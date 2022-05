Dante Labs présente les progrès de son programme de développement de la découverte de médicaments, démontrant la valeur des données génomiques pour la découverte de médicaments

German Italian Spanish Dutch French

NEW YORK, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, met en évidence les progrès significatifs réalisés dans son programme de développement de la découverte de médicaments avec six médicaments candidats actuellement dans le portefeuille de la société, appliquant les technologies internes ARNsi et ARNm de Dante aux maladies rares et fréquentes.



Depuis la création de la société, Dante a investi dans un solide programme de R&D visant à créer des solutions de bout en bout allant du diagnostic au traitement. Le programme de Dante a commencé en mettant l'accent sur les maladies rares, en réponse à un diagnostic d'un patient atteint d'une maladie rare pour laquelle il n'existait aucun traitement. Le portefeuille de Dante a évolué dans plusieurs domaines thérapeutiques avec quatre programmes de médicaments en cours de développement interne complet et deux en co-développement en vue d'obtenir une validation et un partenariat externe pour les essais cliniques et la commercialisation.

« La médecine personnalisée a besoin de données personnalisées, et nos progrès au cours des seuls 18 derniers mois démontrent la valeur des données génomiques pour la recherche et la découverte de médicaments », a déclaré Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics. « Lorsque nous avons fondé Dante Genomics, nous avions le sentiment d'avoir la responsabilité de fournir des soins personnalisés au-delà du diagnostic afin qu'aucun patient ne soit confronté à un diagnostic sans traitement efficace. C'est cette approche holistique qui nous met au défi et nous motive en tant qu'entreprise à accélérer la science pour sauver davantage de vies. »

Dante a fait progresser en phase préclinique ses programmes internes de médicaments sur les maladies musculaires rares, les maladies neurologiques rares et l'immunologie. Le dernier ajout au portefeuille de programmes de découverte de Dante est un traitement oncologique ARNm en phase de découverte moléculaire visant à renforcer le système immunitaire contre certains types de cancer. En co-développement avec la société de biotechnologie américaine Protelica, Dante propose des thérapies contre les maladies respiratoires et le cancer de l'ovaire, toutes deux en phase préclinique non réglementaire.

Le développement du programme de vaccin ARNm contre la COVID de Dante a débuté au début de l'année 2021 et a récemment achevé la phase pré-clinique réglementaire et est prêt pour sa première inoculation chez l'homme.

« Mon expérience universitaire m'a enseigné la valeur des traitements ARN, et la R&D interne de Dante tire parti de la technologie ARNm et ARNsi pour accélérer le délai d'attente pour les patients depuis le concept jusqu'à la pratique clinique », a déclaré Mattia Capulli, directeur scientifique de Dante Genomics. « Les données et les progrès rapides de notre programme de vaccin ARNm démontrent la haute qualité de la plateforme d'ARN de Dante et la reproductibilité de ce modèle appliqué à d'autres thérapies cliniques.

La société a également annoncé son changement de nom pour Dante Genomic afin de mieux refléter ses efforts mondiaux en matière d'informations génomiques et de médecine personnalisée. Le nom de la société, Dante Genomics, provient de l'association entre l'humanité et la science. « Dante » désigne le poète humaniste italien et « Genomics » désigne la puissante science qui se produit dans un laboratoire génomique. Depuis sa création, Dante Genomics a fourni à des centaines de milliers de personnes des solutions génomiques abordables et de qualité pour étayer leurs décisions en matière de santé. L'approche holistique de la société en matière de médecine s'étend du séquençage et de l'interprétation des variantes à la découverte de médicaments.

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génomes et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour améliorer les résultats des patients, du diagnostic à la thérapie, avec des actifs comprenant l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, une plateforme logicielle exclusive conçue pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.

