoonan euron hybridilainan (”Hybridilaina”) liikkeeseenlaskua. Hybridilainan liikkeeseenlaskun on tarkoitus tapahtua lähiaikoina markkinatilanteen niin salliessa. Hybridilainalla kerätyt varat käytetään Aspo-konsernin yleisiin rahoitustarpeisiin. Nordea Bank Oyj ja OP Yrityspankki Oyj (”Pääjärjestäjät”) toimivat Hybridilainan liikkeeseenlaskun Pääjärjestäjinä. Borenius Asianajotoimisto Oy toimii transaktion oikeudellisena neuvonantajana.

Hybridilaina on laina, joka on Yhtiön muita velkasitoumuksia heikommassa asemassa. Sitä käsitellään Aspo-konsernin IFRS-tilinpäätöksessä omana pääomana. Hybridilainan haltijalla ei ole osakkeenomistajalle kuuluvia oikeuksia, eikä se laimenna nykyisten osakkeenomistajien omistuksia.



Aspo luo arvoa omistamalla ja kehittämällä liiketoimintoja pitkäjänteisesti ja vastuullisesti. Omistettujen yritysten tavoitteena on olla toimialojensa markkinajohtajia. Ne vastaavat omasta toiminnastaan, asiakassuhteistaan ja niiden kehittämisestä pyrkien edelläkävijyyteen vastuullisuudessa. Aspo tukee liiketoimintojen menestystä ja kasvua oikeilla kyvykkyyksillä. Aspo-konsernilla on liiketoimintoja 18 eri maassa ja sen palveluksessa on yhteensä noin 930 ammattilaista.





