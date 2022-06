MasterControl reconnaît les réalisations de ses clients de la région EMOA en 2022

French German

SALT LAKE CITY, 01 juin 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- MasterControl , un fournisseur de solutions logicielles qui permettent aux entreprises des sciences de la vie et à d'autres sociétés réglementées de livrer plus tôt des produits qui changent la vie à davantage de personnes, a annoncé les lauréats des European Masters of Excellence Awards lors de la conférence annuelle des Masters, qui s'est tenue à Milan plus tôt dans le mois. Ces prix récompensent les clients de MasterControl qui ont excellé en matière de qualité et d'innovation de la fabrication et qui sont des chefs de file dans leur profession respectée.



Le seul prix individuel, le prix European Masters of Excellence Quality Champion pour 2022, a récompensé Maria Bengzon, une spécialiste de la qualité des logiciels chez BONESUPPORT AB. La mission de BONESUPPORT est de restaurer la santé afin d'améliorer la qualité de vie des patients atteints de troubles osseux. Mme Bengzon a joué un rôle déterminant dans le service de gestion de la qualité de BONESUPPORT. « Je veux qu'il soit facile de bien faire les choses. C'est ce qui me motive en ce qui concerne la qualité. Si vous faites bien les choses, tout ira pour le mieux, parce que les corrections et les erreurs sont très coûteuses et embêtantes à réparer », a déclaré Mme Bengzon. Mme Bengzon est toujours une championne de la qualité, ce qui est important en matière de sécurité et de conformité.

Almac Sciences, membre de l'organisation de développement et de fabrication sous contrat Almac Group, a reçu le Digital Transformation in Manufacturing Award, accepté par Martin Ross, le responsable de la qualité. Après avoir vu comment les documents sur papier troublaient la visibilité, Almac a numérisé son processus de fabrication pour permettre plus de transparence et de flexibilité dans les opérations. « La transformation numérique fournit et donne la possibilité de concevoir des opportunités... Nous pouvons prédéfinir le flux de travail, la chronologie, les types de données et les limites acceptables, par exemple les volumes ou les délais. Le contrôle en temps réel au moment de l'utilisation est un outil puissant pour garantir la conformité », a déclaré M. Ross. Almac a connu de nombreuses autres améliorations majeures depuis sa transformation numérique, avec un impact positif sur les indicateurs clés de performance.

« Les European Masters of Excellence Awards nous permettent de célébrer nos clients et leurs réalisations en matière de technologie et d'innovation », a déclaré Jon Beckstrand, PDG. « MasterControl est honorée d'être un partenaire de ces entreprises et de ces personnes étonnantes. »

À propos de MasterControl

MasterControl Inc. est un fournisseur de premier plan de logiciels de qualité et de fabrication basés sur le cloud pour les sciences de la vie et d'autres secteurs réglementés. Depuis trois décennies, notre mission est la même que celle de nos clients : apporter plus tôt des produits qui changent la vie à plus de personnes. MasterControl aide les entreprises à numériser, automatiser et connecter les processus de qualité et de fabrication. Les outils MasterControl innovants ont fait leurs preuves en matière d'amélioration de la qualité des produits, de réduction des coûts et d'accélération du délai de mise sur le marché. Plus de 1 100 entreprises à travers le monde utilisent les solutions MasterControl pour rationaliser les opérations, maintenir la conformité, analyser et interpréter facilement de grandes quantités de données et visualiser les perspectives commerciales en temps réel. Pour tout complément d'information, veuillez vous rendre sur le site www.mastercontrol.com .