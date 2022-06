English French

Communiqué de presse

1 juin 2022 - N° 12

SCOR place avec succès une nouvelle obligation catastrophe, Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC

SCOR a placé avec succès une nouvelle obligation catastrophe (« cat bond »), Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC, qui fournit au Groupe une couverture pluriannuelle de USD 240 millions contre les risques de tempêtes aux États-Unis et de tremblements de terre aux États-Unis et au Canada, ainsi que les tempêtes européennes. La période de risque couverte par Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC s’étend du 1er juin 2022 au 31 mai 2025. Cette émission a reçu l’agrément des autorités réglementaires irlandaises. Cette obligation comprend des composantes développement durable en ligne avec les exigences de due diligence des investisseurs.

Le prix de l’obligation catastrophe a été fixé le 23 mai 2022, et son placement clôturé le 27 mai 2022. GC Securities1 est intervenu en qualité d’agent de structuration et de co-teneur de livre (sole structuring agent and bookrunner). Natixis2 est intervenu en qualité de conseil en développement durable et co-teneur de livre. Willkie Farr et Walkers ont été conseils juridiques.

Atlas Capital Reinsurance 2022 DAC est une obligation catastrophe fournissant une couverture aggrégate à déclenchement indiciel approuvée en Irlande sous le régime Solvabilité II.

Garantir une protection du capital efficace fait partie des piliers stratégiques du groupe SCOR, qui recourt régulièrement à un large éventail d’instruments offerts par les marchés financiers.

Jean-Paul Conoscente, directeur général de la branche P&C de SCOR, déclare : « SCOR est heureux de renouveler son engagement sur le marché de la titrisation des risques d’assurance (ILS), sécurisant une protection sur plusieurs années dans un environnement de marché difficile. Le placement d’obligations catastrophes, dont Atlas 2022 est le dernier en date, fait partie intégrante de la protection de capital de SCOR. Le bon accueil que lui a réservé le marché témoigne de l’excellente réputation de SCOR sur le marché des ILS et plus largement sur la souscription durable. Nous sommes reconnaissants envers les autorités réglementaires irlandaises pour leur support et réactivité tout le long de cette transaction. »

1 GC Securities est une division de MMC Securities LLC, courtier-négociant immatriculé aux États-Unis et membre de la FINRA, de la NFA et de la SIPC.

2 Natixis (“Natixis”) est supervisé par la Banque Centrale Européenne (European Central bank / “ECB”). Natixis est immatriculée en France par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (“ACPR”) comme une banque-fournisseur de services d’investissements et sujet à leur supervision. Natixis est soumis à la régulation de l’Autorité des Marchés Financiers (“AMF”) en lien avec ses activités de services d’investissements. Natixis est sujet à une régulation limitée du Financial Conduct Authority (“FCA”) au Royaume-Uni.

