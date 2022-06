EssilorLuxottica: Luxottica Group S.p.A. acquista una partecipazione pari al 90,9% del capitale sociale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

English Italian French

Luxottica Group S.p.A. acquista una partecipazione pari al 90,9% del capitale sociale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

Comunicato ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 596/2014 diffuso da Giorgio Fedon & Figli S.p.A. per conto di Luxottica Group S.p.A. e dei Venditori (come di seguito definiti)

Milano (31 maggio 2022 ore 16.10) – Facendo seguito al comunicato stampa diffuso in data 11 aprile 2022, in esecuzione del contratto preliminare sottoscritto in pari data tra Luxottica Group S.p.A. (“Luxottica”), società sottoposta alla direzione e al coordinamento di Essilorluxottica S.A., e gli azionisti rilevanti della Società (ossia CL & & GP S.r.l., Piergiorgio Fedon, Sylt S.r.l., Italo Fedon, Laura Corte Metto, Francesca Fedon, Roberto Fedon, Flora Fedon e Rossella Fedon) nonché ulteriori azionisti non rilevanti (di seguito collettivamente i “Venditori”), si rende noto che in data odierna si è perfezionata la compravendita da parte di Luxottica della partecipazione pari al 90,9% (“Partecipazione”) del capitale sociale di Giorgio Fedon & Figli S.p.A. (“Emittente” o “Società”), quotata su Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., partecipazione rappresentata da n. 1.727.141 azioni ordinarie della Società, ad un prezzo pari a Euro 17,03 per ciascuna azione compravenduta e così per un controvalore complessivo di circa Euro 29,4 milioni.

Si segnala che alla data odierna – ad esito dell’acquisto da parte di Luxottica della Partecipazione – si sono verificati i presupposti giuridici per il sorgere in capo a Luxottica dell’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto totalitaria sulle azioni ordinarie della Società (“Offerta”), ai sensi e per gli effetti dell’articolo 106 del TUF, come richiamato dall’articolo 9 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto) dello statuto sociale dell’Emittente, nonché delle applicabili disposizioni di attuazione contenute nel Regolamento Consob n. 11971/99 come successivamente modificato. Con riferimento all’Offerta trova inoltre applicazione l’articolo 111 del TUF in forza del relativo richiamo volontario ai sensi dell’art. 9-bis (Diritto di Acquisto) dello statuto sociale dell’Emittente.

***

L’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria di cui alla presente comunicazione sarà promossa da Luxottica Group S.p.A. su n. 151.721 azioni ordinarie di Giorgio Fedon & Figli S.p.A., ossia sulla totalità delle azioni ordinarie dell’Emittente in circolazione alla data odierna, dedotte le 1.727.141 azioni ordinarie di titolarità di Luxottica (rappresentative del 90,9% del capitale sociale dell’Emittente alla data odierna) e le 21.138 azioni proprie della Società (rappresentative di circa l’1,11% del capitale sociale dell’Emittente).

Prima dell’inizio del Periodo di Adesione, come richiesto ai sensi della normativa applicabile, l’Offerente pubblicherà un Documento di Offerta che gli azionisti di Giorgio Fedon & Figli S.p.A sono chiamati ad esaminare con attenzione.

L’Offerta sarà promossa esclusivamente in Italia, sarà soggetta agli obblighi di comunicazione e agli adempimenti procedurali previsti dal diritto italiano e sarà rivolta, a parità di condizioni, a tutti i detentori di azioni di Giorgio Fedon & Figli S.p.A.

L’Offerta non è e non sarà promossa né diffusa negli Stati Uniti d’America (ovvero rivolta a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni), Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o altri adempimenti da parte dell’Offerente (“Altri Paesi”), né utilizzando mezzi o strumenti di comunicazione o commercio nazionale o internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telefax, la posta elettronica, il telefono ed internet), né attraverso qualsivoglia struttura di qualsiasi intermediario finanziario degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Copia parziale o integrale di qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non è e non dovrà essere inviata, né in qualsiasi modo trasmessa, o comunque distribuita, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato. Chiunque riceva i suddetti documenti non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli, mediante qualsiasi mezzo o strumento, negli Altri Paesi o ad alcuna U.S. Person, come definita dal U.S. Securities Act del 1933, come successivamente modificato.

Non saranno accettate eventuali adesioni all’Offerta conseguenti ad attività di sollecitazione poste in essere in violazione delle limitazioni di cui sopra.

Qualsiasi documento che l’Offerente emetterà in relazione all’Offerta, non costituisce e non può essere interpretato quale offerta di strumenti finanziari rivolta a soggetti residenti negli Altri Paesi o a U.S. Persons, come definite ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 e successive modificazioni.

Nessuno strumento può essere offerto o compravenduto negli Altri Paesi in assenza di specifica autorizzazione in conformità alle applicabili disposizioni della legge locale di detti paesi ovvero di deroga rispetto alle medesime disposizioni.

L’adesione all’Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell’Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all’Offerta, tali soggetti sono tenuti a verificarne l’esistenza e l’applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti. L’Offerente non potrà essere ritenuto responsabile della violazione da parte di qualsiasi soggetto di qualsiasi delle predette limitazioni.

***

Il comunicato è disponibile sui siti internet di EssilorLuxottica e della Società e su www.1info.it.

