JCDecaux dévoile sa nouvelle feuille de route stratégique RSE à horizon 2030

Paris, le 31 mai 2022 – JCDecaux SA (Euronext Paris : DEC), le numéro un mondial de la communication extérieure, et média d’utilité publique, dévoile sa stratégie RSE pour les huit prochaines années, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement. Elle vise à conforter l’économie circulaire ; valoriser la communication extérieure en tant qu’accélérateur de la transition écologique et sociale ; œuvrer à la décarbonation de l’économie et de la société dans le respect de la Stratégie Nationale Bas-Carbone et à l’image du chemin ouvert en France avec la loi Climat & Résilience et ses dispositions pour une commande publique plus responsable, du Pacte Vert pour l’Europe et des Objectifs de Développement Durables (ODD) des Nations Unies.

Depuis 1964, grâce à son modèle vertueux, JCDecaux conçoit, installe et entretient des infrastructures (abribus, sanitaires à entretien automatique, vélos en libre-service, etc.) dans l’espace public et les lieux de transport, avec leurs services utiles et innovants, grâce au financement par la communication des marques. Fidèle à sa mission d’améliorer durablement la qualité de vie pour l’ensemble des citoyens dans la proximité et la mobilité, JCDecaux place plus que jamais l’exigence sociale et la qualité environnementale au cœur de ses solutions et de ses métiers.

Cet engagement prolongé et amplifié de JCDecaux en faveur de l’environnement et de l’intérêt collectif prend toute sa résonnance à l’heure où, partout dans le monde, la commande publique et ses critères repensés pour être durables sont un accélérateur de transition écologique en même temps que du rebond économique.

Jean-Charles Decaux, Président du Directoire et Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « La reconnaissance de notre démarche durable par les agences de notation extra-financière, dont l’inscription de JCDecaux dans la « Liste A » du Carbon Disclosure Project (CDP) et son classement « Or » par EcoVadis, témoignent de l’excellence de nos pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, ainsi que de notre souci constant de transparence vis-à-vis de nos parties prenantes. »

Jean-François Decaux, Co-Directeur Général de JCDecaux, a déclaré : « La RSE fait partie de notre ADN. La Taxinomie Verte de l’Union européenne, classement des activités en fonction de leur contribution à la transition écologique, en témoigne. Près de 40% de notre chiffre d’affaires y est éligible. Cette contribution atteint même 55% si l’on prend en compte nos activités dans les transports terrestres non éligibles mais participant à la transition écologique. »

Trois ambitions pour une nouvelle feuille de route stratégique RSE 2030

La nouvelle feuille de route stratégique RSE 2030 s’appuie sur les analyses de matérialité conduites depuis 2013, les priorités stratégiques définies en 2014 et la prise en compte des attentes de nos parties prenantes.

1. Pour des lieux de vie plus durables

Le développement durable est un facteur-clé d’innovation et de compétitivité du Groupe qui, depuis sa création, développe des mobiliers et des services utiles pour tous. Les équipes s’engagent à promouvoir des produits et des solutions à l’impact réduit tout au long de leur cycle de vie, notamment par le recours systématique à l’éco-conception. Ainsi d’ici 2025, un outil de mesure de l’empreinte environnementale des innovations responsables sera réalisé.

Présent dans l’espace public, le Média JCDecaux pratique et promeut la communication extérieure responsable. Avec une audience quotidienne de plus de 850 millions de personnes dans le monde, le Groupe se doit d’être exemplaire par des priorités fortes : encourager les campagnes de communication responsables par la mise en œuvre d’une charte de déontologie de l’affichage dans 100% des pays du Groupe en 2022, renforcer la sécurité des mobiliers digitaux et soutenir une communication d’intérêt général au service de l’Agenda 2030 des Nations Unies.

2. Pour une empreinte environnementale optimisée



A l'image de la France avec sa contribution à la neutralité carbone pour l'ensemble de ses activités dès la fin 2021, JCDecaux déploie une stratégie climat ambitieuse alignée avec l'Accord de Paris pour l'ensemble des activités du Groupe permettant d'agir sur l'ensemble de nos émissions dès 2023. Ainsi, 100% des consommations électriques du Groupe seront couvertes par de l’électricité renouvelable en 2022. Dans un contexte de transformation digitale et de forte croissance du média JCDecaux, le Groupe s’engage à réduire de 5% ses émissions carbone relatives à la consommation électrique de ses mobiliers en valeur absolue d’ici 2030 (vs 2019) et de 10% ses émissions carbone relatives à la consommation électrique de son parc de mobiliers/m2 de faces publicitaires d’ici 2030 (vs 2019).

