Début des travaux de terrain 2022 et préparation de l’échantillonnage en vrac sur la propriété Courville

VAL-D’OR, Québec, 31 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corporation Ressources Pershimex (« Pershimex » ou « la Société ») (TSX CROISSANCE : PRO) annonce qu’elle a entrepris des travaux de terrain sur sa propriété Courville en collaboration avec le département de technologie minérale du CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue.



En effet, c’est dans le cadre du cours projet d’intégration en 3ième année spécialisation géologie, que 3 équipes d’étudiants finissants ont été formés pour mettre à profit sur le terrain, leurs connaissances acquises durant leurs trois dernières années d’apprentissage au CEGEP de l’Abitibi-Témiscamingue. Les trois principaux secteurs de la propriété qui feront l’objet de travaux de cartographie, prospection, échantillonnage géochimique et levés géophysiques sont les secteurs de Jolin, Thibodeau-Esteville et Pershing-Manitou-Veine no 11. Des travaux de compilation entrepris en amont par les finissants sous la supervision de leurs professeurs, ont permis de mettre en évidence des zones d’intérêt qui feront l’objet de suivi sur le terrain.

En parallèle à ces travaux, noter qu’un contracteur minier a visité la zone qui fera l’objet de l’échantillon en vrac de 5 000 tonnes, pour entre autres délimité la surface minéralisée qui sera excavée et déterminer si la rampe d’accès sera considérée comme étant du matériel minéralisé ou du matériel stérile. Des travaux seront entrepris en ce sens durant la semaine et la suivante pour amener des réponses rapides et précises concernant ces points plus qu’importants.

Noter également qu’au niveau des demandes de permis en cours, le Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) a jugée recevable notre demande pour l’extraction de 5 000 tonnes et a transférée l’analyse du dossier à la direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec.

Robert Gagnon, président et chef de la direction de la Société, déclare : « Nous sommes fier de nous associer encore une fois au département de technologie minérale du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, pour la formation pratique sur le terrain des futurs techniciens et techniciennes en géologie. Rappelons que cette formation unique en son genre permet à l’industrie minière de bénéficier de professionnels qui sont le maillon entre les opérateurs et les équipes d’ingénierie. Chez Pershimex nous croyons au futur de l’industrie ; nous croyons en la relève. Concernant maintenant les diverses autorisations en cours, tout semble être sur la bonne voie avec les instances gouvernementales pour obtenir les permis nécessaires à la réalisation de notre ambitieux plan. En effet, nous voulons extraire de la minéralisation aurifère de catégorie mesurée à partir du pilier de surface de l’ancienne mine Pershing-Manitou et ce dans un contexte d’augmentation constante du prix de l’or. Peu de junior peuvent capitaliser sur la hausse du prix de l’or et nous croyons être l’une des seules capables de la faire avec ce projet. »

Ce communiqué de presse a été préparé par Robert Gagnon, géologue professionnel et président de Pershimex, une personne qualifiée en vertu du Règlement 43-101.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

Robert Gagnon, Président

Tél. : (819) 825-2303

Cell. : (819) 860-2621

Mise en garde

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude des renseignements contenus dans le présent communiqué de presse.

Les faits énoncés dans ce communiqué de presse qui ne sont pas des faits historiques sont des « énoncés prospectifs » et les lecteurs sont mis en garde à l’effet que ces énoncés ne sont pas une garantie de succès et que les développements et résultats futurs peuvent être différents de ceux projetés dans ces énoncés prospectifs.