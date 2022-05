Valneva annonce la nomination de Thomas Decker et Michael Pfleiderer à son Conseil scientifique

English French

Saint-Herblain (France), le 31 mai 2022 – Valneva SE (Nasdaq: VALN; Euronext Paris: VLA), société spécialisée dans les vaccins, a annoncé aujourd’hui la nomination à son Conseil Scientifique (SAB) de deux experts des vaccins de renommée mondiale, le Dr Thomas Decker et le Dr Michael Pfleiderer.



Dr Thomas Decker est professeur d'immunobiologie au sein du laboratoire Max Perutz de l'Université de Vienne. Son expérience en immunobiologie est le fruit de plus de 30 ans de recherche et d'enseignement en Allemagne, en Suède, en Autriche et aux États-Unis, avec comme spécialité les aspects moléculaires de l'immunité contre une infection. Au cours de sa carrière, le Dr Decker a également été consultant pour différentes sociétés pharmaceutiques. Président du département de microbiologie et de génétique de l’Université de Vienne jusqu’en 2009, il est l'actuel président de la « European Macrophage and Dendritic Cell Society (EMDS) ». Il est également membre des comités de rédaction des revues scientifiques Molecular and Cellular Biology et Journal of Biological Chemistry.



Dr Michael Pfleiderer est un expert de renommée internationale en matière d'affaires réglementaires et de développement de vaccins. Il est biologiste de formation et titulaire d'un doctorat en virologie moléculaire. Le Dr Pfleiderer a notamment dirigé la section des vaccins viraux humains de l’Institut Paul Ehrlich (PEI), l'Institut fédéral allemand pour les vaccins et les biomédicaments. Il était, à ce titre, responsable de toutes les questions liées à l'homologation et à la réglementation des vaccins, du contrôle des lots à leur libération jusqu’aux questions d'inspection. En tant qu'ancien membre d’une autorité réglementaire, le Dr Pfleiderer possède une expérience approfondie de la réglementation, et notamment du processus d’évaluation du rapport bénéfice-risque d’un vaccin et des questions réglementaires, juridiques et administratives liées aux demandes d’homologation. Le Dr Pfleiderer a contribué de manière significative à de nombreuses directives de l'Agence européenne des médicaments et de l'Organisation mondiale de la santé sur des questions scientifiques et réglementaires liées aux vaccins.

Juan Carlos Jaramillo, M.D., Directeur médical de Valneva, a indiqué, « L'expertise significative des Dr Decker et Pfleiderer sera très complémentaire à celle des membres du SAB existant. Nous sommes impatients de les voir rejoindre ce groupe consultatif, dont les compétences et les perspectives sont extrêmement précieuses pour Valneva alors que nous continuons à optimiser notre stratégie de R&D. »

Présidé par le Dr Ralf Clemens, PhD, le Conseil scientifique de Valneva inclut le Dr Norman Baylor, PhD ; le Dr. Anna Durbin, MD ; le Dr George R. Siber, MD, PhD ; et le Dr Alexander von Gabain, PhD. Le SAB de Valneva a été formé en 2019.

