Maisons du Monde : ASSEMBLEE GENERALE 2022 - APPROBATION DE TOUTES LES RESOLUTIONS

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE 2022 DE MAISONS DU MONDE

APPROBATION DE TOUTES LES RESOLUTIONS

NANTES – 31 mai 2022, 17:45 CEST – Maisons du Monde (Euronext Paris: MDM; ISIN: FR0013153541), le leader européen de collections accessibles et inspirantes d’articles de décoration et de mobilier pour la maison, annonce que son Assemblée Générale des actionnaires s’est réunie à Paris ce jour.

Cette Assemblée s’est tenue sous la présidence de Thierry Falque-Pierrotin, Président du Conseil d’administration et 86,723% du capital social y était représenté.

L’Assemblée Générale a massivement approuvé l’ensemble des résolutions soumises au vote.

Elle a notamment approuvé les comptes annuels et consolidés de l’exercice 2021, ainsi que le dividende proposé de 0,55 euro par action en numéraire. La date de détachement du coupon de l’action sera le 8 juin 2022 et sa mise en paiement interviendra le 10 juin.

Par ailleurs l’Assemblée a approuvé la nomination de Madame Alexandra Palt, de Monsieur Gabriel Naouri et de la société Teleios Capital Partners en qualité de nouveaux administrateurs pour un mandat de 4 ans. L’Assemblée a également ratifié la nomination de Monsieur Victor Herrero Amigo.

La présentation faite lors de l’Assemblée Générale et les résultats détaillés des votes sont disponibles sur le site Internet corporate de Maisons du Monde à l’adresse :

https://corporate.maisonsdumonde.com/fr/finance/ag.

***

Calendrier financier

31 mai 2022 Assemblée générale des actionnaires

10 juin 2022 Date de distribution du dividende

28 juillet 2022 Résultats financiers du T2 et du S1 2022

27 octobre 2022 Ventes du T3 et des 9M 2022

***

Avertissement : Déclarations Prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines déclarations qui constituent des « déclarations prospectives », y compris notamment les énoncés annonçant ou se rapportant à des événements futurs, des tendances, des projets ou des objectifs, fondés sur certaines hypothèses ainsi que toutes les déclarations qui ne se rapportent pas directement à un fait historique ou avéré. Ces déclarations prospectives sont fondées sur les anticipations et convictions actuelles de l'équipe dirigeante et sont soumises à un certain nombre de risques et incertitudes, en conséquence desquels les résultats réels pourraient différer sensiblement des résultats prévisionnels évoqués explicitement ou implicitement par les déclarations prospectives. Par conséquent, aucune garantie n'est donnée sur le fait que ces énoncés ou prévisions se réaliseront ou que les objectifs de résultats seront atteints. Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse sont valables uniquement à la date de leur publication et ne donneront lieu à aucune mise à jour ou révision. Pour plus d'informations sur ces risques et incertitudes, vous pouvez consulter les documents déposés par Maisons du Monde auprès de l’Autorité des marchés financiers.

***

À propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde, une marque au positionnement unique et très apprécié dans toute l'Europe, est le leader européen de la maison inspirante et accessible. L’enseigne propose une gamme riche et constamment renouvelée de meubles et d'accessoires de décoration dans une multiplicité de styles. La créativité, l'inspiration et l'engagement sont les piliers de la marque. S'appuyant sur un modèle omnicanal hautement performant et un accès direct aux consommateurs, le Groupe réalise plus de 50 % de son chiffre d'affaires de manière digitale, à travers sa plateforme en ligne et ses ventes numériques en magasin, et exploite 357 magasins dans 9 pays européens. Fin 2020, il a lancé une marketplace sélective pour compléter son offre et devenir le lieu de destination immanquable de la maison inspirante et accessible. En novembre 2021, Maisons du Monde a dévoilé sa raison d'être : « Inspirer à chacun l’envie de s'ouvrir au monde, pour créer ensemble des lieux de vie uniques, chaleureux et durables. »

corporate.maisonsdumonde.com

***

Contacts

Relations Investisseurs Relations presse Clémence Mignot-Dupeyrot



Tél : (+33) 6 20 36 93 58 Pierre Barbe



Tél : (+33) 6 23 23 08 51 cmignot@maisonsdumonde.com pbarbe@maisonsdumonde.com





