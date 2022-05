English French

Paris, le 31 mai 2022, 17h45

COMMUNIQUE DE PRESSE

Eramet : Approbation des résolutions proposées à l’Assemblée Générale Ordinaire du 31 mai 2022

L’Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires d’Eramet s’est tenue le 31 mai 2022 à Paris sous la présidence de Mme Christel Bories, Présidente-Directrice Générale d’Eramet, en conformité avec l’ensemble des dispositions légales et règlementaires applicables, ainsi que des recommandations de l’Autorité des Marchés Financiers (« AMF »).

Résolutions

Les actionnaires d’Eramet ont approuvé l’ensemble des résolutions proposées. Le résultat des votes de l’Assemblée Générale pour chaque résolution est disponible sur le site internet d’Eramet ( Assemblée Générale des actionnaires 2022 | Eramet ).

Dividende

L’Assemblée Générale a approuvé la distribution d’un dividende de 2,50 € par action au titre de l’exercice 2021. Le détachement du dividende aura lieu le 3 juin 2022 et le paiement à partir du 7 juin 2022.

Composition du Conseil d’administration

A l’issue de l’Assemblée Générale, le Conseil d’administration d’Eramet est composé de 18 membres, dont deux administrateurs représentant les salariés. Il comporte 8 membres indépendants et 7 femmes, soit respectivement 50% et 44 % des membres du Conseil, hors administrateurs salariés pour les deux indicateurs.

L’ensemble des informations sur la composition du Conseil d’administration et de ses Comités, ainsi que la description des missions de l’administrateur référent, sont disponibles sur le site internet de la Société, rubrique Gouvernance : Eramet | Groupe | Gouvernance .

Calendrier

27.07.2022 : Publication des résultats semestriels 2022

27.10.2022 : Publication du chiffre d’affaires Groupe du 3ème trimestre 2022

