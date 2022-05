Dante Labs meldt vooruitgang in programma voor ontwikkeling van geneesmiddelen en bevestigt het nut van genoomgegevens voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen

German Italian Spanish Dutch French

NEW YORK, May 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , wereldwijd toonaangevend op het gebied van genomica en precisiegeneeskunde, meldt dat er binnen het programma voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen aanzienlijke vooruitgang is geboekt, met zes kandidaat-geneesmiddelen in de pijplijn, waarin de interne siRNA- en mRNA-technologie van Dante op zeldzame en algemene aandoeningen wordt toegepast.



Sinds de oprichting van het bedrijf heeft Dante geïnvesteerd in een sterk programma voor onderzoek en ontwikkeling met het oog op het vinden van 'end-to-end'-oplossingen, van diagnose tot therapie. Het programma van Dante begon met een focus op zeldzame aandoeningen, in reactie op een diagnose van een patiënt met een zeldzame aandoening waarvoor nog geen behandelingsmethoden voor bestonden. De pijplijn van Dante heeft zich ontwikkeld over meerdere ziektegebieden, met vier geneesmiddelenprogramma's met volledige interne ontwikkeling en twee programma's die gezamenlijk worden ontwikkeld voor validatie, en met externe partners ten aanzien van klinische proeven en commercialisering.

"Voor gepersonaliseerde geneeskunde zijn gepersonaliseerde gegevens nodig, en uit onze vooruitgang in de afgelopen anderhalf jaar blijkt de waarde van genoomgegevens voor het onderzoek en de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen", aldus Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics. "Toen we Dante Genomics hebben opgericht, vonden we dat we een verantwoordelijkheid hadden om gepersonaliseerde geneeskunde te leveren die verder gaat dan diagnose, zodat geen patiënt te maken zou krijgen met een diagnose zonder het uitzicht op een effectieve behandeling. Deze holistische benadering daagt ons uit en motiveert ons als bedrijf om de wetenschap te versnellen en meer levens te redden."

Dante heeft zijn interne geneesmiddelen voor zeldzame spierziekten en zeldzame neurologische aandoeningen tot de preklinische fase gebracht. De nieuwste toevoeging aan het ontdekkingsprogramma van Dante is een mRNA-kankerbehandeling in de moleculaire ontdekkingsfase, bedoeld voor het versterken van het immuunsysteem tegen bepaalde vormen van kanker. In samenwerking met het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Protelica heeft Dante behandelingen ontwikkeld ten aanzien van aandoeningen van de luchtwegen en eierstokkanker, zowel in de niet-gereguleerde fase als in de pre-klinische fase.

De ontwikkeling van het mRNA-COVID-vaccinprogramma is begin 2021 gestart, heeft onlangs de pre-klinische fase afgerond en is klaar om voor het eerst op mensen te worden toegepast.

"Door mijn academische achtergrond weet ik hoe belangrijk RNA-behandeling is, en het interne onderzoek en ontwikkeling van Dante optimaliseert mRNA- en siRNA-technologie voor het versnellen van de tijd die het kost een behandeling van het concept tot het ziekenhuis met de patiënt te krijgen", zei Mattia Capulli, Chief Scientific Officer van Dante Genomics. "Uit de gegevens en de voortgeschreden tijdlijn van ons mRNA-vaccinprogramma blijkt de hoge kwaliteit van het RNA-platform van Dante, en dat dit model ook op andere klinische behandelingen kan worden toegepast."

Het bedrijf kondigde ook een naamsverandering aan tot Dante Genomics, om het wereldwijde profiel ten aanzien van genoominformatie en gepersonaliseerde geneesmiddelen beter uit te dragen. De bedrijfsnaam Dante Genomics is gebaseerd op de verbinding van alfa- en bètawetenschappen. 'Dante' verwijst naar de bekende Italiaanse humanist en dichter, terwijl 'Genomics' verwijst naar de belangrijke wetenschap die in een genetisch laboratorium plaatsvindt. Sinds de oprichting heeft Dante Genomics honderdduizenden mensen voorzien van betaalbare genoomoplossingen van hoge kwaliteit waarmee zij de juiste beslissingen ten aanzien van gezondheidszorg kunnen nemen. De holistische benadering van geneeskunde van het bedrijf strekt zich uit van sequencing en interpretatie van varianten tot de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

