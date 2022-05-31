三叶草生物潜在广谱嵌合型新冠候选疫苗 SCB-2020S I期临床试验完成首批受试者接种

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--I期临床试验将在成年人中评估两剂疫苗系列SCB-2020S数种配方的安全性和免疫原性--

--SCB-2020S将进一步验证Trimer-Tag™作为即插即用技术平台的应用，并进一步扩增三叶草生物新冠疫苗的产品管线--

中国上海, May 31, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 致力于开发新型疫苗和生物疗法的临床试验阶段的全球生物制药公司——三叶草生物制药有限公司（以下简称“三叶草生物”；香港联交所股票代码：02197）今天宣布SCB-2020S I期临床试验已完成首批受试者接种，以评估SCB-2020S数种配方的安全性和免疫原性。

三叶草生物SCB-2020S是一个基于贝塔变异株和野生型毒株嵌合型的S三聚体蛋白开发的二代广谱新冠候选疫苗，覆盖了包括奥密克戎在内的多个值得关注的新冠病毒变异株的潜在中和抗体表位。三叶草生物计划研究SCB-2020S结构如何进一步扩大疫苗诱导中和抗体的广谱性，以应对现有和未来的新冠病毒变异株。

三叶草生物全球研发总裁倪启睿（Nicholas Jackson）博士表示：“随着新冠病毒新变异株的出现，我们必须继续开发变异株改良型和潜在广谱保护性的新冠候选疫苗，以便在这种具有高度传染性的病毒面前领先一步。SCB-2020S的临床评估将进一步展示应用我们的Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台研发应对未来新冠病毒变异株广谱疫苗的概念验证。”

该I期临床试验是一项双盲、随机、剂量探索研究，将评估SCB-2020S分别联合CpG 1018/铝佐剂和CAS-1佐剂使用的安全性和免疫原性。CAS-1是三叶草生物自主研发的水包油乳化型佐剂系统。该临床试验的阳性对照物将是三叶草生物的野生型新冠候选疫苗SCB-2019 (CpG 1018/铝佐剂)。所有的疫苗将在南非约150名成年人(18至75岁)中接种两剂、间隔21天。预计将在2022年下半年获得该试验的初步安全性和免疫原性数据。

三叶草生物创始人、首席科学官、Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术的发明人梁朋博士补充说：“我们很高兴地看到这项I期临床研究的首批受试者已完成接种，这标志着在利用我们的Trimer-Tag™平台为全球提供急需的解决方案，以应对不断演变的新冠病毒大流行的过程中的又一个重要里程碑。我们也倍感兴奋将三叶草生物自主研发的水包油乳化型佐剂CAS-1推进至临床试验阶段，并相信它可成为应用于我们基于Trimer-Tag™技术研发的所有候选疫苗管线的强大工具。”

对SCB-2020S的评估将为三叶草生物未来新冠疫苗开发策略提供参考。三叶草生物仍然以完成向中国国家药品监督管理局（NMPA）、欧洲药品管理局（EMA）和世界卫生组织（WHO）递交SCB-2019 (CpG 1018 /铝佐剂)的注册申请，以及中国和全球商业化准备为首要任务，并将继续致力于应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台研发变异株特异型以及广谱新冠疫苗。

关于SCB-2020S

应用Trimer-Tag™（蛋白质三聚体化）技术平台，三叶草生物开发了SCB-2020S抗原，这是一种基于贝塔变异株受体结合域（RBD）和原始新冠毒株N末端结构域（NTD）的新冠病毒S蛋白三聚体融合蛋白。该嵌合S蛋白覆盖了包括奥密克戎在内的多个值得关注的新冠病毒变异株的潜在中和抗体表位。三叶草生物将对SCB-2020S联合自主研发的CAS-1（水包油乳化型佐剂）使用进行评估，以进一步为开发新冠预防平台和佐剂开发项目提供信息。

关于三叶草生物

三叶草生物是一家处于临床试验阶段的全球生物制药公司，致力于开发新型疫苗和生物疗法。Trimer-Tag™技术平台是一个用于创造新型疫苗和生物疗法的产品开发平台。应用Trimer-Tag™ 技术平台，我们已成为新冠疫苗开发企业。我们研制了“SCB-2019（CpG 1018/铝佐剂）”，以应对由SARS-CoV-2（新冠病毒）引起的新冠大流行。

了解更多信息，请访问公司官网https://www.cloverbiopharma.com/cn和关注公司领英LinkedIn。

三叶草生物前瞻性声明

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三叶草生物媒体联络人：

闵熙

公共事务部高级副总裁

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Naomi Eichenbaum

投资者关系副总裁

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