JCDecaux s’engage à maîtriser ses autres impacts environnementaux par des actions ciblées en matière de gestion des déchets, de consommation d’eau et de protection de la biodiversité. Alors que les mobiliers urbains et les véhicules JCDecaux sont nettoyés à l’eau de pluie et que la rénovation de ses mobiliers permet d’allonger leur durée de vie, le Groupe prend l’engagement de zéro enfouissement des déchets sur la totalité des déchets générés, dans les pays pourvus de filières adaptées, d’ici 2035. La réutilisation, le recyclage ou encore l’incinération avec ou sans récupération d’énergie seront privilégiés.

3. Pour une culture de responsabilité de l’écosystème de JCDecaux

Entreprise familiale, JCDecaux a pour priorité d’agir en employeur responsable : respect de valeurs sociales fondamentales, culture santé et sécurité exemplaire, développement et épanouissement des collaborateurs, diversité et inclusion. Le Groupe a notamment pour objectif de réduire de 25% le taux de fréquence des accidents d’ici 2030 (vs 2019). JCDecaux s’engage également à ce que ses instances dirigeantes comptent 40% de femmes d’ici 2027 (vs 33% en 2021).



C’est aussi en accompagnant ses fournisseurs vers des pratiques toujours plus responsables que JCDecaux atteindra ses objectifs. Le Groupe entend poursuivre une conduite exemplaire des affaires, par l’application continue de sa charte éthique définie en 2001 et la lutte contre la corruption, l’amélioration de l’empreinte environnementale et sociale de ses fournisseurs, le renforcement de la protection des données personnelles. A partir de 2023, 30% de critères développement durable seront intégrés dans la qualification et l’évaluation des fournisseurs. D’ici 2025, 100% des filiales européennes de JCDecaux seront évaluées sur la gestion et l’utilisation des données personnelles.

La stratégie RSE 2030 en action

Partagée par les équipes internes grâce à un plan d’accompagnement, elle sera suivie et garantie par des sponsors via un plan annuel d’engagements des services de l’entreprise. Pour renforcer l’ancrage de cette stratégie RSE dans les filiales, la part des critères ESG dans la rémunération variable des membres du Directoire et des dirigeants opérationnels, instaurée en 2017, passe de 10% à 15% en 2022. L’accompagnement des parties prenantes externes de JCDecaux est au cœur de cette ambition stratégique, pour créer des lieux de vie toujours plus durables et inclusifs.

Jean-Charles Decaux et Jean-François Decaux, Co-Directeurs Généraux de JCDecaux, ont déclaré : « La feuille de route stratégique RSE de JCDecaux à horizon 2030 fait advenir un modèle inspirant où se conjuguent performance économique, responsabilité environnementale et sociale, éthique dans la conduite des affaires et épanouissement des collaborateurs. JCDecaux agit auprès de ses différentes parties prenantes et s’engage à accompagner les acteurs de la commande publique et privée pour qu’elle soit un levier massif et effectif du développement durable. »

Chiffres clés de JCDecaux

Chiffre d’affaires 2021 : 2 745m€ (a)

N°1 mondial de la communication extérieure

Une présence dans 3 518 villes de plus de 10 000 habitants

Une audience journalière de plus de 850 millions de personnes dans plus de 80 pays

957 706 faces publicitaires dans le monde

10 720 collaborateurs

JCDecaux est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris et fait partie des indices Euronext 100 et Euronext Family Business

JCDecaux est référencé en matière de performance extra-financière dans les classements CDP (Liste A), FTSE4Good (4,2/5), MSCI (AAA) et classé Or par EcoVadis

1ère entreprise de Communication Extérieure ayant rejoint RE100 (engagement vers le 100% d’énergies renouvelables)

Leader dans le vélo en libre-service : pionnier de la mobilité douce

N°1 mondial du mobilier urbain (530 143 faces publicitaires)

N°1 mondial de la publicité dans les transports avec 154 aéroports et 215 contrats de transport dans les métros, bus, trains et tramways (340 753 faces publicitaires)

N°1 européen de l’affichage grand format (72 611 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Europe (596 831 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Asie-Pacifique (232 268 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Amérique Latine (64 893 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure en Afrique (20 808 faces publicitaires)

N°1 de la communication extérieure au Moyen-Orient (14 177 faces publicitaires)

(a) Chiffre d’affaires ajusté

Direction de la Communication : Albert Asséraf

01 30 79 35 68 – albert.asseraf@jcdecaux.com

Relations Investisseurs : Rémi Grisard

01 30 79 79 93 – remi.grisard@jcdecaux.com

