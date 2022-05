French English

Lannion, le 31/05/2022 – 17H45

LUMIBIRD FINALISE L’ACQUISITION DE L’ACTIVITE TELEMETRES LASER DE DEFENSE DU GROUPE SAAB

LUMIBIRD, leader européen des technologies laser, a finalisé le 31 mai avec la société Suédoise Saab l’acquisition de son activité Télémètres laser de défense. Cette acquisition contribuera à conforter la position du groupe Lumibird sur le marché de la défense Européenne.

Lumibird finalise ce jour l’acquisition de l’activité Télémètres laser de Défense du groupe Saab, suite à la levée de toutes les conditions suspensives et notamment l’obtention des autorisations réglementaires. La nouvelle filiale, baptisée Lumibird Photonics Sweden, est implantée à Göteborg (Suède) et représentait un chiffre d’affaires de plus de 10 M€ en 2021.

Avec cette acquisition, Lumibird offre à ses clients Européens dans le domaine de la Défense une plus large gamme de lasers et de télémètres, de la courte à la longue portée, pour une couverture de marché accrue. Cette acquisition donne également un accès immédiat pour l’ensemble des produits à un plus large panel de clients européens.

L’acquisition de cette activité, que Lumibird connait en tant que fournisseur de composants clés depuis plus de 15 ans, est un premier pas vers une consolidation du marché européen des lasers et Télémètres de Défense et s’inscrit dans le cadre du plan Stratégique 2021-2023 du groupe Lumibird.

Prochain rendez-vous :

Publication du CA semestriel 2022, le 25/07/2022, après Bourse

LUMIBIRD est un des plus grands spécialistes mondiaux du laser. Fort de 50 années d’expérience et maîtrisant les technologies de laser à solides, de laser diodes et de laser à fibres, le Groupe conçoit, fabrique et distribue des solutions laser haute performance à usages scientifiques (laboratoires de recherche, universités), industriels (production, défense/spatial, capteurs Lidar) et médical (ophtalmologie, diagnostic échographique).

Issu du rapprochement en octobre 2017 entre les Groupes Keopsys et Quantel, LUMIBIRD, fort de plus de 940 collaborateurs et plus de 162 M€ de chiffre d’affaires en 2021 est présent en Europe, en Amérique et en Asie.

Les actions de LUMIBIRD sont cotées au compartiment B d’Euronext Paris. FR0000038242 – LBIRD www.lumibird.com

Pièce jointe