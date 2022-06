Dante Labs evidenzia i progressi nel suo programma di ricerca per la scoperta di farmaci, dimostrando il valore dei dati genomici

German Italian Spanish Dutch French

NEW YORK, May 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , leader mondiale nell’informazione genomica e nella medicina di precisione, annuncia importanti progressi nel suo programma per la scoperta di farmaci con sei possibili farmaci candidati in fase di preparazione, che applicheranno la tecnologia siRNA e mRNA interna di Dante a malattie rare e comuni.



Sin dalla sua fondazione, Dante ha finanziato un ampio programma di ricerca e sviluppo con l’obiettivo di creare soluzioni end-to-end dalla diagnosi alla terapia. Il programma di Dante è iniziato con una forte attenzione sulle malattie rare, a seguito di una diagnosi di un paziente con una patologia per la quale non esistevano terapie. Dante ha esportato il suo modello in altre aree patologiche, lanciando quattro programmi farmacologici in sviluppo interno e due in co-sviluppo per ottenere la convalida e collaborare esternamente alle sperimentazioni cliniche e alla commercializzazione.

“La medicina personalizzata ha bisogno di dati personalizzati e i nostri progressi già solo negli ultimi 18 mesi dimostrano il valore dei dati genomici per la ricerca e lo sviluppo di nuovi farmaci”, ha spiegato il CEO di Dante Genomics, Andrea Riposati, “Quando abbiamo fondato Dante Genomics, ci siamo sentiti in dovere di fornire farmaci personalizzati oltre la diagnosi in modo che nessun paziente debba affrontare una diagnosi senza trattamenti efficaci. È un approccio olistico che ci sfida e ci motiva, in quanto azienda, ad accelerare la scienza per salvare più vite”.

Dante ha avanzato i suoi programmi interni di farmaci nelle malattie muscolari e neurologiche nella fase pre-clinica. L'ultima aggiunta al programma di scoperta di Dante è una terapia oncologica con mRNA in fase di scoperta molecolare che potrebbe migliorare la risposta immunitaria contro alcuni tipi di cancro. In collaborazione con l'azienda biotecnologica statunitense Protelica, Dante sta sviluppando terapie in malattie respiratorie e cancro ovarico, entrambe ora in fase pre-clinica non regolamentare.

Lo sviluppo del programma del vaccino a mRNA contro il COVID di Dante è stato avviato all'inizio del 2021, ha recentemente superato la fase pre-clinica regolamentare ed è pronta per la prima sperimentazione sull’uomo.

“La mia formazione accademica mi ha insegnato il valore della terapia con l’RNA, e la R&S interna di Dante sfrutta la tecnologia basata sull’mRNA e la siRNA per accelerare il percorso dei pazienti dalla diagnosi alla clinica”, ha dichiarato Mattia Capulli, direttore scientifico di Dante Genomics. “I dati e l’avanzamento del nostro programma di vaccini mRNA dimostrano l'alta qualità della piattaforma RNA di Dante, nonché la possibilità di riprodurre questo modello ad altre terapie cliniche”.

L'azienda ha anche annunciato il suo nuovo nome, Dante Genomics, per riflettere meglio i suoi sforzi globali nell'informazione genomica e nella medicina personalizzata. Il nome unisce lettere classiche e scienza. “Dante” si riferisce infatti al sommo poeta e “Genomics” alla potente scienza che si svolge in un laboratorio di genomica. Fin dalla sua fondazione, Dante Genomics ha offerto a centinaia di migliaia di persone soluzioni genomiche convenienti e di qualità consentendo loro di prendere decisioni informate sulla propria salute. L'approccio olistico dell'azienda alla medicina spazia dal sequenziamento e dall'interpretazione delle varianti alla scoperta di farmaci.

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda globale specializzata in dati genomici che sviluppa e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la longevità e la salute basate sul sequenziamento del genoma intero e l’intelligenza artificiale (AI). L’azienda utilizza la propria piattaforma per fornire migliori risultati ai pazienti, che vanno dalla diagnostica alle terapie, con risorse che includono uno dei più grandi database genomici privati con consenso alla ricerca, un software proprietario studiato per l’uso dei dati genomici su vasta scala e processi proprietari che consentono un approccio su scala industriale al sequenziamento genomico.

Contatti:

Laura D’Angelo

VP di Relazioni con gli investitori

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com