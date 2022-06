IBA signe un contrat Proteus®ONE avec Baptist Health’s Lynn Cancer Institute pour un nouveau centre de protonthérapie dans le sud de la Floride, USA        

English French

Louvain-la-Neuve, Belgique, le 1er juin 2022 - IBA (Ion Beam Applications S.A., EURONEXT), le leader mondial de la technologie d’accélération de particules et premier fournisseur mondial de solutions de protonthérapie pour le traitement du cancer, annonce aujourd'hui la signature d'un contrat avec l’Institut Eugene M. & Christine E. Lynn Cancer de l’hôpital régional de Boca Raton, membre du Baptist Health South Florida, pour l'installation d’une solution de protonthérapie compacte Proteus®ONE1. Ce projet représente le deuxième centre de protonthérapie pour Baptist Health Cancer Care qui rassemble le Miami Cancer Institute et le Lynn Cancer Institute. La première solution Proteus®ONE vendue à Baptist Health Cancer Care a été installée au Miami Cancer Institute, et est le premier centre de protonthérapie installé dans le sud de la Floride.

Le contrat comprend un accord pluriannuel d'exploitation et de maintenance. Le traitement des premiers patients devrait débuter en 2024. Le centre, qui se situera à l’hôpital régional de Boca Raton, sera équipé de la solution Proteus®ONE d'IBA munie des technologies Pencil Beam Scanning (PBS), Cone Beam Computed Tomography (CBCT) et Hand Pendant qui facilite le positionnement du patient.

Olivier Legrain, Chief Executive Officer d’IBA, commente : « Ce nouveau contrat continue de renforcer notre position de leader sur le marché américain et est le 20ème système de protonthérapie IBA vendu dans ce pays. Nous sommes heureux de nous associer une nouvelle fois au réseau de soins contre le cancer de Baptist Health afin de permettre aux patients atteints du cancer d'accéder à la technologie de radiothérapie la plus avancée. Après avoir travaillé avec le Miami Cancer Institute, qui a traité plus de 1 000 patients à ce jour, nous sommes impatients d'aider Lynn Cancer Institute à fournir des soins de classe mondiale contre le cancer. »

Dr. Michael Kasper, Medical Director of Radiation Oncology au Lynn Cancer Institute, ajoute : « Au Lynn Cancer Institute, notre objectif est de fournir à nos patients les soins oncologiques les plus complets et les plus innovants. Un partenariat avec IBA, le leader des équipements de protonthérapie, était donc le choix logique pour nous. Nous avons hâte de pouvoir offrir ce traitement de pointe à nos patients. »

Le prix usuel d’un système Proteus®ONE avec un contrat de maintenance de 10 ans varie habituellement entre USD 40 et 50 millions. IBA ne commencera à reconnaître les revenus de ce contrat que lorsqu’elle aura reçu le premier paiement et que le client aura obtenu son permis de bâtir.

À propos d’IBA

IBA (Ion Beam Applications S.A.) est le leader mondial dans la technologie d’accélération de particules. La société est le principal fournisseur d’équipements et de services dans le domaine de la protonthérapie, considérée comme la forme la plus avancée de radiothérapie disponible aujourd'hui. IBA est par ailleurs un acteur de premier plan dans les domaines de la stérilisation industrielle, de la radiopharmacie et de la dosimétrie. L’entreprise, basée à Louvain-la-Neuve, en Belgique, emploie environ 1600 personnes dans le monde. IBA est une entreprise certifiée B Corporation (B Corp) qui répond aux plus hauts standards de performance sociale et environnementale.

La société est cotée à la bourse paneuropéenne EURONEXT. (IBA: Reuters IBAB.BR and Bloomberg IBAB.BB).

Pour plus d’informations : www.iba-worldwide.com

À propos d’Eugene M. & Christine E. Lynn Cancer Institute

Eugene M. & Christine E. Lynn Cancer Institute fait partie de Baptist Health South Florida, la plus grande organisation de soins de santé de la région, avec 11 hôpitaux, plus de 23 000 employés, 4000 médecins et 100 centres de soins ambulatoires, des établissements de soins d’urgence et des cabinets médicaux répartis dans les comtés de Miami-Dade, Monroe, Broward et Palm Beach. Baptist Health dispose de centres d'excellence de renommée internationale dans les domaines du cancer, des soins cardiovasculaires, de l'orthopédie et de la médecine sportive, ainsi que des neurosciences. Elle comprend Baptist Health Medical Group, Baptist Health Quality Network et Baptist Health Care On Demand, une plateforme de santé virtuelle. Une organisation à but non lucratif soutenue par la philanthropie et engagée dans sa mission caritative confessionnelle d'excellence médicale, Baptist Health a été reconnue par Fortune comme l'une des 100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler en Amérique et par Ethisphere comme l'une des entreprises les plus éthiques du monde.

Pour plus d'informations :

www.baptisthealth.net/newsroom ou Facebook , Instagram , Twitter and LinkedIn .

CONTACTS

Soumya Chandramouli

Chief Financial Officer

+32 10 475 890

Investorrelations@iba-group.com

Olivier Lechien

Corporate Communication Director

+32 10 475 890

communication@iba-group.com







1 Proteus®ONE est une marque déposée de Proteus 235.

