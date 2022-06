Norsk Hydro: Hydro Rein og Macquarie Asset Management skal utvikle vind- og solenergiprosjekt i Brasil for å forsyne Paragominas og Alunorte

English Norwegian

Hydro Rein og Macquarie Asset Managements Green Investment Group (GIG) har inngått avtale om et samarbeidsselskap for å bygge og drifte Feijão, et 586 MW kombinert vind- og solkraftprosjekt nordøst i Brasil.

Prosjektet vil levere 100 prosent av elektrisiteten som kreves for å drifte Hydros bauksittgruve Paragominas og vil ytterligere redusere karbonutslippene fra Hydros aluminaraffineri Alunorte, ved å muliggjøre utfasing av kull frem mot 2030. Alunorte og Paragominas har begge signert langsiktige kraftkjøpsavtaler i amerikanske dollar (PPA) med Feijão. Prosjektet er et viktig bidrag til at Hydro skal kunne nå sitt mål om 30 prosent reduksjon av karbonutslipp innen 2030.

Vind- og solprosjektet ligger i delstatene Piauí og Pernambuco, og skal bygges i en av de største vindpark-klyngene i Latin-Amerika. 80 vindturbiner med en samlet kapasitet på 456 MW skal bygges i fase én, med mulighet for å bygge ut inntil 130 MW solkraft i fase to.

Endelig investeringsbeslutning for vindparken forventes i fjerde kvartal 2022, mens investeringsbeslutning for solenergiprosjektet vil bli tatt på et senere tidspunkt.

– Vi er glade for å være med og utvikle mer fornybar energi i Brasil sammen med Green Investment Group. Dette prosjektet er en viktig milepæl i arbeidet med å avkarbonisere Alunorte og er en viktig milepæl for utviklingen av Hydro Reins portefølje i Brasil, sier Olivier Girardot, leder for Hydro Rein.

Totale investeringskostnader for vindparken er estimert til USD 700 millioner (100 prosent basis). Hydro Reins eierandel vil være 49,9 prosent, mens de resterende 50,1 prosentene eies av Macquarie Green Investment Group Renewable Energy Fund 2.

– Brasil har et stort potensial for vindkraftutvikling og vi er glade for å samarbeide med Hydro om dette prosjektet. Hydros kunnskap om det brasilianske energimarkedet og regionale tilstedeværelse, kombinert med vår erfaring med vindprosjekter og vindinfrastruktur globalt, gir et sterkt partnerskap. Prosjektet kan gi et løft til Brasils forsyningskjede for fornybar energi og regionens ambisjoner om å ta del i de mulighetene vindkraft gir globalt, sier Mark Dooley, global leder for Green Investment Group.

Om Hydro Rein

Hydro Rein ble etablert i 2021 som en del av Hydros strategi om å vokse innen fornybar energi. Selskapet har som mål å bli den foretrukne leverandøren av fornybar kraft og andre energiløsninger for industrikunder.

Hydro Rein har en betydelig portefølje av vind- og solenergiprosjekter i Brasil og Norden for langsiktig kraftforsyning til Hydro og andre industrielle partnere. Hydro Rein utvikler også en rekke energiløsninger for å hjelpe industrien med styring og optimalisering av energiforbruk og -lagring.

Om Green Investment Group

Green Investment Group (GIG) er en del av Macquarie Asset Management spesialisert på grønnere investeringer, og er en global aktør innen utvikling av selskaper, eiendeler og teknologi som har som mål å akselerere den globale overgangen til et nullutslippssamfunn. GIG ble opprinnelig lansert av den britiske regjeringen i 2012 som Green Investment Bank og var det første av sitt slag i verden.

GIG ble kjøpt opp av Macquarie i 2017, og har vokst til å bli en av verdens største investorer i grønne prosjekter med en utviklingsportefølje på mer enn 35 GW i over 25 markeder. Porteføljen spenner vidt og inkluderer både etablerte fornybare energikilder og ny grønn teknologi.

